search
Miercuri, 4 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Reconversia profesională nu mai e o opțiune, ci o necesitate

0
0
Publicat:

Într-o piață a muncii aflată într-o continuă transformare, marcată de digitalizare și automatizare, reconversia profesională devine din ce în ce mai mult necesitate, nu opțiune. Joburi considerate stabile în urmă cu doar câțiva ani dispar sau se modifică radical, în timp ce altele apar și cer competențe complet noi. Cu toate acestea, România nu pare să se adapteze la tendință, atrag atenția experții în Resurse Umane. 

FOTO Anthropos
FOTO Anthropos

De ce este reconversia profesională inevitabilă

Cât de necesară este reconversia profesională? ,,Extrem de necesară", spune Oana Botolan, expert în consultanță organizațională și strategie HR. ,,Respectiv, peste 50% - 60% din toată populația angajată în momentul de față ar avea nevoie de reskilling sau de training", continuă aceasta. 

Reskilling-ul implică învățarea de competențe complet noi pentru a ocupa un rol diferit în cadrul aceleiași companii sau într-o industrie diferită și face angajații să rămână relevanți pe piața muncii. 

De ce este nevoie de astfel de recalificări? Potrivit specialistului, presiunea nu vine doar din zona inteligenței artificiale, ci dintr-un proces mult mai amplu de transformare economică.

,,Vorbim de digitalizarea și de automatizarea tuturor posturilor, în general, și de tot ceea ce înseamnă economia verde. Noile joburi presupun competențe digitale care se schimbă, competențe noi în permanență", explică Oana Botolan. 

Această dinamică face ca ideile de „meserie pentru o viață” sau ,,loc de muncă de la care să ieși la pensie" să devină din ce în ce mai puțin realiste. Chiar și în cazul în care o persoană rămâne în același domeniu, conținutul muncii se modifică și e nevoie de adaptare. 

,,Din fericire - sau din păcate - trebuie să ne setăm și să ne pregătim sufletește că va trebui să învățăm toată viața de acum încolo și să ne adaptăm. Așa cum a trebuit să ne adaptăm să folosim telefoane smart și internet, acum trebuie să învățăm permanent salturi de același gen, din ce în ce mai mult, indiferent de meseria în care lucrăm. Adică nu putem să ne imaginăm că dacă am rămâne în meseria noastră, nu ar trebui să învățăm. Schimbarea apare oricum peste tot, indiferent de meserie. Altfel rămânem redundanți pentru piața forței de muncă actuală", atrage atenția experta în Resurse Umane. 

România, codașă în UE la cursurile de formare

Și dacă nevoia este clară, realitatea statistică arată însă un decalaj major față de restul Europei.

,,La nivelul UE, rapoartele Eurostat spun că 28% dintre adulți au participat în ultimii ani la programe de educație și formare. În cazul României, lucrurile nu stau așa de bine, din păcate. Suntem sub această medie. Și atunci toate schimbările de pe piața muncii nu sunt cuplate cu pregătirea oamenilor pentru aceste schimbări", spune Oana Botolan. 

Concret, în 2022, atunci când sunt disponibile ultimele date de acest fel, doar aproximativ 19,1% dintre adulții români participaseră la cursuri de educație și formare în cele 12 luni anterioare. 

De ce nu sunt interesați românii la programele de formare

Accesul - sau mai degrabă lipsa accesului la programe de formare - devine așadar unul dintre principalii factori care împiedică România să se alinieze la tendința de recalibrare profesională. Dar nu este singurul. 

Citește și: Joburi pe val și domenii în declin: cum va arăta piața muncii în 2026

,,Pentru că, sigur că da, dacă ne gândim la populația adultă care este angajată în companii private, acolo nu avem o problemă cu accesul la traininguri și formări: în momentul în care apare o nevoie de business, o nevoie de competență, este foarte clar că angajatorii  din acest tip de companii - fie că vorbim de multinaționale, fie că vorbim de companii locale - nu prea își pot permite să nu instruiască oamenii pentru a crește productivitatea, pentru a putea să lucreze cu noile softuri sau linii de producție. Problema apare în zona de adulți din categoria de studii medii, poate, din zona de ocupații elementare, poate din zona de nivel minimal de competențe digitale. Aici, din păcate, accesul nu este atât de mare. Programele gratuite de recalificare nu sunt atât de multe în România. Nici nu există apetență", crede experta în consultanță organizațională. 

Schimbarea carierei, o provocare psihologică și financiară

Dincolo de formarea profesională, renunțarea la o carieră cunoscută și alegerea unui drum nou implică și o serie de temeri peste care angajatul trebuie să treacă. 

,,E foarte dificil când nu mai ești la început de carieră să accepți că o să intri pe un post de junior, chiar dacă e vorba de cu totul și cu totul altă meserie și ești conștient că trebuie să înveți. Dar e foarte dificil! Mai ales în condițiile unui nivel de trai scăzut. Pentru că dacă vorbim de persoane care sunt la un anumit confort financiar - adică nu au problema mâncării, chiriei și a facturilor - atunci lucrurile se schimbă major. E piramida lui Maslow, până la urmă. Dacă nevoile de bază sunt acoperite, acest apetit de a învăța o meserie nouă, de a învăța ceva nou crește fără niciun fel de problemă", spune Oana Botolan

Un alt factor este cel care ține de felul în care eram obișnuiți la nivel de societate cu mersul lucrurilor. Mentalitățile sunt greu de schimbat. 

