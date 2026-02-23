search
Luni, 23 Februarie 2026
Adevărul
Ambasada Ucrainei dezminte zvonurile: Nicio școală cu predare în limba română nu va fi închisă în 2027

Publicat:

Ambasada Ucrainei la București a clarificat că reforma sistemului de învățământ liceal nu va duce la închiderea școlilor cu predare integrală sau parțială în limba română. Declarația vine după ce în presa românească au circulat informații eronate privind reducerea numărului acestor unități școlare.

Nicio școală cu predare în limba română din Ucraina nu va fi închisă în 2027 FOTO: Shutterstock
Nicio școală cu predare în limba română din Ucraina nu va fi închisă în 2027 FOTO: Shutterstock

„Ambasada Ucrainei în România observă reapariția în spațiul public românesc a unor informații care nu corespund realității cu privire la reforma sistemului de învățământ liceal din Ucraina. Subliniem că nicio școală cu predare integrală sau parțială în limba română nu va fi închisă în anul 2027”, se arată într-un mesaj publicat pe Facebook de reprezentanța diplomatică.

Reprezentanții Ambasadei au respins informațiile potrivit cărora „în 2027, numărul școlilor cu predare în limba română din regiunea Cernăuți se va reduce de la 20 la 4”. „Reforma nu prevede închiderea niciunei unități de învățământ. Școlile care nu vor deveni licee academice vor continua să funcționeze ca gimnazii (clasele 1–9). În prezent, în regiune există 63 de unități de învățământ cu predare integrală sau parțială în limba română și 11 filiale care deservesc localitățile rurale îndepărtate. Niciun document oficial nu prevede reducerea rețelei școlare în 2027”, a explicat Ambasada.

Reforma urmărește modernizarea educației

Ambasada subliniază că scopul reformei este „creșterea calității educației, modernizarea procesului de învățământ, asigurarea accesului elevilor la specializări relevante în ciclul liceal și armonizarea structurii sistemului educațional cu standardele europene prin introducerea sistemului de 12 ani”. Reprezentanții diplomației ucrainene mai asigură că „dreptul la educație în limba maternă va fi garantat în mod continuu și pe viitor”.

Un alt mit respins de Ambasada Ucrainei este acela potrivit căruia copiilor din minoritatea română „li se va retrage dreptul de a învăța în limba română”. „Constituția Ucrainei garantează dreptul persoanelor aparținând minorităților naționale de a beneficia de educație în limba lor maternă. Legea privind minoritățile naționale asigură posibilitatea de a studia în paralel limba maternă și limba de stat. Elevii din comunitatea română vor putea continua să studieze discipline în limba română. Ucraina respectă pe deplin toate obligațiile internaționale privind protecția drepturilor minorităților, inclusiv prevederile Cartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare”, a explicat Ambasada.

Fără transfer „forțat” în școlile ucrainene

Reprezentanții diplomației resping și zvonurile despre un „transfer forțat” al copiilor români în școlile cu predare în limba ucraineană. „Decizia privind alegerea școlii pentru copil aparține părinților. Reforma vizează crearea unei rețele de licee academice (clasele 10–12) și se desfășoară în întreaga Ucraina. În regiunea Cernăuți, clasele superioare există în prezent în 218 instituții, iar începând cu 1 septembrie 2027, vor fi în 59 de gimnazii cu predare în limba română. Consultările cu comunitățile locale au stabilit rețeaua de licee academice cu predare în limba română. Scopul este crearea unui mediu educațional modern, structurat conform standardelor UE”, a mai precizat Ambasada.

În privința școlilor rurale, Ambasada a precizat că acestea „vor continua să funcționeze ca gimnazii și rămân o parte esențială a rețelei educaționale. Cele 11 filiale cu predare în limba română, care deservesc comunitățile rurale îndepărtate, vor fi finanțate în continuare. Pentru comunitatea română sunt prevăzute norme flexibile privind organizarea rețelei de licee și asigurarea transportului școlar”.

Ideea că reforma reprezintă o tentativă de asimilare a românilor a fost respinsă. „Ucraina își construiește politica educațională pe principii de egalitate, respect și diversitate culturală. Orice formă de asimilare este strict interzisă prin lege. Reforma urmărește armonizarea cu standardele europene și oferirea de șanse egale tuturor copiilor pentru studii aprofundate în ciclul liceal”, concluzionează Ambasada Ucrainei.

