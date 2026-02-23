Articol publicitar

Pune joaca pe lista de cumpărături: cum poți construi propriul univers mini PENNY alături de copii și să susții, în același timp, educația

O nouă campanie de loializare transformă vizitele la magazin în momente de conectare pentru întreaga familie. Prin noile seturi de construcție Blockz, PENNY le oferă clienților ocazia de a asambla un întreg univers logistic, de la camioane de aprovizionare la rafturi cu produse proaspete, totul în timp ce sprijină viitorul elevilor prin programul „Vreau în clasa a 9-a”.

Blockz KV Loyalty 2 png

Într-o lume tot mai digitalizată, momentele petrecute în familie, în jurul unei activități creative, devin prețioase. PENNY lansează invitația de a transforma rutina cumpărăturilor într-o experiență educativă și distractivă prin noua colecție de seturi de construcție Blockz. Disponibilă în ediție specială până pe 24 martie 2026, campania „Pune joaca pe lista de cumpărături cu mini PENNY” aduce în casele românilor o machetă interactivă a lumii de retail.

De la raft la joacă: un proces educativ pentru cei mici

Procesul începe chiar din magazin, unde pregătirea listei de cumpărături devine primul pas către asamblarea propriului magazin PENNY. Copiii au ocazia să înțeleagă, prin intermediul pieselor de construcție, cum funcționează un întreg lanț de aprovizionare.

Seturile Blockz din PENNY permit recrearea fidelă a elementelor dintr-un magazin real:

●       Camionul de aprovizionare: pentru a învăța drumul produselor către raft.

●       Rafturile cu produse proaspete: un simbol al calității și prospețimii.

●       Casele de marcat și întregul magazin: pentru a simula experiența completă de cumpărături.

Aceste sesiuni de construcție nu sunt doar distractive, ci și un excelent instrument pedagogic. Părinții pot petrece timp de calitate cu cei mici, explicându-le rolul fiecărui element și importanța organizării, transformând sufrageria într-un centru de logistică în miniatură.

1 produs cumpărat = 1 șansă la educație

Dincolo de componenta ludică, campania are o puternică latură socială. PENNY continuă parteneriatul strategic cu World Vision România pentru a susține cauza „Vreau în clasa a 9-a”.

Prin această inițiativă, 70 de elevi din 6 județe primesc ajutorul necesar pentru a accesa programe educaționale, stimulându-le interesul pentru continuarea studiilor pe parcursul celor patru ani de liceu. Astfel, fiecare set Blockz achiziționat reprezintă un sprijin direct pentru viitorul acestor tineri, demonstrând că responsabilitatea socială poate fi integrată în gesturile noastre zilnice.

Blockz KV Loyalty 1 jpg

Cum poți colecționa seturile Blockz?

Mecanismul campaniei este simplu și avantajos, oferind multiple modalități de acumulare a punctelor de loialitate:

  1. Cumpărături standard: La fiecare 20 de lei cheltuiți în magazinele PENNY, primești 1 punct de loialitate.
  2. Produse cu extra puncte: Achiziționarea produselor din promoțiile săptămânale aduce puncte suplimentare, calculate per produs.
  3. Avantajul PENNY Card: Utilizarea cardului de fidelitate (fizic sau digital, în aplicația PENNY) dublează numărul de puncte pentru valoarea fiecărui bon fiscal.
  4. Reducere semnificativă: La acumularea a doar 5 puncte de loialitate, clienții beneficiază de o reducere de 70% față de prețul standard al unui produs din colecția Blockz.

Punctele pot fi gestionate ușor și în format digital prin intermediul aplicației, făcând întregul proces mai rapid și mai sustenabil.

Timp pentru familie și solidaritate

Campania „Pune joaca pe lista de cumpărături cu mini PENNY” reamintește că micile gesturi – de la alegerea unui produs de la raft până la asamblarea unui set de construcție alături de copil – pot avea un impact major. Este o invitație la conectare, la educație prin joacă și, cel mai important, la solidaritate față de generațiile care au nevoie de susținere pentru a-și continua studiile.

Nu uitați: ediția este limitată, iar produsele Blockz se găsesc în magazinele PENNY doar până pe 24 martie 2026.

Acest articol a fost realizat cu sprijinul PENNY.