 ,,Imaginați-vă un adult care a lucrat toată viața într-un anumit domeniu, o anumită meserie să fie suficient de motivat încât să învețe și să se califice în cu totul și cu totul altceva. Partea aceasta de apetit nu este foarte ridicată în România, pentru că nici nu e ușor, până la urmă. Și nici nu ne este insuflat încă din copilărie sau adolescență faptul că oricum va trebui să învățăm toată viața", crede experta. 

Citește și: 2026 aduce transparență salarială la alegerea joburilor. Mulți angajatori nu sunt însă pregătiți pentru această schimbare

Supracalificarea, o altă problemă?

Pe de altă parte, cei care își doresc să încerce o altă carieră se pot lovi și de un alt aspect: supracalificarea. Oana Botolan explică de ce angajatorii au tendința să respingă angajații mai pregătiți decât cere jobul:

,,Vine cu riscul unei stabilități minimale. Pentru că este foarte clar că există acest risc că jobul este acceptat doar pentru moment, în lipsa unei variante mai bune și că de îndată ce va apărea varianta respectivă atunci se va părăsi corabia". 

Cursuri de recalificare disponibile în România

În sprijinul celor care își doresc o altă direcție profesională - în același domeniu sau în unul cu totul nou - există programe de formare la universitățile de stat. Opțiunile disponibile pentru anul 2025 - 2026 pot fi găsite aici. 

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Acuzații dintr-un raport de lucru al unei comisii din Congresul SUA: Comisia Europeană ar fi intervenit în alegerile din România
digi24.ro
image
Țintă iraniană doborâtă de Armata SUA. O dronă Shahed s-a „apropiat agresiv” de portavionul USS Abraham Lincoln
stirileprotv.ro
image
Zodia care își va rezolva toate problemele în februarie 2026, potrivit numerologului Mihai Voropchievici: „Runa Uruz vine în viața nativilor exact cu ce aveau nevoie”
gandul.ro
image
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a petrecut jaful de lux
mediafax.ro
image
Imagini copleșitoare: Cristi Manea, în lacrimi în fața galeriei Rapidului după meciul cu Hermannstadt
fanatik.ro
image
Alexandru Nazare: „Am salvat ratingul României”. Marea promisiune pentru autostrada Moldovei
libertatea.ro
image
VIDEO Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de controlorii STB
digi24.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
Lovitură uriașă: Cristiano Ronaldo a plecat din Arabia Saudită!
digisport.ro
image
Raport dur al Congresului SUA: „Alegerile din România, folosite ca pretext pentru cenzură. Candidatul preferat de sistem a câștigat”
stiripesurse.ro
image
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Grammy 2026
antena3.ro
image
Laura din România i-a dat unui "prinţ" nigerian 2,5 milioane de euro. Şi-a ipotecat proprietăţile
observatornews.ro
image
Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro
cancan.ro
image
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
prosport.ro
image
Noi detalii ies la iveală despre moartea kinetoterapeutului de 33 de ani din Pitești găsit mort în cabinetul său. Cu ce boală se lupta tânărul
playtech.ro
image
Cine este iubita starului de la Chelsea, prins dopat și suspendat. A curtat-o luni întregi înainte de a o cuceri
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Extraterestrul!”. O mașină cu un design cum nu s-a mai văzut a apărut în România! Poliția a dat cea mai dură sancțiune
digisport.ro
image
Rectorul Politehnicii București îl atenționează pe Bolojan: În cercetare soluția nu este tăierea. Trebuie să stimulăm investițiile pe termen lung în infrastructura de profil
stiripesurse.ro
image
El este primarul care a murit în tragedia de pe DN1, după ce a in... Vezi mai mult
kanald.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Wooooow! Ce transformare! Cum a reușit Luminița Anghel să scape de 30 de kg! Artista este superbă! Dieta pe care a ținut-o e la îndemâna oricui!
romaniatv.net
image
Raport asupra alegerilor prezidențiale din România. Congresul SUA acuză Comisia Europeană de măsuri agresive de cenzură
mediaflux.ro
image
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”
click.ro
image
Ce urmează după frigul siberian: meteorologii anunță evoluția vremii până pe 2 martie
click.ro
image
Rețeta inedită de mic dejun a unui medic. Este sățioasă, rapidă și ideală pentru dimineți: „O prepar o singură dată, o feliez pentru toată săptămâna și mănânc trei-patru felii"
click.ro
Sydney Sweeney, GettyImages (2) jpg
Sydney Sweeney, una dintre cele mai HOT actrițe ale momentului, a înnebunit Internetul cu apariția sa în lenjerie intimă. De ce s-a afișat astfel
okmagazine.ro
Beatrice Ferguson, Sarah Ferguson, Ducesă de York, și Eugenie Ferguson, Getty jpg
Sarah Ferguson le-a dus pe Beatrice și Eugenie „să-l cunoască pe Epstein” după eliberarea acestuia din închisoare
okmagazine.ro
Cornulete cu rahat Sursa foto shutterstock 1665735121 jpg
Cornuleţe fragede, cu rahat. Rețeta de post, cu borș
clickpentrufemei.ro
Wabash jpg
Bătălia de la Wabash, povestea celei mai mari înfrângeri din Istoria Armatei S.U.A
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele 2 zodii cărora li se reconfigurează traseul vieții începând cu 4 februarie. Toate greutățile prin care au trecut le duc, în sfârșit, pe drumul fericirii
image
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”

OK! Magazine

image
Sarah Ferguson le-a dus pe Beatrice și Eugenie „să-l cunoască pe Epstein” după eliberarea acestuia din închisoare. Detaliul șocant zguduie monarhia din temelii

Click! Pentru femei

image
Se aud clopote de nuntă? Lady Gaga i-a făcut o declarație de dragoste publică logodnicului ei

Click! Sănătate

image
Testul cu „mingea de tenis” poate fi un indicator util al demenței