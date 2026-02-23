search
Luni, 23 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Noi măsuri fiscale: impozite diferențiate pentru clădiri vechi și reduceri pentru persoanele cu handicap

0
0
Publicat:

Coaliția de guvernare a ajuns luni la un acord asupra unui set de măsuri care vizează modernizarea statului, stimularea economiei și respectarea angajamentelor asumate de România la nivel european. Printre măsurile agreate se numără introducerea unor impozite diferențiate pentru clădirile vechi, precum și reduceri de impozite pentru clădiri și autoturisme în cazul persoanelor cu handicap.

FOTO: gov.ro
FOTO: gov.ro

Coaliția a decis, în unanimitate, ca impozitul pentru clădirile mai vechi de 100 de ani să beneficieze de o cotă de reducere de 25%, iar pentru clădirile cu o vechime cuprinsă între 50 și 100 de ani de o reducere de 15%, potrivit unui comunicat transmis de Partidul Național Liberal, citat de News.ro.

În același timp, au fost stabilite reduceri de impozite pentru clădiri și mașini destinate persoanelor cu handicap, cu introducerea unor plafoane valorice. Astfel, persoanele cu handicap grav vor beneficia de o reducere de 50%, iar cele cu handicap accentuat de o reducere de 25%.

Coaliția a mai convenit adoptarea, în ședință de Guvern, a unui amplu pachet de reformă a administrației centrale și locale, care urmărește reducerea suprapunerilor instituționale și eficientizarea proceselor interne.

„Scopul reformei este creşterea calităţii actului administrativ şi reducerea costurilor statului”, se arată în comunicat.

Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei vor finaliza ultimele detalii tehnice necesare pentru ca pachetul de relansare economică să poată fi supus adoptării Guvernul României, simultan cu pachetul dedicat reformei administrației.

Totodată, Ministerul Finanțelor a fost mandatat să elaboreze textul de lege astfel încât să poată fi realizate, din punct de vedere administrativ, regularizările pentru contribuabilii care au achitat deja impozitele aferente.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului i s-a făcut rău în timpul procesului
digi24.ro
image
Premierul Ilie Bolojan, nemilos cu miniștrii care vor pierde bani din PNRR: ”Revocări din funcție”
stirileprotv.ro
image
Produsul adorat de români redus cu 80% începând de astăzi, în toate magazinele LIDL din România
gandul.ro
image
Acord în coaliție pe cele două ordonanțe de guvern
mediafax.ro
image
Doi bărbați morți în același bloc din Deva, la etaje diferite. Ce se ascunde în spatele cazului care i-a uimit chiar și pe polițiști: ”Te poate omorî rapid”
fanatik.ro
image
„Doamne cu jeep și fes Armani la coadă pentru paste de 2 lei”. O voluntară din Gara de Nord răspunde criticilor despre refugiații ucraineni cu mașini scumpe. Detalii neștiute din spatele ajutoarelor.
libertatea.ro
image
Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va fi organizat deja în luna august
digi24.ro
image
„Satul-fantomă” descoperit de exploratorii Jocurilor Olimpice: „Ne-a șocat!”
gsp.ro
image
Gică Hagi a fost convins să semneze! Guvernul României, implicat: 15.000.000€
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Adriana Bahmuţeanu face acuzaţii grave în dosarul de proxenetism în salonul de masaj erotic lângă care locuiește
antena3.ro
image
Ucraina devine o țară de văduve și orfani: A pierdut 10 milioane de oameni în 4 ani de război
observatornews.ro
image
Horațiu Potra a leșinat în sala de judecată, înainte de a-și afla sentința! Ambulanța a fost chemată de URGENȚĂ
cancan.ro
image
Pensiile vor crește abia în 2028 și numai dacă sunt îndeplinite 2 condiții. S-a înșelat minsitrul muncii?
newsweek.ro
image
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
prosport.ro
image
Un nou ciclon ajunge în România. Vor fi ploi abundente, unde vine primăvara în zilele următoare
playtech.ro
image
Meciul decisiv care poate să ducă FCSB în play-off: “Este cel mai important! Acolo e prada”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cum l-a numit Sorana Cîrstea pe Alexandru Țiriac, după despărțire
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Anunţul momentului! Cine-l va înlocui pe Bolojan la Guvern
romaniatv.net
image
Tradiții și obiceiuri de Dragobete. Ce este interzis să faci pe 24 februarie
mediaflux.ro
image
„Satul-fantomă” descoperit de exploratorii Jocurilor Olimpice: „Ne-a șocat!”
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
AUDIO. Înregistrare șocantă cu Ion Duvac, membru în Colegiul Psihologilor. Îi cere pacientei să facă o poză cu vaginul: „Ia dă-ți tu voie să vedem ce-i cu păsărica ta”
actualitate.net
image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
click.ro
image
Trebuie sau nu să speli orezul înainte de a-l găti? Ce spun specialiștii despre acest obicei
click.ro
image
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa
click.ro
FotoJet (55) jpg
Festivi, dar tensionați, reci, oarecum înstrăinați. William și Kate nu și-au putut ascunde îngrijorarea, sunt momente grele pentru monarhie
okmagazine.ro
Sarmale de post Sursa foto shutterstock 1922971265 jpg
Sarmale de post. Vei uita că nu au carne!
clickpentrufemei.ro
Nunta 20240322211544 001 jpg
Românii din Canada. O istorie care a început acum 130 de ani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine este și cu ce se ocupă Alina, văduva lui Gabriel Cotabiță. Cum a început povestea de iubire cu artistul: „După concert, i-am dat un mesaj pe Facebook”
image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”

OK! Magazine

image
Festivi, dar tensionați, reci, oarecum înstrăinați. William și Kate nu și-au putut ascunde îngrijorarea, sunt momente grele pentru monarhie

Click! Pentru femei

image
Cel mai controversat moment de la BAFTA. Cine a sărit la bătaie chiar pe covorul roșu?

Click! Sănătate

image
3 obiceiuri care te pot face insuportabil pe măsură ce îmbătrânești