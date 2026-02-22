Video Când banii devin o problemă de sănătate mintală și nu doar o grijă normală. Specialist: „Asta blochează orice formă de acțiune"

În actualul context economic și social din România, toți ne facem griji pentru bani. E normal să ne preocupe venitul, economiile și plata facturilor. Specialiștii atenționează că această îngrijorare pentru bani se poate transforma și într-o problemă clinică.

Temerile financiare:nu este întotdeauna vorba despre bani

Cel mai recent studiu realizat de Journal of Personality and Social Psychology demonstrează cât adevăr există în zicala „banii nu aduc fericirea, dar o întrețin". Specialiștii care au realizat acest studiu spun că pe fond, atunci când știm că avem suficienți bani avem și libertate.

Când conturile bancare ne arată că situația noastră financiară este bună, căpătăm acel sentiment de autonomie, libertatea de a alege ce facem în viața noastră. Acesta este cel mai puternic sentiment de fericire pe care oamenii îl trăiesc în relație cu banii lor.

Așadar, finanțele personale sunt fie sursă de fericire, fie de neliniște. Când nu ai suficienți bani, te gândești cum vei plăti facturile, mâncarea, pantofii de care copilul tău are nevoie.

Această îngrijorare se trăiește cel mai intens înainte de a adormi și este denumită de specialiști ca o fiind anxietatea financiară. Ea este în legătură directă cu libertatea, controlul și autonomia.

Cum recunoști simptomele anxietății financiare

Psihologul și psihoterapeutul Aloma Odogwu, vorbește, într-un interviu pentru Adevărul, despre cum sănătatea mintală și bunăstarea financiară sunt profund interconectate. Atât timp cât trăim teama de sărăcie, de lipsă a banilor, intrăm într-un cerc vicios al fricii și autosabotajului.

Specialistul explică ce se întămplă cu mintea și corpul nostru și ce anume face ca anxietatea financiară să se transforme într-o problemă de sănătate.

„Să nu uităm că suntem setați pe modul de supraviețuire. Mintea și corpul percep o astfel de stare ca pe o amenințare, ca și când sunt într-un incendiu și am nevoie să supraviețuiesc. Îmi fac aceste supra-griji despre bani iar teama aceasta poate deveni o dificultate când eu petrec ore în șir verificând soldul, când am insomnie pentru că mă gândesc continuu la bani și cum o să mă descurc. Ruminația, gândirea excesivă, obsesivă mă blochează în loc, să mă ajute să acționrz, afectându-mi calitatea fizică și socială a vieții,” spune Aloma Odogwu.

Psihologul subliniază că anxietatea se manifestă printr-un tipar comportamental la care este important să fim atenți. Știi că te găsești într-o astfel de stare dacă petreci ore verificând soldul, recalculând bugetul, chiar dacă situația nu s-a schimbat; te trezești noaptea gândindu-te obsesiv la facturi și scenarii catastrofice; renunți la medic, la reparații necesare, la educație, din teamă, evitând cheltuielile esențiale.

Ești într-un blocaj în luarea deciziilor, nu poți schimba jobul, nu poți investi, pentru că „e prea riscant”. Manifestările clinice care apar în situația de neliniște, de frică sunt ușor de identificat și au nevoie de ajutor specializat.

„Este important să legăm emoțiile de corp, pentru că acestea au ecou în interiorul nostru și atunci pot fi semnale pentru anxietate. Simptomele pe care eu le-am regăsit au fost cele de tahicardie, bătăile neregulate ale inimi, sistem digestiv neliniștit, dureri abdominale, apoi insomnii, migrene, stare de agitație continuă. Acestea sunt simptomele general valabile pe care le generează anxietatea, care vine din frica aceasta excesivă pentru finanțele noastre, de lipsa banilor”, detaliază psihologul.

Pașii importanți în calmarea emoțiilor și recalibrarea relației cu banii

Anxietatea financiară se poate trata ca orice altă formă de anxietate, dar cu nuanțe diferite.

1. Liniștirea sistemului nervos

„Anxietatea este anxietate, pentru că este vorba despre procesul intern. Nu e ca și când noi putem să apăsăm un buton și sistemul nostru nervos spune ‘gata, ieși din modul de supraviețuire’. Indiferent că eu am o situație financiară bună sau, într-adevăr, sunt într-o situație financiară care nu îmi permite anumite lucruri, sistemul nervos va reacționa în modul de supraviețuire. Iar primul pas pe care trebuie să-l facem este liniștirea sistemul nervos. Atunci când sunt în panică, în fugă continuă, corpul percepe asta ca pe o amenințare care ne blochează în a acționa diferit”, arată Aloma Odogwu.

2. Recunoașterea credințelor moștenite, pasul care ne ajută să conștientizăm că trăim după un scenariu învățat, nu după propriile valori.

3. Rescrierea cognitivă, adică putem să ne refacem povestea cu banii.

„Vorbim despre maleabilitatea creierului și a corpului nostru. Suntem resursă, putem să reparăm, putem să rescriem povestea”, argumentează psihologul.

4. Educație financiară combinată cu terapie

Recunoașterea problemei, calmarea sistemului nervos și rescrierea poveștii sunt primii pași către o relație sănătoasă cu banii. Iar când simți că nu poți singur, specialiștii, atât psihoterapeuți, cât și consultanți financiari pot deveni aliați în această călătorie.

„Educația financiară este nemaipomenită și mă bucură tare mult să aflu că există din ce în ce mai multe inițiative. Pentru că de multe ori nu știm ce să facem. De cealaltă parte, putem să apelăm la un specialist din domeniul sănătății mintale dacă observăm că există ruminații, insomnii, calitatea fizică și calitatea relațiilor se deteriorează, nu mai socializăm și stăm și doar numărăm banii”, subliniază specialistul.

Urmărește integral interviul acordat Adevărul și află de la psihologul Aloma Odogwu că inteligența emoțională face casă bună cu educația financiară!