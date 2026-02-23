Gest extrem în direct la TV: un profesor și-a rupt diploma de doctor, nemulțumit de noile măsuri pregătite de Guvern: „Asta este valoarea studiilor”

Politologul Cristian Preda, fost consilier prezidențial pentru educație și cercetare în mandatul președintelui Traian Băsescu, și-a rupt diploma de doctor luni seară, în direct, la un post de televiziune. Gestul său a fost o formă de protest față de noile măsuri de austeritate pregătite de Guvern, care prevăd reducerea la jumătate a indemnizației acordate pentru titlul științific de doctor.

Cristian Preda a afirmat că, în contextul actual, diploma de doctorat „a ajuns o povară”, acuzând statul că descurajează educația și cercetarea, în timp ce tolerează lipsa de onestitate. Preda a criticat atât contestarea studiilor obținute în străinătate de către unii actori publici, cât și faptul că autoritățile consideră indemnizația de doctorat o problemă majoră pentru buget.

„Vorbim despre educație pentru că, pe de o parte, în societatea noastră au apărut unii care îi contestă, inclusiv președintelui, diplomele obținute în străinătate. Adică ei spun: profesorii de la Paris, sunt niște proști, vă spun eu, Dorel din Ferentari, cum stau lucrurile. Pe de altă parte, Guvernul s-a gândit că marea problemă a țării este sporul de 890 lei brut la doctorat. Și mi-am dat seama că în aceste condiții, diplomele de doctorat au ajuns o povară. Ne așteptăm să fim sancționați încet-încet pentru doctorat. Eu sunt mai radical. Îmi dau seama că diploma asta de doctor a ajuns o simplă bucată de hârtie care încurcă statul. Așa că, uite, o rup aici, la dumneavoastră. Asta este valoarea studiilor făcute pentru statul român. Asta este. Și de acest lucru cred că trebuie să ținem seama, pentru că lumea care are o anumită educație, are și un rol în societate. (...) Sunt tolerați plagiatorii, inclusiv în guvernul ăsta este unul care a fost dovedit ca plagiator”, a declarat Cristian Preda, în direct la Digi24, luni seară.

Reacția politologului vine în contextul în care Guvernul pregătește o reducere substanțială a indemnizației acordate personalului bugetar care deține titlul științific de doctor. Potrivit unui proiect de Ordonanță de urgență pus în transparență publică de Ministerul Dezvoltării, indemnizația de doctorat ar urma să fie plafonată la 500 de lei brut lunar în anul 2026.

În prezent, indemnizația poate ajunge până la aproximativ 950 de lei brut, echivalentul a circa 580 de lei net. Noul plafon ar însemna aproximativ 293 de lei net, ceea ce reprezintă o scădere de aproape 47% față de nivelul actual.