Cum a încercat un român să vâneze averea boierilor Bădărău cu un testament „apostilat” la New York. Zeci de hectare vizate în zona Copou din Iași

Un bărbat din Gorj a fost trimis în judecată după ce ar fi revendicat zeci de hectare de teren din Iași pe baza unui testament despre care procurorii susțin că este falsificat. Documentul ar fi fost prezentat ca fiind întocmit în Statele Unite și „apostilat” în New York, în numele unui urmaș al unei vechi familii boierești din Moldova, potrivit Știrilor ProTV.

Inculpatul, Dumitru Contoloru, om de afaceri din Gorj, afirmă că ar fi fost desemnat unic moștenitor al lui Constantin Daniels, un descendent al familiei Bădărău - una dintre cele mai înstărite familii din Moldova de la începutul secolului XX. Daniels ar fi emigrat în anii ’70 în Statele Unite, unde a trăit modest, lucrând ca taximetrist în New York, și ar fi murit în urma unui infarct, la volan.

Afaceristul susține că între cei doi s-ar fi legat o prietenie strânsă, iar Daniels i-ar fi lăsat moștenire terenurile confiscate de regimul comunist, inclusiv suprafețe importante din zona Copou.

Expertiza criminalistică a indicat falsificarea testamentului

Laboratorul Interjudețean de Expertize Criminalistice Iași a analizat documentul, iar concluziile au fost incluse în rechizitoriul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași. Procurorii afirmă că „testamentul datat 05.17.99 și presupus semnat de Constantin Daniels a fost falsificat în scopul obținerii bunurilor aparținute acestuia și predecesorilor săi.”

Ancheta a pornit după ce Contoloru a dat în judecată alți moștenitori ai familiei Bădărău, contestând drepturile acestora asupra terenurilor.

Investigații în SUA

Reprezentanții altor moștenitori spun că au verificat autenticitatea documentului în Statele Unite și au descoperit nereguli majore.

„Notarul care apare pe testament nu a fost niciodată autorizat acolo. Al doilea notar, apărut la șapte ani distanță, nu a notificat niciodată testamentul” afirmă Lucian Ailenei, mandatar legal al unor moștenitori.

Contoloru neagă acuzațiile

Bărbatul acuzat respinge concluziile procurorilor și susține că testamentul este autentic.

„Este apostilat în America în condiții legale. Așteptăm decizia instanței. Suntem în camera preliminară și am cerut întoarcerea dosarului la Parchet”, a declarat Dumitru Contoloru, potrivit sursei citate.i.

Statul încearcă să recupereze terenurile atribuite ilegal

Primăria Iași confirmă că au existat mai multe litigii între moștenitori și că unele certificate de moștenitor au fost deja anulate în instanță.

„Autoritatea națională încearcă să recupereze terenurile atribuite nelegal”, spune Denisa Ionașcu, secretar general al Primăriei Iași.

Suprafețele revendicate - vii, livezi, pășuni și păduri - totalizează zeci de hectare și sunt evaluate la peste 50 de milioane de euro, ceea ce explică intensitatea disputei juridice.