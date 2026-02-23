Noi detalii despre tânărul împușcat mortal de Secret Service după ce a pătruns pe proprietatea lui Trump de la Mar-a-Lago. „Nu ar fi rănit nici măcar o furnică”

Au fost făcute publice noi informații despre tânărul de 21 de ani împușcat mortal de agenții Secret Service în perimetrul reședinței președintelui american Donald Trump de la Mar-a-Lago (Florida), unde ar fi intrat cu un bidon de combustibil și o pușcă.

Bărbatul, identificat drept Austin Tucker Martin, a fost observat în jurul orei 1:30 dimineața la poarta nordică a complexului Mar-a-Lago. Familia îl dăduse dispărut cu câteva ore înainte. Tânărul locuia la peste 1.100 de kilometri de resort, în Carolina de Nord, relatează ABC.

Potrivit autorităților, Austin Tucker Martin, avea asupra sa o pușcă și un recipient cu combustibil. În momentul în care agenții i-au cerut să lase obiectele jos, acesta ar fi pus la pământ bidonul, dar ar fi ridicat arma într-o poziție de tragere, ceea ce a determinat intervenția letală a agenților Secret Service și a unui adjunct al șerifului din Palm Beach, potrivit Time.

Președintele Trump nu se afla la Mar-a-Lago în acel moment, fiind la Washington, conform programului oficial.

Familia lui Austin Tucker Martin, susținătoare a lui Trump

Anchetatorii au precizat că Martin nu era cunoscut anterior de forțele de ordine și lucrează la conturarea unui profil psihologic, mai scrie ABC. În registrele electorale, acesta figura ca alegător neafiliat politic.

Rudele tânărului au declarat pentru presa americană că tânărul era o persoană „liniștită”, se temea de arme și provenea dintr-o familie care îl susținea pe Donald Trump. Un văr al său a afirmat că Martin „nu ar fi rănit nici măcar o furnică” și că obișnuia să doneze bani din salariul său de la un teren de golf.

Austin Tucker Martin își deschisese în 2025 o mică afacere de ilustrații artistice, specializată în reprezentări ale terenurilor de golf.

Breșe de securitate

Mar-a-Lago a fost scena mai multor incidente de securitate în ultimii ani, inclusiv acte de vandalism și tentative de intrare neautorizată.

Incidente similare au avut loc și la Casa Albă, unde, în 2023, un tânăr de 19 ani a intrat cu un camion în gardul de securitate, iar în 2025 a avut loc un schimb de focuri cu un bărbat înarmat, în apropierea complexului prezidențial, potrivit meaww.com.

Specialiștii în politică americană atrag atenția că, în ultimii ani, tensiunile și violența politică au crescut semnificativ. Numărul atacurilor și comploturilor de terorism intern din ultimii cinci ani este de trei ori mai mare decât totalul celor din precedentele două decenii și jumătate.

Incidentul de la Mar-a-Lago are loc după mai multe tentative asupra vieții președintelui Trump, inclusiv atacul armat din 2024 de la un miting din Pennsylvania, în urma căruia un spectator a murit și mai multe persoane au fost rănite. În același an, un alt bărbat a fost surprins vizând cu arma terenul de golf unde se afla șeful statului.