Video Experimentul Netflix care îți dă peste cap obiceiurile: serialul cu 8 episoade pe care le poți vedea în orice ordine

Un serial Netflix de opt episoade, lansat în 2023, poate fi urmărit în orice ordine, ceea ce îl face diferit de majoritatea producțiilor de pe această platformă de streaming. Creatorul serialului a declarat că „posibilitatea de a urmări episoadele în ordine diferite îți oferă perspective diferite asupra personajelor”.

Este vorba despre serialul „Kaleidoscope”, lansat în 2023, fiind produs de Eric Garcia.

Din distribuție fac parte actori precum Giancarlo Esposito, cunoscut pentru rolurile din „Breaking Bad” și „Better Call Saul”, Jai Courtney, care a jucat în „Suicide Squad” și „Terminator Genisys” și Rufus Sewell, cunoscut din „The Man in the High Castle”.

LADbible scrie că serialul urmărește un grup de hoți experimentați care încearcă să dea un jaf de 7 miliarde de dolari, considerat cel mai mare din istorie, pe fundalul unor răzbunări și trădări.

Fiecare episod poartă numele unei culori și acoperă o perioadă diferită, de la 24 de ani înaintea jafului până la șase luni după, ceea ce înseamnă că vei sări constant între diferite momente în timp.

Proiectul condus de Eric Garcia este inspirat parțial dintr-o poveste reală.

„După uraganul Sandy, obligațiuni în valoare de 70 de miliarde de dolari au fost inundate în subsolul DTCC, o mare instituție de compensare deținută de mai multe bănci importante. M-am gândit că asta ar fi acoperirea perfectă pentru un jaf!

Posibilitatea de a urmări episoadele în ordine diferite îți oferă perspective diferite asupra personajelor. Există întrebări ridicate într-un episod care primesc răspuns în altul. La fel, vor exista răspunsuri într-un episod fără să îți dai seama că sunt răspunsuri până când vezi întrebarea într-un alt episod”, a povestit acesta.

De asemenea, producătorul executiv Russell Fine a declarat că atunci când urmărești Kaleidoscope, „toate informațiile sunt acolo pentru a putea conecta piesele și înțelege povestea.”