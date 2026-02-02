Interviu A predat yoga gratuit timp de un an. Astăzi, deține una dintre cele mai cunoscute școli de fitness din București

Veronica Miona este co-fondator și administrator al Școlii Fitness Scandinavia. Mamă a doi copii, de-a lungul timpului a trecut de la practica personală la formare profesională, urmând programe precum Yoga Alliance 200h, cursurile susținute de cunoscutul Beko Kaygee la Indian Yoga Academy și formarea de 300h în Kundalini Yoga și Ayurveda, completate de workshopuri din țară și din străinătate.

Predă yoga în cadrul Școlii Fitness Scandinavia și FS Studio din nordul Bucureștiului și organizează ateliere de yoga, mindfulness și wellness. Într-un interviu acordat Adevărul, Veronica Miona povestește cum, la început, a predat yoga gratuit timp de un an, în cerc restrâns, pentru prieteni și cunoscuți, cum a observat schimbări vizibile la cei care veneau la clase chiar și după o singură sesiune și cum din acele întâlniri informale a crescut, treptat, o comunitate.

Adevarul: Cum ai descoperit yoga și ce te-a determinat să faci din ea o parte centrală a activității tale profesionale?

Veronica Miona: Am descoperit yoga prin activitatea mea profesională în domeniul wellness, care a inclus de-a lungul timpului cursuri de fitness, pilates, aerobic și nutriție. La un moment dat, era firesc ca și yoga să își facă loc în acest parcurs.

Recunosc că, inițial, am avut rezerve. Eram foarte tânără când am auzit pentru prima oară de yoga și aveam impresia că nu este o practică suficient de stimulativă pentru mine. O percepeam strict dintr-o perspectivă fizică și, poate tocmai de aceea, nu m-a atras imediat.

Pe măsură ce am evoluat, atât ca vârstă, cât și ca experiență de viață, mai ales în contextul unei activități profesionale intense, care implica mult stres, organizare și evenimente, am ajuns într-un punct în care mă simțeam complet epuizată. Aveam senzația că mi-am pierdut motivația - și, mai profund, sensul. M-am întrebat atunci: „Ce pot face ca să reaprind acea scânteie vitală?”

Răspunsul a venit natural: yoga, meditația, reconectarea. Așa am început să practic yoga - din nevoia sinceră de a mă regăsi. Și, spre surprinderea mea, m-am îndrăgostit de tot ceea ce înseamnă această practică: de dimensiunea mentală, spirituală, dar și de partea fizică.

Yoga m-a transformat profund și, în timp, am crescut împreună cu această practică, atât personal, cât și profesional. A devenit o parte centrală a activității mele pentru că cred cu convingere în efectele sale benefice, în filosofia care o susține și în impactul real pe care îl poate avea asupra vieților noastre.

Consider că mulți oameni au nevoie de această formă de echilibru și prezență. Pentru mine, yoga nu este doar o practică, ci o formă de contribuție. Iar rolul meu în această lume este, printre altele, să ghidez și să ofer mai departe ceea ce mi-a fost și mie de folos.

Care a fost primul moment în care ai realizat că yoga poate avea un impact mare în viețile oamenilor?

Cred că primul moment în care am conștientizat cu adevărat impactul profund al practicii yoga a fost chiar la prima clasă pe care am predat-o. Timp de un an, am oferit gratuit sesiuni de yoga în sala de întâlnire a biroului meu, în cerc restrâns, pentru prieteni, cunoștințe și persoane care aflau despre aceste clase prin ceea ce postam, la vremea respectivă, pe rețelele de socializare (care, desigur, arătau diferit față de cum le percepem astăzi).

Ce m-a impresionat cel mai mult a fost transformarea vizibilă care se producea după doar o singură sesiune. Oamenii deveneau mai prezenți, mai deschiși, mai ancorați în corpul și în emoțiile lor. Se instala o stare de liniște profundă și simțeam, pur și simplu, cum energia întregii încăperi se schimba.

