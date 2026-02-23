search
Video Donald Trump, fermecat de o violonistă din Republica Moldova: „Ce talent! Ești incredibilă"

Publicat:

Violonista moldoveancă Rusanda Panfili a strălucit sâmbătă seară la Casa Albă, fiind apreciată de președintele Donald Trump drept „cea mai bună violonistă din lume”. Recitalul ei a avut loc în cadrul Cinei Anuale a Guvernatorilor, eveniment care reunește liderii statelor americane cu administrația de la Washington.

Violonista moldoveancă Rusanda Panfili a strălucit la Casa Albă FOTO: Captură video
Violonista moldoveancă Rusanda Panfili a strălucit la Casa Albă FOTO: Captură video

Înainte de recital, Trump a prezentat-o cu entuziasm pe artista originară din Chișinău: „Avem în această seară un program artistic de excepție, la fel de bun cum nu veți găsi nicăieri altundeva în lume. O avem pe cea mai bună violonistă din lume. Am organizat aici un eveniment acum aproximativ două luni, ea a cântat alături de Andrea Bocelli chiar în această sală și a fost incredibil. Și când m-am gândit la Cina Guvernatorilor, am spus că trebuie s-o invităm înapoi. Este aici în această seară. Și, bineînțeles, îi avem pe acești muzicieni militari geniali, care sunt la fel de buni ca oricare alți muzicieni din lume”.

Recitalul Rusandei Panfili a inclus preponderent muzică de film și a fost acompaniată de muzicienii militari ai Armatei Statelor Unite, o combinație spectaculoasă care a fost primită cu ovații de publicul format din guvernatori și oficiali americani.

La final, Trump a revenit pe scenă pentru a-i mulțumi violonistei: „Vreau să-ți mulțumesc foarte mult. Ce talent! Ești incredibilă și cred că veți fi de acord că oamenii din spatele tău și cei care au asistat la acest spectacol sunt pur și simplu uimitori. Aceștia sunt oameni ai armatei. Iubesc această țară și se întâmplă să fie și niște muzicieni extraordinari, iar tu poate ești cea mai mare din lume”.

Parcursul unei tinere excepționale

Născută în 1988 la Chișinău, Republica Moldova, Rusanda Panfili și-a început studiile muzicale la Școala de Muzică „George Enescu” din București, înainte de a fi admisă, la numai 11 ani, la Conservatorul de Muzică din Viena, una dintre cele mai tinere studente acceptate vreodată. În 2015, și-a finalizat masterul cu distincție la Universitatea de Muzică și Artele Spectacolului din Viena, sub îndrumarea profesorului Christian Altenburger, și este stabilită în Austria.

În noiembrie 2024, violonista a impresionat și publicul român, urcând pe scena Oradea Arena alături de Andrea Bocelli, interpretând piese precum „Czarda” de V. Monti, „En Aranjuez con tu amor” și „Granada”.

Republica Moldova

