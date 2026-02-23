search
Luni, 23 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Noi detalii despre tânărul împușcat mortal de Secret Service după ce a pătruns pe proprietatea lui Trump de la Mar-a-Lago. „Nu ar fi rănit nici măcar o furnică”

0
0
Publicat:

Au fost făcute publice noi informații despre tânărul de 21 de ani împușcat mortal de agenții Secret Service în perimetrul reședinței președintelui american Donald Trump de la Mar-a-Lago (Florida), unde ar fi intrat cu un bidon de combustibil și o pușcă.

Bărbatul, identificat drept Austin Tucker Martin, a fost observat în jurul orei 1:30 dimineața la poarta nordică a complexului Mar-a-Lago. Familia îl dăduse dispărut cu câteva ore înainte. Tânărul locuia la peste 1.100 de kilometri de resort, în Carolina de Nord, relatează ABC.

Potrivit autorităților, Austin Tucker Martin, avea asupra sa o pușcă și un recipient cu combustibil. În momentul în care agenții i-au cerut să lase obiectele jos, acesta ar fi pus la pământ bidonul, dar ar fi ridicat arma într-o poziție de tragere, ceea ce a determinat intervenția letală a agenților Secret Service și a unui adjunct al șerifului din Palm Beach, potrivit Time.

Președintele Trump nu se afla la Mar-a-Lago în acel moment, fiind la Washington, conform programului oficial.

Familia lui Austin Tucker Martin, susținătoare a lui Trump

Anchetatorii au precizat că Martin nu era cunoscut anterior de forțele de ordine și lucrează la conturarea unui profil psihologic, mai scrie ABC.  În registrele electorale, acesta figura ca alegător neafiliat politic.

Rudele tânărului au declarat pentru presa americană că tânărul era o persoană „liniștită”, se temea de arme și provenea dintr-o familie care îl susținea pe Donald Trump. Un văr al său a afirmat că Martin „nu ar fi rănit nici măcar o furnică” și că obișnuia să doneze bani din salariul său de la un teren de golf.

Austin Tucker Martin își deschisese în 2025 o mică afacere de ilustrații artistice, specializată în reprezentări ale terenurilor de golf.

Breșe de securitate

Mar-a-Lago a fost scena mai multor incidente de securitate în ultimii ani, inclusiv acte de vandalism și tentative de intrare neautorizată.

Incidente similare au avut loc și la Casa Albă, unde, în 2023, un tânăr de 19 ani a intrat cu un camion în gardul de securitate, iar în 2025 a avut loc un schimb de focuri cu un bărbat înarmat, în apropierea complexului prezidențial, potrivit meaww.com.

Specialiștii în politică americană atrag atenția că, în ultimii ani, tensiunile și violența politică au crescut semnificativ. Numărul atacurilor și comploturilor de terorism intern din ultimii cinci ani este de trei ori mai mare decât totalul celor din precedentele două decenii și jumătate.

Incidentul de la Mar-a-Lago are loc după mai multe tentative asupra vieții președintelui Trump, inclusiv atacul armat din 2024 de la un miting din Pennsylvania, în urma căruia un spectator a murit și mai multe persoane au fost rănite. În același an, un alt bărbat a fost surprins vizând cu arma terenul de golf unde se afla șeful statului.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului i s-a făcut rău în timpul procesului
digi24.ro
image
Premierul Ilie Bolojan, nemilos cu miniștrii care vor pierde bani din PNRR: ”Revocări din funcție”
stirileprotv.ro
image
Produsul adorat de români redus cu 80% începând de astăzi, în toate magazinele LIDL din România
gandul.ro
image
Europarlamentarii se pregătesc să suspende acordul comercial UE-SUA
mediafax.ro
image
Gigi Becali, reacţie surpriză în scandalul de la Rapid – Dinamo: „M-am supărat eu când au pus oaia? Nu îmi e ruşine de adevărul meu”
fanatik.ro
image
„Doamne cu jeep și fes Armani la coadă pentru paste de 2 lei”. O voluntară din Gara de Nord răspunde criticilor despre refugiații ucraineni cu mașini scumpe. Detalii neștiute din spatele ajutoarelor.
libertatea.ro
image
Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va fi organizat deja în luna august
digi24.ro
image
„Satul-fantomă” descoperit de exploratorii Jocurilor Olimpice: „Ne-a șocat!”
gsp.ro
image
Lovitură de proporții anunțată: Cristi Chivu, înlocuit! Un nume uriaș, ”precontract cu Inter”
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
O influenceriţă din China a pierdut 140.000 de urmăritori după ce s-a stricat un filtru şi i s-a văzut adevărata față
antena3.ro
image
Ucraina devine o țară de văduve și orfani: A pierdut 10 milioane de oameni în 4 ani de război
observatornews.ro
image
Cine e bărbatul MISTERIOS din spatele salonului de masaj și ce legătură are cu văduva lui Gabriel Cotabiță
cancan.ro
image
Pensiile vor crește abia în 2028 și numai dacă sunt îndeplinite 2 condiții. S-a înșelat minsitrul muncii?
newsweek.ro
image
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
prosport.ro
image
Un nou ciclon ajunge în România. Vor fi ploi abundente, unde vine primăvara în zilele următoare
playtech.ro
image
Dezvăluiri despre crima înfiorătoare din Botoșani, în urma căreia șase copilași au rămas orfani! Ionuț, ucis de un tânăr de 24 de ani: „Mama îi va lua la ea”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cum l-a numit Sorana Cîrstea pe Alexandru Țiriac, după despărțire
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Anunţul momentului! Cine-l va înlocui pe Bolojan la Guvern
romaniatv.net
image
Tradiții și obiceiuri de Dragobete. Ce este interzis să faci pe 24 februarie
mediaflux.ro
image
„Satul-fantomă” descoperit de exploratorii Jocurilor Olimpice: „Ne-a șocat!”
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
AUDIO. Înregistrare șocantă cu Ion Duvac, membru în Colegiul Psihologilor. Îi cere pacientei să facă o poză cu vaginul: „Ia dă-ți tu voie să vedem ce-i cu păsărica ta”
actualitate.net
image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
click.ro
image
Trebuie sau nu să speli orezul înainte de a-l găti? Ce spun specialiștii despre acest obicei
click.ro
image
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa
click.ro
FotoJet (55) jpg
Festivi, dar tensionați, reci, oarecum înstrăinați. William și Kate nu și-au putut ascunde îngrijorarea, sunt momente grele pentru monarhie
okmagazine.ro
BAFTA 2026 sursa foto Profimedia jpg
Cel mai controversat moment de la BAFTA. Cine a sărit la bătaie chiar pe covorul roșu?
clickpentrufemei.ro
Nunta 20240322211544 001 jpg
Românii din Canada. O istorie care a început acum 130 de ani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine este și cu ce se ocupă Alina, văduva lui Gabriel Cotabiță. Cum a început povestea de iubire cu artistul: „După concert, i-am dat un mesaj pe Facebook”
image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”

OK! Magazine

image
Festivi, dar tensionați, reci, oarecum înstrăinați. William și Kate nu și-au putut ascunde îngrijorarea, sunt momente grele pentru monarhie

Click! Pentru femei

image
Cel mai controversat moment de la BAFTA. Cine a sărit la bătaie chiar pe covorul roșu?

Click! Sănătate

image
3 obiceiuri care te pot face insuportabil pe măsură ce îmbătrânești