Fiind o persoană foarte sensibilă la energie, la felul în care se simte un spațiu atunci când intri într-o încăpere, cum vibrează el în prezența oamenilor, am perceput acel „shift” ca pe ceva esențial. Practica yoga, atunci când este făcută împreună, nu doar că transformă energia individuală, dar influențează și spațiul în care ne aflăm. Iar această transformare are potențialul de a se extinde la nivel colectiv.

Cred cu tărie că, dacă fiecare dintre noi își schimbă propria energie, poate schimba implicit și energia mediului din jur. Iar yoga ne oferă exact acest instrument: puterea de a ne transforma starea interioară și, prin ea, realitatea pe care o co-creăm.

Ce te-a inspirat să creezi Yoga Festival și să aduci experiențe de wellness într-un format de festival?

Sincer, nu pot spune că am fost singură în inițierea acestui proiect. Yoga Festival a luat naștere împreună cu partenerul meu de viață și de business, Richmond. Îmi amintesc perfect momentul în care s-a născut ideea: era la aproximativ un an după ce l-am născut pe cel de-al doilea băiețel al nostru, și petreceam primul weekend doar noi doi, la munte. A fost un moment de respiro, de reconectare, în care ne-am oprit puțin din ritmul cotidian și ne-am întrebat ce ne-ar plăcea să creăm mai departe, ce proiecte am putea lansa care să reflecte pasiunile noastre actuale, valorile și lucrurile care ne motivează cu adevărat.

La vremea respectivă, organizam deja o convenție de fitness, un congres de nutriție, iar ideea de a crea un festival de yoga în România a apărut natural. A fost o scânteie, o combinație de inspirație, visare și curaj. Ne-am spus: „Chiar dacă nu știm cum va fi primit, putem începe cu ceva mai mic și îl vom crește treptat."

Așa a început povestea Yoga Festival: dintr-o conversație sinceră, într-un cadru liniștit, cu dorința de a aduce mai multă conexiune, prezență și bucurie în comunitate. A fost, într-un fel, o inspirație divină - acel tip de idee care pare că vine la tine exact când ești pregătit să o primești.

Ce beneficii observi cel mai des în rândul celor care practică yoga regulat, dincolo de flexibilitate și forță fizică?

Cu siguranță, beneficiile cele mai profunde pe care le observ la cei care practică yoga regulat merg mult dincolo de aspectele fizice precum flexibilitatea sau forța. Primul și cel mai vizibil este liniștea mentală. Practicanții capătă o stare de calm, o claritate în gândire, mai multă concentrare și o structură interioară care le oferă direcție. În timp, apare o conexiune profundă - fie cu propriul sine, fie cu ceva mai înalt, cu divinitatea, cu o dimensiune spirituală dincolo de percepția cotidiană.

Când yoga este abordată complet - nu doar la nivel fizic, ci și prin meditație, respirație conștientă (pranayama) și reflecție interioară - începi, cu adevărat, să intri într-o relație intimă cu tine însuți. Devii mai conștient, te observi, îți înțelegi tiparele, reacțiile, limitele. Și din acest proces de cunoaștere apare un spațiu interior care îți permite să gestionezi cu mult mai multă grație și echilibru provocările vieții de zi cu zi.

Dificultățile nu dispar, dar perspectiva asupra lor se schimbă. Yoga creează un „switch” în felul în care gândim, în modul în care percepem realitatea. Ne transformă din interior și, în timp, această transformare devine vizibilă și în exterior.

Sunt adepta dezvoltării personale nu doar prin yoga, ci și prin tot ceea ce viața ne pune la dispoziție: oamenii care mă inspiră, observația atentă a realității, noile paradigme ale lumii în care trăim. Mă pasionează și zona tehnologică, inclusiv inteligența artificială și tot ce aduce ea nou în această „lume nouă” în care suntem invitați să navigăm.

Cred că yoga ne ajută să păstrăm luciditatea într-o realitate care devine tot mai abstractă, mai accelerată și, uneori, greu de descifrat. Este un punct de ancorare. O formă de prezență. O busolă interioară.

