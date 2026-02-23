Foștii soți vor putea alege ce nume să păstreze după divorț, conform unei propuneri legislative aprobate de Senat

Senatul României a aprobat luni, cu majoritate de voturi, o propunere legislativă inițiată de USR care oferă foștilor soți posibilitatea de a alege ce nume vor purta după divorț. Conform noii reglementări, fiecare fost soț poate păstra numele dobândit în timpul căsătoriei sau poate reveni la numele anterior. Dacă nu își exprimă în mod explicit opțiunea, numele din timpul căsătoriei se va păstra automat.

Deputata USR Pollyana Hangan, unul dintre inițiatori, a explicat că proiectul urmărește protejarea identității și simplificarea procedurilor, mai ales pentru mamele care trec prin divorț.

„Am inițiat acest proiect cu gândul la mamele care, pe lângă greutatea unui divorț, nu ar trebui să mai ducă și povara pierderii numelui sub care sunt cunoscute de copiii lor sau în viața lor socială și profesională. Identitatea nu se rescrie printr-o formalitate. Prin această lege putem să oferim liniște, continuitate și respect și mai puține drumuri, mai puțină birocrație și mai multă siguranță pentru femeile care își reconstruiesc viața. Este o schimbare simplă, dar cu impact profund în viața de zi cu zi”, a spus deputata USR.

Și deputatul USR de Diaspora, Iulian Lorincz, a evidențiat beneficiile pentru românii din afara țării: „Aducem o simplificare acolo unde birocrația creează dificultăți reale. Să nu uităm că pentru românii din Diaspora, schimbarea numelui poate însemna refacerea documentelor în mai multe țări, drumuri suplimentare, timp pierdut și costuri.”

Noua lege reduce birocrația și previne confuziile administrative, simplificând actualizarea cărții de identitate, a conturilor bancare, a contractelor sau a semnăturii profesionale. În plus, oferă autonomie fiecărui fost soț.

Senatul este prima cameră sesizată, inițiativa legislativă merge acum la Camera Deputaților, pentru dezbateri și vot final.