Luni, 23 Februarie 2026
Șoferii care nu-și achită amenzile rămân cu permisul în buzunar. Proiectul privind suspendarea a fost retras

Publicat:

Șoferii care nu își achită amenzile de circulație nu vor rămâne fără permis. Proiectul de lege care prevedea această sancțiune a fost retras, pe fondul unor probleme de constituționalitate.

Proiectul privind suspendarea permisului pentru amenzi neachitate a fost retras FOTO: Arhivă
Proiectul care propunea suspendarea permisului de conducere pentru șoferii ce nu își plătesc amenzile rutiere a fost retras după ședința de astăzi a coaliției de guvernare. Potrivit surselor Digi24, decizia a venit după ce inițiativa ar fi primit un aviz negativ din partea Ministerul Justiției, pe motiv că prevederea ar fi neconstituțională.

Inițiativa legislativă fusese pusă în dezbatere publică de Ministerul Dezvoltării și prevedea că șoferii care nu își achită amenzile de circulație în termen de 90 de zile ar fi rămas automat fără permis de conducere. Practic, neplata sancțiunilor rutiere ar fi dus direct la suspendarea dreptului de a conduce.

Măsura a generat nemulțumiri în rândul multor șoferi din România încă din momentul în care a fost făcută publică. Autoritățile argumentau atunci că rata de colectare a amenzilor este foarte scăzută și că o astfel de sancțiune i-ar fi determinat pe conducătorii auto să nu mai ignore amenzile primite în trafic, pentru a evita pierderea permisului.

În cele din urmă, proiectul a fost retras, iar suspendarea permisului pentru neplata amenzilor nu va fi introdusă în legislație, cel puțin în forma propusă inițial.