Cum poate yoga să fie integrată în viețile noastre, chiar și atunci când suntem foarte ocupați?

Este o întrebare foarte frumoasă și, mai ales, extrem de utilă. Sper din suflet ca răspunsul meu să ajute cât mai mulți oameni, pentru că tocmai la asta lucrez în prezent: dezvolt un program dedicat femeilor foarte ocupate, menit să le ajute să aducă ritm, sens și prezență în viața lor prin yoga, chiar și într-un program încărcat.

Primul pas este să începem mic. De multe ori, ne propunem obiective nerealiste - de exemplu: „Voi face 2 ore de yoga zilnic!” - și tocmai această abordare ne poate bloca. Adevărul este că nu trebuie să faci mult ca să începi. Trebuie doar să începi.

Există un concept puternic numit “compounding”, care ne învață că transformările durabile apar prin pași mici, repetați constant. Poate că nu-ți vei schimba viața într-o zi, dar într-un deceniu, poți ajunge într-un spațiu complet diferit. La fel, poate azi nu ai claritate, echilibru sau vitalitate, dar în timp - cu răbdare și practică - toate acestea devin parte din tine.

Cum integrăm yoga, concret? Prin pași simpli, adaptați fiecăruia. Începem prin a face loc, zilnic, pentru 10-20-30 de minute, în funcție de disponibilitate, și alegem acele aspecte din yoga care ne atrag cel mai mult. Pentru unii, e vorba de partea fizică; pentru alții, de respirație conștientă (pranayama), care aduce claritate și energie. Unii se regăsesc în meditație și în liniștea pe care aceasta o oferă; alții, în filosofie, în studiul textelor sacre sau în reflecție personală.

Mai există și forme de practică precum karma yoga - yoga acțiunii, care presupune să acționezi fără atașament față de rezultat. Poate fi voluntariat, poate fi pur și simplu a face bine dintr-un loc de generozitate. Fiecare dintre aceste forme pot fi uși de intrare în yoga.

Important este să vezi cu ce rezonezi. Să nu încerci să forțezi o practică doar pentru că „așa se face”, ci să te lași ghidat de ceea ce îți aduce bucurie, liniște sau sens. Apoi, urmează consistența. Să nu cazi pradă scuzelor minții - „azi nu am chef”, „o las pe mâine”. Dacă ai stabilit că practici azi, practici azi.

Și, desigur, dacă ai o zi în care nu reușești, nu te judeca. Nu aduce asprime sau vină. Reia pur și simplu de mâine, cu blândețe.

Așadar, da - yoga poate fi integrată chiar și în cele mai aglomerate vieți. Pentru că, așa cum se spune: „Dacă ești prea ocupat pentru meditație, înseamnă că ai nevoie de și mai multă.”

Există un tip de yoga sau o practică specifică pe care o recomanzi pentru reducerea stresului și creșterea energiei?

Aș spune că răspunsul depinde foarte mult de contextul personal al fiecăruia - și mai ales de tipul de stres cu care ne confruntăm. Stresul poate avea forme și surse diferite, iar nevoile corpului și ale minții noastre variază în funcție de asta.

De exemplu, dacă vorbim despre reducerea stresului, atunci recomand practici mai lente, mai așezate, care invită la introspecție și relaxare profundă. În astfel de cazuri, yin yoga, yoga restaurativă, meditațiile ghidate sau exercițiile de respirație conștientă axate pe expirație pot fi extrem de benefice. Chiar și hatha yoga poate ajuta, atâta timp cât este practicată într-un ritm blând, cu posturi menținute mai mult timp și fără o intensitate ridicată.

Pe de altă parte, dacă ne dorim creșterea energiei, atunci este nevoie de o abordare diferită. Practici mai dinamice precum vinyasa yoga, secvențe de tip power yoga, tehnici de respirație activă (cum ar fi kapalabhati sau bhastrika) pot stimula sistemul nervos, aducând mai multă vitalitate și claritate mentală.

