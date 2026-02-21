Adevărul Dezvoltare personală
Cinci ceaiuri care pot ajuta la reducerea inflamației

Inflamația nu este, prin definiție, o problemă medicală. Este reacția normală a organismului la infecții, leziuni sau alți factori de stres. Un mecanism de apărare esențial, fără de care procesele de vindecare nu ar funcționa.

ceai de musetel
Sursă foto: Shutterstock

Dificultățile apar atunci când inflamația nu mai este un episod temporar, ci devine o stare constantă.

Inflamația cronică este asociată cu un spectru larg de afecțiuni, de la boli cardiovasculare până la tulburări metabolice. În acest context, stilul de viață capătă o importanță majoră, iar alimentația joacă un rol direct în modul în care organismul gestionează aceste procese.

Nu doar alimentele contează, ci și băuturile consumate zilnic. Stilul de viață, în special alimentația, influențează direct procesele inflamatorii din organism. În acest context, specialiștii atrag atenția asupra unor alegeri aparent banale, dar cu impact metabolic relevant. Printre acestea se află consumul de ceai.

Nu este un medicament și nici o soluție miraculoasă, ci una dintre cele mai consumate băuturi la nivel global. Dincolo de rolul său hidratant și de efectul reconfortant, numeroase tipuri de ceai conțin compuși cu proprietăți antioxidante și antiinflamatoare, efecte analizate în studiile de specialitate, potrivit unui material publicat în Prevention.

Cercetările indică faptul că aceste substanțe pot influența, în timp, mecanisme implicate în inflamația cronică, iar dieteticienii menționează câteva tipuri adesea recomandate.

Ceaiul verde

Ceaiul verde este una dintre cele mai studiate băuturi la nivel global. Volumul de studii dedicate acestui produs depășește cu mult alte variante de ceai, iar interesul nu se limitează la efectele pe care le are asupra sistemului cardiovascular sau funcției cerebrale.

Inflamația este una dintre direcțiile majore de cercetare. De pildă, Avery Zenker, dietetician, explică pentru Prevention faptul că ceaiul verde conține polifenoli cu rol antioxidant, în special catechine. Dintre acestea, EGCG (epigalocatechina galat) este compusul cel mai frecvent analizat. Studiile asociază aceste substanțe cu reducerea stresului oxidativ, un proces implicat în inflamația cronică.

Ceaiul verde furnizează și L-teanină, un aminoacid analizat pentru potențialele efecte neuroprotectoare. În combinație cu doze moderate de cofeină, L-teanina ar avea efecte benefice asupra funcției cognitive și asupra răspunsurilor organismului la stres.

În plus, o serie de studii indică posibile interacțiuni cu microbiomul intestinal. Acest ecosistem bacterian joacă un rol relevant în reglarea proceselor inflamatorii sistemice, iar compușii din ceaiul verde sunt analizați inclusiv din această perspectivă.

Ceaiul de hibiscus

Jennifer Pallian, dietetician, explică faptul că interesul pentru ceaiul de hibiscus este legat în principal de antocianine, compușii care îi dau culoarea roșie intensă. Acești pigmenți fac parte din categoria antioxidanților analizați în studiile privind stresul oxidativ.

Citește și: 10 alimente bogate în magneziu pentru un somn odihnitor și oase puternice

Planta conține însă și alte tipuri de compuși vegetali, inclusiv polifenoli și flavonoide, substanțe investigate frecvent în cercetările despre inflamație. Specialiștii arată că efectele asociate hibiscusului sunt puse pe seama ansamblului acestor compuși, nu a unei singure substanțe.

Ceaiul este preparat din caliciul uscat al florii de Hibiscus sabdariffa și are un gust ușor acidulat. Este consumat atât cald, cât și rece și este prezent de secole în alimentația tradițională din Africa, America Latină și Orientul Mijlociu.

Ceaiul de turmeric

Turmericul conține curcumină, compusul analizat frecvent în studiille de specialitate. Cercetările indică faptul că această substanță are proprietăți antiinflamatoare.

Studiile au asociat curcumina cu reducerea durerii și îmbunătățirea mobilității la pacienții cu osteoartrită, afecțiune în care inflamația joacă un rol important.

Curcumina este absorbită dificil de organism și din acest motiv, specialiștii menționează adesea că ar fi ideal de consumat alături de piperina din piperul negru, substanță care-i poate crește absorbția.

Ceaiul de turmeric este preparat din rizomul plantei.

Ceaiul de ghimbir

Ghimbirul are sute de compuși naturali, însă gingerolul este substanța analizată cel mai frecvent în studiile privind inflamația. Cercetările relevă că gingerolul are proprietăți antioxidante și antiinflamatoare.

Anumite studii au arătat cum consumul regulat de ghimbir poate fi corelat cu scăderea unor markeri inflamatori, precum proteina C-reactivă (CRP) și TNF-α. 

Ceaiul de ghimbir este preparat din rădăcina proaspătă, rasă sau feliată, infuzată în apă fierbinte. Băutura are un gust intens, ușor picant.

Ceaiul de mușețel

Mușețelul este cunoscut în principal pentru efectul său calmant, însă cercetările sugerează că substanțele sale active pot influența procesele inflamatorii, în special la nivel digestiv.

De asemenea, mușețelul poate contribui la îmbunătățirea calității somnului, ceea ce se traduce prin niveluri mai scăzute ale inflamației cronice în întreg organismul. Somnul insuficient este considerat un factor care favorizează procesele inflamatorii persistente.

Ceaiurile din plante sunt folosite de secole pentru efectele lor benefice asupra organismului. Multe dintre substanțele active conținute de aceste plante au fost analizate concret, iar unele cercetări indică proprietăți antiinflamatoare.

Efectele există, dar nu sunt universale. Inflamația cronică este influențată de numeroși factori, iar impactul pe care îl are ceaiul asupra organismului depinde de stilul de viață al fiecăruia. Alimentația, mișcarea, somnul și stresul joacă un rol decisiv.

