Asasin trimis de Kremlin în Ucraina, eliberat din pușcărie datorită pro-rusului Alexandr Stoianoglo

Nicolae Șepeli, unul dintre asasinii trimiși de Kremlin în Ucraina, a fost grațiat în 2022 de lidera de la Chișinău, după un demers înaintat de Procuratura Generală, condusă atunci de actualul deputat al Blocului Alternativa, Alexandr Stoianoglo, care nu a venit cu un punct de vedere.

Responsabilii Președinției de la Chișinău au venit cu explicații privind grațierea lui Nicolae Șepeli, transferat în 2019 dintr-un penitenciar din Rusia într-un altul din Republica Moldova și grațiat în aprilie 2022 printr-un decret semnat de președinta Maia Sandu. Joi, 19 februarie, în ziua descinderilor și reținerilor în acest caz, șefa statului a decis revocarea decretului de grațiere.

Conform responsabililor Administrației Prezidențiale, în luna martie 2021, Procuratura Generală (PG) condusă atunci de Alexandr Stoianoglo a înaintat demersul prin care a cerut grațierea a șase persoane, inclusiv a lui Nicolae Șepeli care a fost condamnat în Federația Rusă pentru tentativă de circulație ilegală a substanțelor narcotice, dar în cantități mari.

,,În susținerea cererii de grațiere a Procuraturii Generale s-a menționat că Șepeli Nicolai, alături de celelalte persoane, este o victimă a traficului de ființe umane, care - sub pretextul de a fi angajat oficial în câmpul muncii în calitate de curier, prin înșelăciune - a fost recrutat și transportat în Federația Rusă. În acest sens, Procuratura Generală a efectuat urmărirea penală, în cadrul căreia au fost investigate și examinate fapte de trafic de ființe umane cu scopul exploatării cetățenilor Republicii Moldova. Astfel, mai mulți cetățeni moldoveni - sub pretextul de a fi angajați oficial în câmpul muncii în calitate de curieri, prin înșelăciune - au fost recrutați și transportați în diferite orașe ale Federației Ruse. Reieșind din probatoriul administrat, victimele nu cunoșteau la momentul deplasării în Federația Rusă că urmează să fie implicate în distribuirea substanțelor narcotice, fiind înșelați că vor transporta suplimente nutritive pentru sportivi.

În demersul Procuraturii Generale se mai menționa și că circumstanțele constatate de către organele competente din Republica Moldova nu au fost cunoscute de către instanțele judecătorești din Federația Rusă la momentul pronunțării sentințelor de condamnare. Procuratura Generală mai indica în demers că, luând în considerație că victimele traficului de ființe umane execută pedeapsa cu închisoarea în Republica Moldova, iar procedurile de inițiere și examinare a revizuirii de către autoritățile competente ale Federației Ruse ar dura mai mult timp, ceea ce ar duce la executarea integrală a pedepselor cu închisoarea, consideră oportună acordarea grațierii în mod individual fiecărei persoane menționate mai sus”, conform responsabililor structurii prezidențiale.

Procuratura Generală a mai trimis în același an o scrisoare Președinției țării vecine, informând că ,,autoritățile competente ale Federației Ruse au refuzat inițierea procedurilor de revizuire a hotărârilor de condamnare. În aceste circumstanțe, Procuratura reiterează solicitarea examinării oportunității acordării grațierii conform cererilor depuse”.

Astfel, demersul PG a fost examinat în cadrul a două ședințe ale Comisiei pentru problemele grațierii persoanelor condamnate, fiind propusă doar grațierea condamnatului Nicolai Șepeli pentru că era singurul dintre cei șase condamnați care nu avea antecedente penale.

,,Potrivit Comisiei, în urma examinării complete a dosarului, a intervievării persoanei condamnate și a analizei documentelor oficiale prezentate de instituțiile competente, s-a constatat că, la momentul examinării cererii, erau întrunite circumstanțe relevante, precum: executarea în cea mai mare parte a pedepsei stabilite prin hotărâre judecătorească; lipsa antecedentelor penale, respectarea pe durata detenției a regimului penitenciar, având un comportament adecvat, fără implicare în incidente violente sau conflicte cu personalul ori alți deținuți și fără a avea sancțiuni disciplinare la momentul examinării cererii; persoana menținea legătura cu familia și dispunea de un loc de trai stabil; evaluările psihologice instituționale caracterizau, de asemenea, persoana ca având un comportament corespunzător în contextul detenției”, au adăugat angajații Administrației Prezidențiale.

Nu a votat pentru aderarea țării la UE

Solicitat de ,,Adevărul” pentru un punct de vedere, membrul Blocului Alternativa, Alexandr Stoianoglo, nu a răspuns până la momentul difuzării acestui articol.

Acesta are cetățenie română, dar a refuzat să voteze la referendumul republican constituțional din 20 octombrie 2024, prin care a fost consfințit parcursul european al Chișinăului. Alexandr Stoianoglo este anchetat în mai multe cauze penale și ar fi fost cel care l-ar fi eliberat din pușcărie pe oligarhul fugar Veaceslav Platon, condamnat la 18 ani de detenție pentru frauda bancară, în timp ce era la conducerea Procuraturii Generale.

Iar reprezentanții Procuraturii Generale au subliniat că demersul ,,a vizat exclusiv protecția drepturilor persoanelor identificate cu statut de victime ale traficului de ființe umane, în cadrul unor cauze penale instrumentate de autoritățile naționale, în conformitate cu obligațiile asumate de Republica Moldova în temeiul Convenției Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane”.

Încătușări în două state

12 persoane, care urmau să asasineze persoane publice din Ucraina la indicația serviciilor speciale ruse, au fost încătușate într-un dosar penal gestionat de structurile judiciare moldovene și ucrainene. Șapte persoane au fost reținute în Ucraina, iar celelalte cinci în Republica Moldova.

Conform surselor „Adevărul”, jurnalistul ucrainean Dmitri Gordon se numără printre persoanele pe care membrii schemei urmau să le asasineze.