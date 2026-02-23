search
Luni, 23 Februarie 2026
Merele din Europa, pline de pesticide: 85% conțin un cocktail toxic. Perturbatoare endocrine și substanțe cancerigene

Un studiu coordonat de PAN Europe, realizat în mai multe țări europene, arată că 85% dintre merele cultivate convențional analizate conțin reziduuri de pesticide multiple. Efectele combinate ale acestor substanțe nu au fost încă evaluate oficial, însă se estimează a fi „mult mai puternice” decât impactul fiecăreia în parte, potrivit euronews.com

ONG-urile recomandă consumul de mere organice produse local. FOTO Shutterstock
ONG-urile recomandă consumul de mere organice produse local. FOTO Shutterstock

Merele sunt printre cele mai consumate în Europa, iar reputația lor de alimente sănătoase nu a fost, în general, pusă sub semnul întrebării. Raportul publicat săptămâna aceasta de Pesticide Action Network Europe, realizat împreună cu 13 organizații partenere, indică însă date îngrijorătoare: 85% dintre merele analizate în Europa conțin conțin reziduuri ale mai multor pesticide toxice.

Analiza se bazează pe 59 de mostre de mere produse local, colectate din supermarketuri și piețe din 13 țări, în septembrie 2025. În medie, fiecare măr conținea trei pesticide diferite, iar unele mostre prezentau urme ale până la șapte substanțe. Fenomenul nu este izolat: în opt dintre cele treisprezece țări analizate - inclusiv Germania, Polonia, Olanda și Croația - toate mostrele conțineau reziduuri multiple.

La polul opus, Danemarca a înregistrat cel mai scăzut nivel de contaminare, cu doar 20% dintre mostre afectate, urmată de Belgia cu 50%. Spania, Franța și Italia se situează la mijloc, fiecare cu 80%.

Printre substanțele identificate, raportul evidențiază două categorii deosebit de problematice: pesticide neurotoxice, detectate în 36% dintre mostre, și PFAS (substanțe per- și polifluoroalchilice), prezente în 64% dintre merele analizate.

Fludioxonil, clasificat în 2024 de UE drept perturbator endocrin, a fost găsit în aproape 40% dintre mostre. Fungicidul captan, considerat posibil cancerigen, a apărut în 61% dintre ele. Acetamiprid, un insecticid catalogat drept neurotoxic de EFSA încă din 2013 și capabil să traverseze bariera placentară, a fost detectat în aproximativ 20% dintre mere.

Lacune în privința reglementărilor

Raportul subliniază că problema nu constă doar în substanțele identificate, ci și în ceea ce autoritățile nu evaluează.

De peste două decenii, legislația europeană cere analizarea efectului combinat al pesticidelor - așa-numitul „efect cocktail”. Cu toate acestea, EFSA nu a dezvoltat încă o metodologie oficială pentru această evaluare.

În prezent, studiile analizează fiecare substanță separat, omițând un aspect important: efectul combinat al mai multor chimicale poate fi „mult mai puternic” decât impactul fiecăreia în parte.

71% dintre merele contaminate conțineau substanțe „foarte toxice”

Potrivit raportului, 71% dintre merele contaminate conțineau substanțe pe care UE le clasifică drept „foarte toxice” și care, teoretic, ar fi trebuit retrase de pe piață. În unele cazuri, prezența lor în alimentele europene a crescut în ultimii ani. Autorii notează că merii pot fi tratați cu pesticide de până la 30 de ori pe an.

Concluziile sunt cu atât mai îngrijorătoare pentru grupurile vulnerabile.

Dacă merele analizate ar fi fost comercializate ca produse procesate pentru bebeluși, 93% nu ar fi respectat standardele UE, care impun un nivel maxim de reziduuri de 0,01 mg/kg pentru copiii sub trei ani.

În unele mostre, nivelurile depășeau acest prag de până la 600 de ori. Femeile însărcinate sunt, de asemenea, considerate expuse riscului, deoarece mai multe dintre substanțele identificate pot afecta dezvoltarea neurologică a fătului.

Ce se poate face în contextul planurilor UE

ONG-ul spaniol Hogar sin Tóxicos, care a contribuit la raport, recomandă consumul de mere organice produse local, cultivate fără pesticide sintetice. În Germania, aproximativ 15% din producția de mere este deja ecologică, ceea ce arată că alternativele sunt viabile..

Martin Dermine, director executiv al PAN Europe, afirmă că, dacă autoritățile europene și naționale ar aplica legea corespunzător, o serie de pesticide detectate în mere ar fi fost deja interzise. El menționează acetamipridul, toxic pentru creierul fătului, și difenoconazolul, un perturbator endocrin și neurotoxic.

În loc să întărească protecția sănătății, UE propune să o slăbească prin pachetul Omnibus privind alimentele și furajele. Raportul nostru arată că este nevoie de o reglementare mai strictă, nu mai permisivă”, a spus acesta.

Europa

Ghid de cumpărături

