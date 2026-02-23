search
Luni, 23 Februarie 2026
Adevărul
Publicat:

Scandalul legat de rețeaua pedofilului american Jeffrey Epstein atinge un nou nivel critic în Marea Britanie. Fostul diplomat și strateg politic Peter Mandelson a fost arestat luni de către poliție, fiind suspectat de „abateri în exercitarea unei funcţii oficiale”. Această reținere vine după luni de speculații privind legăturile strânse dintre influentul om politic și regretatul miliardar american.

Peter Mandelson a fost arestat luni de poliție FOTO: Parliament.uk
Peter Mandelson a fost arestat luni de poliție FOTO: Parliament.uk

Peter Mandelson, în vârstă de 72 de ani, a fost văzut fiind escortat de polițiști din locuința sa din Londra. Ulterior, Poliția Metropolitană a confirmat că „un bărbat în vârstă de 72 de ani a fost reținut la o adresă din Camden, nordul Londrei”, potrivit The Guardian.

Arestarea vine după ce, la începutul acestei luni, autoritățile anunțaseră deschiderea unei anchete penale privind acuzații de „abatere în funcții publice”.

Sursa video: X/ @SkyNews

Cine este Peter Mandelson

Lordul Mandelson este una dintre cele mai influente figuri ale Partidului Laburist din ultimele decenii. El a început să lucreze pentru formațiunea politică în anii 1980 și a avut un rol esențial în transformarea acesteia prin proiectul „New Labour”.

A fost unul dintre artizanii victoriei zdrobitoare obținute de laburiști în 1997, sub conducerea lui Sir Tony Blair. Mai recent, în decembrie 2024, premierul Keir Starmer l-a numit ambasador al Regatului Unit la Washington.

Relația cu Jeffrey Epstein, din nou în centrul atenției

Înainte de această numire era deja cunoscut faptul că Mandelson avusese o relație de prietenie cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein. Totuși, în septembrie anul trecut, el a fost demis din funcție, după ce Downing Street a anunțat că au apărut informații noi privind amploarea acestei relații.

Ulterior, lordul a demisionat și din Camera Lorzilor, după ce publicarea unor documente legate de Epstein în Statele Unite a ridicat noi semne de întrebare cu privire la natura legăturilor sale cu acesta.

Arestarea sa marchează o nouă etapă în scandalul care continuă să producă unde de șoc atât în Statele Unite, cât și în Regatul Unit. Ancheta este în desfășurare.