Este important de menționat că aceste două nevoi - reducerea stresului și creșterea energiei - nu se exclud reciproc. Multe tipuri de yoga conțin elemente care pot îndeplini ambele obiective, în funcție de intenție, structură și ritm.

Cel mai eficient mod de a descoperi ce ți se potrivește este să experimentezi. Poți participa la clase din mai multe stiluri sau poți lucra direct cu un profesor, în regim individual, care să-ți înțeleagă nevoile și să adapteze practica în mod specific pentru tine.

Ce face un festival de yoga cu adevărat memorabil și ce experiențe caută participanții?

În primul rând, cred că participanții caută conexiune - cu ei înșiși, cu ceilalți și cu ceva mai mare decât ei. Caută un spațiu în care să fie văzuți, înțeleși și acceptați, un loc în care să se simtă în siguranță emoțional, înconjurați de oameni cu valori, interese și energie similare.

Un festival de yoga devine cu adevărat memorabil atunci când creează această ambiantă de apartenență și autenticitate. În plus, prezența unor ghizi puternici, inspiraționali, care nu doar predau, ci creează spații de transformare, joacă un rol esențial. Sesiunile care ating ceva profund - o emoție, o întrebare nespusă, un adevăr interior - rămân cu tine mult după ce festivalul se încheie.

Contează mult și diversitatea experiențelor oferite: de la practici fizice, la meditație, de la ateliere de respirație, la filozofie, de la muzică, dans și ritualuri, până la spații de tăcere sau reflecție. Această diversitate oferă fiecărui participant ocazia de a explora, de a învăța, de a se regăsi sau chiar de a se provoca.

Citește și: 10 alimente bogate în magneziu pentru un somn odihnitor și oase puternice

Energia generală a festivalului - de la organizatori, la facilitatori, până la fiecare participant - este un alt element definitoriu. Când această energie este una curată, vie și aliniată, întregul spațiu devine o experiență transformatoare.

Cred că oamenii vin pentru varietate și explorare, dar rămân pentru pace, simplitate și profunzime. Caută să fie într-un loc în care pot învăța ceva nou, dar și să-și confirme intuiții sau credințe interioare. Caută, în același timp, confort și provocare, revelații și așezare.

Un festival de yoga autentic e mai mult decât un eveniment. Este o comunitate temporară, un spațiu de reamintire, de transformare și de liniște interioară. Un spațiu în care tăcerea are la fel de multă valoare ca sunetul, iar prezența este mai importantă decât performanța.

Cum ai reușit să construiești o comunitate în jurul practicii yoga, în România?

Facem acest lucru de mulți ani, cu multă dedicare și consecvență. Construirea unei comunități în jurul practicii yoga se face pas cu pas, prin prezență reală, respect, și mai ales prin autenticitate.

Cred că unul dintre cele mai importante aspecte este să rămâi constant în ceea ce oferi și să fii acolo, disponibil pentru oameni - să le răspunzi la întrebări, să fii prezent atât fizic, cât și online, să le creezi un spațiu sigur în care să se simtă văzuți, ascultați, înțeleși.

În zilele noastre, prezența în social media, în comunități online, dar și în evenimente live este esențială. Prin Fitness Scandinavia, organizăm cursuri și formări profesionale - în special teacher training-urile pentru instructori de yoga - care devin adevărate spații de conectare profundă.

Eu personal petrec zile întregi cu participanții acestor cursuri. Împărtășim experiențe, povestiri, practici. Ne cunoaștem dincolo de aparențe. Ajungem să formăm o legătură autentică, mult mai profundă decât cea care se creează în cadrul unui eveniment punctual.

Comunitatea se construiește și prin neutralitate - adică prin capacitatea de a observa fără a judeca, de a ține spațiul pentru toți, indiferent de nivelul lor de practică sau de drumul pe care se află. Este important să rămâi în adevărul tău, dar să fii și deschis, empatic, prezent.

Așadar, o comunitate nu se formează peste noapte. Se creează în timp, prin continuitate, respect, implicare și, poate cel mai important, prin conexiuni reale.

