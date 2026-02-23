Tragedie pe DN2B: doi morți și doi răniți, printre care și o fetiță, în urma unui impact devastator între două autoturisme

Două persoane au murit, iar alte două, între care o fetiță de 9 ani, au fost rănite într-un accident rutier produs luni seară pe DN2B, între localitățile Silistraru și Lacu Sărat, în județul Brăila. În coliziune au fost implicate două autoturisme.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brăila, la fața locului au intervenit o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD. În sprijin au fost trimise și echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean, inclusiv o ambulanță de tip C și două de tip B.

Echipajele medicale au găsit două victime în stare de inconștiență, aflate în stop cardio‑respirator. Niciuna nu a putut fi salvată

„Una dintre victimele inconstiente a fost incarcerată. S-a acționat pentru scoaterea acesteia si predarea la echipajele medicale.18:32 Cele doua victime, cărora li s-au aplicat manevre de resuscitare, (una sex masculin, una sex feminin) au fost declarate decedate de catre medicul de pe ambulanta SAJ aflate la fata locului. Se lucreaza pentru asigurarea zonei”, a precizat ISU Brăila.

Alte două persoane, un bărbat și o fetiță de 9 ani, au fost găsite conștiente. Acestea au fost evaluate la fața locului și transportate la UPU pentru investigații suplimentare.

Intervenția este în desfășurare, iar traficul este blocat pe ambele sensuri.

„O ambulanță SAJ - tip B a preluat victima minora, in varsta de 9 ani (nu 7), stare constienta si se deplaseaza la UPU. O ambulanță SMURD a inceput deplasarea catre UPU cu victima adult in stare constienta (conducator auto al unui autoturism)”, a mai transmis Isu Brăila

Autoritățile continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor exacte ale accidentului.

