Ciprian Ciucu: „Bucureștiul a pierdut 8 miliarde de lei în doi ani”. Primăria Capitalei riscă să intre în incapacitate de plată

Ciprian Ciucu avertizează că Bucureștiul se confruntă cu un deficit bugetar sever, după ce instituția a acumulat facturi neplătite de sute de milioane de lei. Primarul general susține că, în lipsa unei corecții urgente a formulei de finanțare, Capitala riscă să intre în incapacitate de plată.

Într-un interviu acordat Știrilor Pro TV, edilul a detaliat dimensiunea crizei financiare, cauzele care au generat-o și măsurile pe care le ia în calcul pentru a stabiliza bugetul municipalității. Declarațiile vin în contextul discuțiilor privind legea bugetului pe 2026 și al presiunilor politice pentru reglementarea distribuției fondurilor între Primăria Generală și primăriile de sector.

„Ne lipsesc 8 miliarde de lei”. Cum s-a acumulat deficitul

Potrivit primarului, problemele au început în decembrie 2023, odată cu o ordonanță emisă de Guvernul Ciolacu, care ar fi redus semnificativ sumele alocate Capitalei. În următorii doi ani, spune Ciucu, efectele s-au amplificat.

„PMB a primit cu 4 miliarde de lei mai puțin exact, sumele care ne lipsesc pentru ca Primăria să fie funcțională, adică să putem plăti inclusiv subvenția la STB și la Termoenergetică. Sectoarele au pierdut 4 miliarde, deci București în total, în ultimii 2 ani, atenție, a pierdut 8 miliarde de lei. Este o sumă fabuloasă", a declarat Ciprian Ciucu.

Edilul a explicat că situația a fost agravată de un fond de echilibrare introdus ulterior, care a redirecționat bani de la municipii către localități rurale.

„Însumat, 14%. Din acest motiv ne lipsesc 8 miliarde de lei”, a spus Ciucu.

Facturi neplătite și risc de blocaj financiar

Ciprian Ciucu susține că, la preluarea mandatului la Condugerea primăriei generale, a găsit în instituțiile subordonate PMB arierate masive și facturi neachitate, care pun presiune pe bugetul orașului.

„Am găsit foarte multe arierate, facturi de sute de milioane neplătite. Toate instituțiile vin cu datorii, iar în ritmul acesta vom ajunge în incapacitate de plată”, a declarat Ciucu.

Edilul consideră că bugetul pe 2026 trebuie construit realist, astfel încât să acopere nevoile serviciilor publice esențiale, precum transportul și termoficarea.

PMB primește doar 36% din banii Capitalei

Ciucu a criticat și modul în care sunt împărțite fondurile între Primăria Generală și sectoare. Dacă în trecut PMB primea 70% din bugetul Capitalei, în prezent ar primi doar 36%, în timp ce sectoarele ar încasa 62%, iar 1,5% ar merge către Ilfov.

Primarul general afirmă că această distribuție a fost rezultatul unor decizii politice luate în perioada în care Primăria Generală era condusă de un primar independent, ceea ce ar fi dus la „subfinanțarea cronică” a serviciilor publice.

Referendumul pentru redistribuirea banilor

Ciprian Ciucu spune că susține referendumul inițiat de Nicușor Dan privind creșterea cotei bugetare pentru PMB, dar subliniază că redistribuirea internă nu rezolvă problema de fond: Capitala, în ansamblu, rămâne subfinanțată.

„Întregul oraș are un deficit major de finanțare. Abia după ce rezolvăm problema structurală putem discuta despre împărțirea corectă a banilor între PMB și sectoare”, a spus primarul.

Măsuri pe termen scurt: chirii mai mari și împrumuturi pentru investiții

Ciprian Ciucu anunță că PMB analizează majorarea chiriilor administrate de Administrația Fondului Imobiliar, inclusiv pentru locuințe din zone centrale închiriate la prețuri foarte mici; contractarea unor împrumuturi destinate exclusiv investițiilor șidiscuții cu Ministerul Finanțelor pentru ajustarea formulei de finanțare

„Ne uităm la ce împrumuturi putem atrage pentru proiecte serioase de investiții, nu pentru cheltuieli curente”, a precizat edilul.

„Nu mai putem trata bugetul Capitalei ca pe un bazar”

Ciprian Ciucu solicită Guvernului o formulă de finanțare stabilă și predictibilă pentru București, acuzând că, în prezent, alocările bugetare sunt rezultatul unor negocieri politice anuale. Primarul general afirmă că această practică vulnerabilizează funcționarea orașului și creează instabilitate atât pentru PMB, cât și pentru sectoare.

„Nu mai putem continua finanțarea Capitalei ca la bazar, în funcție de negocieri și decizii luate din pix. Este nevoie de o formulă unică, clară și predictibilă, valabilă pentru anii următori”, a declarat Ciucu.

Edilul avertizează că, dacă Bucureștiul va fi din nou dezavantajat în procesul bugetar, va adopta o poziție publică mult mai fermă.

„Până acum am preferat discuțiile instituționale, dar dacă orașul va fi din nou ocolit, voi interveni mult mai vocal în dezbaterea publică”, a spus acesta.

Întrebat despre solicitarea președintelui Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, de a majora cota județului din impozitul pe venit de la 1,5% la 5%, Ciucu a refuzat să comenteze și declarațiile privind posibila blocare a autorizațiilor de construire.

„Aceste discuții nu trebuie purtate prin presă.(...). Nu cred că este loc de amenințări, ci de argumente și dialog administrativ”, a spus Ciucu.