Ce învățăminte ai desprins din organizarea evenimentelor despre motivația și așteptările oamenilor?

Am învățat, de-a lungul timpului, că oamenii sunt profund motivați de dorința de creștere. Vin la evenimente nu doar pentru a acumula informații, ci pentru a se inspira, pentru a-și reactiva motivația interioară, pentru acel „spark” - acea scânteie care le reamintește cine sunt și de ce au început pe acest drum.

Unii dintre participanți sunt profesioniști din domeniu, alții sunt pur și simplu pasionați sau aflați la început de drum. Dar toți au în comun nevoia de reînnoire - pentru că, uneori, rutina zilnică poate duce la plafonare: mergem la aceleași clase, urmărim aceiași oameni, facem aceleași lucruri. Un eveniment mare, bine organizat, devine atunci o ieșire din zona de confort, un spațiu care te scoate din tipare și îți oferă perspectiva proaspătă de care ai nevoie.

Cât despre așteptările oamenilor, am observat că acestea sunt simple, dar esențiale:

• să fie primiți cu deschidere și autenticitate,

• să existe o atmosferă primitoare și bine organizată,

• să simtă că sunt ghidați corect și cu grijă,

• să aibă ocazia de a experimenta lucruri noi,

• și, nu în ultimul rând, să trăiască stări profunde, poate chiar transformatoare.

Cred că oamenii caută mai mult decât informație. Caută experiență, emoție, contact real. Iar dacă reușim să le oferim un spațiu sigur, cald și viu, în care se simt văzuți și susținuți, atunci evenimentul devine memorabil, chiar semnificativ.

Ai observat schimbări recente în modul în care oamenii percep yoga sau fitnessul în general?

Da, cu siguranță. Am observat o schimbare reală și profundă în modul în care oamenii percep atât yoga, cât și fitness-ul, în general.

Dacă, timp de mulți ani, yoga a fost văzută mai ales ca un trend - cu accent pe partea fizică, pe asane, pe posturi -, acum simt că tot mai mulți oameni caută să se întoarcă la esență, la dimensiunea tradițională și completă a practicii. Există o conștientizare mai clară a faptului că yoga nu este doar mișcare, și nici nu ar trebui să fie singura formă de mișcare practicată. Da, prin posturi yoga putem întări, deschide și hrăni corpul, dar adevărata valoare apare când yoga este integrată ca stil de viață, nu doar ca rutină fizică.

În paralel, și în zona de fitness am observat o maturizare: oamenii sunt mai informați, mai conectați la date științifice și cercetări actuale, mai atenți la cum și de ce se mișcă, nu doar că se mișcă. Se pune accent pe abordări funcționale, personalizate și adaptate fiecărui corp - și asta este o evoluție majoră.

Un alt factor important este accesul la informație. Prin intermediul inteligenței artificiale și al platformelor online, avem astăzi la dispoziție resurse valoroase care ne pot ajuta să luăm decizii mai bune pentru sănătatea noastră fizică și emoțională. Și, odată cu acest acces, apare și înțelegerea profundă că mișcarea nu mai este un lux, ci o necesitate.

Oamenii încep să integreze mișcarea (fie că este yoga, pilates, fitness sau aerobică) în mod natural în viața lor, nu doar pentru a „arăta bine”, ci pentru a trăi bine - pe termen lung. Pentru a se putea bucura de o viață activă și sănătoasă la 50, 60, 70 sau chiar 80 de ani. Să aibă forță funcțională, mușchi activi, oase sănătoase, sisteme interne în echilibru.

Cred că ne aflăm într-o tranziție clară spre un mod de viață mai conștient, mai holistic și profund personalizat. Începem să înțelegem că antrenamentele nu pot fi universale - ele trebuie adaptate în funcție de gen, de vârstă, de context hormonal (cum este ciclicitatea feminină), de genetică și de mediul în care trăim.

Este un moment extraordinar în care avem acces la atât de multă informație valoroasă, încât putem, în sfârșit, să ne construim o rutină care să ne susțină cu adevărat, nu să ne consume.

