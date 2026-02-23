Noi măsuri fiscale: impozite diferențiate pentru clădiri vechi și reduceri pentru persoanele cu handicap

Coaliția de guvernare a ajuns luni la un acord asupra unui set de măsuri care vizează modernizarea statului, stimularea economiei și respectarea angajamentelor asumate de România la nivel european. Printre măsurile agreate se numără introducerea unor impozite diferențiate pentru clădirile vechi, precum și reduceri de impozite pentru clădiri și autoturisme în cazul persoanelor cu handicap.

Coaliția a decis, în unanimitate, ca impozitul pentru clădirile mai vechi de 100 de ani să beneficieze de o cotă de reducere de 25%, iar pentru clădirile cu o vechime cuprinsă între 50 și 100 de ani de o reducere de 15%, potrivit unui comunicat transmis de Partidul Național Liberal, citat de News.ro.

În același timp, au fost stabilite reduceri de impozite pentru clădiri și mașini destinate persoanelor cu handicap, cu introducerea unor plafoane valorice. Astfel, persoanele cu handicap grav vor beneficia de o reducere de 50%, iar cele cu handicap accentuat de o reducere de 25%.

Coaliția a mai convenit adoptarea, în ședință de Guvern, a unui amplu pachet de reformă a administrației centrale și locale, care urmărește reducerea suprapunerilor instituționale și eficientizarea proceselor interne.

„Scopul reformei este creşterea calităţii actului administrativ şi reducerea costurilor statului”, se arată în comunicat.

Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei vor finaliza ultimele detalii tehnice necesare pentru ca pachetul de relansare economică să poată fi supus adoptării Guvernul României, simultan cu pachetul dedicat reformei administrației.

Totodată, Ministerul Finanțelor a fost mandatat să elaboreze textul de lege astfel încât să poată fi realizate, din punct de vedere administrativ, regularizările pentru contribuabilii care au achitat deja impozitele aferente.