Care sunt cele mai comune greșeli pe care oamenii le fac când încep practica yoga și cum le pot evita?

Una dintre cele mai frecvente greșeli pe care le fac oamenii când încep yoga este că încep cu prea mult, prea repede. Ce înseamnă asta? Aleg practici fizice prea intense, forțează corpul în întinderi sau activări pentru care nu este pregătit, iar asta poate duce la disconfort, durere și, cel mai adesea, la pierderea motivației de a reveni. Când prima experiență este asociată cu durere, este firesc ca mintea să o respingă.

O altă greșeală frecventă este convingerea că trebuie să fii într-un anumit fel ca să practici yoga: flexibil, puternic, suplu sau „zen”. Această percepție creează bariere chiar înainte de a începe. Mulți se autoexclud pentru că nu se simt „suficient de buni” pentru yoga. Dar adevărul este că yoga nu cere o formă ideală – ci prezență, deschidere și curiozitate.

Judecata de sine este, de asemenea, o capcană comună. Practicanții începători se compară adesea cu ceilalți din sală, cred că nu sunt „destul de avansați” și își pierd încrederea. Această atitudine duce deseori la lipsă de consecvență - o altă greșeală majoră. Practicarea yoga doar o dată pe săptămână sau doar la evenimente speciale nu este suficientă pentru a simți beneficiile reale.

Yoga este, în esență, un ritual, nu un eveniment. Are nevoie de spațiu constant în viața ta, de o relație pe termen lung cu practica. Am observat că mulți vin la clase doar când sunt evenimente gratuite sau cu un element de „spectacol”, dar nu integrează yoga în rutina zilnică. Iar fără consecvență, nu apar nici rezultatele, ceea ce duce la frustrare și abandon.

O altă greșeală comună este lipsa de informare: oamenii nu știu ce stil de yoga aleg, nu se documentează despre instructori sau despre ce presupune clasa. Astăzi, avem la dispoziție o mulțime de resurse: descrieri de clase, testimoniale, social media, interviuri, videoclipuri. Putem simți dacă rezonăm sau nu cu un profesor, cu stilul lui, cu energia lui.

Cum pot fi evitate aceste greșeli?

Prin exact opusul lor:

• Începe blând, cu respect pentru propriul corp.

• Renunță la comparație și așteptări nerealiste.

• Înlocuiește perfecționismul cu curiozitate.

• Creează-ți o rutină, oricât de scurtă, dar constantă.

• Informează-te și alege conștient profesorul și stilul de yoga care ți se potrivește.

Yoga este o călătorie personală, nu o destinație. Cu blândețe, răbdare și consecvență, fiecare pas devine parte din transformare.

Cum vezi viitorul wellness‑ului atât în România, cât și pe plan internațional?

Așa cum menționam și mai devreme, cred că viitorul wellness-ului va fi din ce în ce mai integrat. Nu vom mai vorbi despre mișcare, alimentație, respirație sau sănătate mentală ca despre lucruri separate, ci ca despre piese ale aceluiași întreg.

Wellness-ul va însemna tot mai mult:

• cum ne mișcăm,

• cum respirăm și practicăm breathwork-ul,

• ce mâncăm și cum ne hrănim,

• cum ne susținem sistemul nervos,

• ce suplimente luăm,

• cum ne odihnim și cum ne raportăm la stres,

• dar și ce fel de relație avem cu propria minte, cu emoțiile și cu corpul nostru.

Va exista o orientare clară spre prevenție, spre practici conștiente care ne susțin pe termen lung, nu doar în momente de criză. Și tot mai multe persoane vor căuta soluții naturale, blânde, sustenabile, care să ajute corpul să-și activeze propria inteligență de vindecare.

Cât despre yoga, cred că urmează o reașezare naturală, atât în România, cât și la nivel internațional. A fost o perioadă în care yoga a fost percepută mai mult ca un trend - ceva „cool”, ceva vizual. Accentul a căzut pe partea fizică, pe estetic, pe performanță.

Însă simt că începe o etapă mai matură: oamenii se întreabă tot mai mult „De ce practic yoga?”, „Care este sensul?”, „Ce caut în această practică?” - iar asta deschide drumul spre o relație mai profundă cu yoga.

Viitorul yoga, din perspectiva mea, este unul luminos. Este firesc să existe perioade de ciclicitate - așa cum e în orice domeniu viu - dar yoga rămâne. Este o practică ce a rezistat mii de ani, și tocmai datorită profunzimii sale, va continua să evolueze și să se adapteze timpurilor moderne, fără să-și piardă esența.

Atât în România, cât și internațional, cred că vom vedea o trecere de la suprafață la profunzime, de la imagine la conținut, de la tendință la practică vie, cu sens și scop. Iar asta este o direcție pe care o susțin și o îmbrățișez cu toată inima.

Dacă ar fi să dai un singur sfat unei persoane care vrea să înceapă să practice yoga, care ar fi acela?

Sfatul meu ar fi să își seteze clar intenția, nu doar de a începe, ci de a practica constant și de a integra yoga ca parte vie din rutina zilnică.

Iar această intenție are nevoie de structură: un plan simplu, dar realist. Cum creezi spațiu în viața ta pentru yoga? Când practici, unde mergi, ce stil alegi și cum te ții de acea alegere?

Fără ancorare în realitate, intenția rămâne doar o idee frumoasă. Cu o strategie clară și un minim de disciplină blândă, practica devine sustenabilă. Iar în timp, acea alegere mică - de a practica constant - poate transforma profund felul în care te raportezi la tine, la corpul tău și la viață.

Cum poate cineva să transforme yoga într-o practică de lungă durată, nu doar o activitate ocazională sau la modă?

Totul începe cu claritate și strategie. Dacă vrei ca yoga să devină o practică de lungă durată în viața ta, ai nevoie de un plan realist - nu doar o intenție frumoasă.

Te încurajez să te așezi și să scrii:

• Când poți practica?

• Cum poți practica?

• Unde poți merge pentru a susține această practică în mod constant?

Recomandarea mea este să începi la un studio de yoga dedicat, mai ales dacă îți dorești o experiență completă, nu doar componenta fizică. Într-un studio autentic, găsești și celelalte ramuri ale practicii - meditație, respirație, filozofie, ghidaj atent. Dacă scopul tău este strict mișcarea, atunci da, și o sală de fitness poate fi potrivită. Dar dacă îți dorești o practică profundă și susținută, studioul de yoga este cel mai potrivit loc pentru a începe.

Integrarea în viața de zi cu zi este cheia. Începe ușor: poate cu o meditație de 5-10 minute dimineața, cu un exercițiu de respirație sau cu o practică scurtă acasă. Yoga nu trebuie să fie o oră perfectă pe salteluță, ci poate fi și un moment de prezență, de conectare cu tine.

Dar, la fel ca orice altă disciplină, și yoga are nevoie de consistență. Nu este suficient să participi la o clasă din când în când. Practica devine cu adevărat transformatoare doar atunci când e susținută în timp.

Aici intervine și un aspect important: motivația personală. Întreabă-te sincer:

• De ce vrei să practici yoga?

• Ce durere, nevoie sau dorință te aduce către această practică?

• Ce vrei să schimbi sau să înțelegi?

Când ai clar răspunsul la aceste întrebări, e mult mai ușor să rămâi fidel(ă) practicii, pentru că simți că ea te susține, nu te consumă.

Un alt element esențial este să-ți găsești un ghid potrivit - un profesor, un instructor sau un mentor care rezonează cu tine, care te susține și te inspiră. La fel de importantă este și comunitatea: un grup de oameni cu care te simți în siguranță, acceptat(ă), conectat(ă). Caută un spațiu în care îți place să fii - pentru că acel spațiu te va chema înapoi.

Yoga devine o practică de durată când îți devine sprijin. Nu trebuie să fie perfectă, dar trebuie să fie reală, consecventă și sinceră.