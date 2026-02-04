Propagandiști pro-ruși în Ucraina. Un călugăr, un mecanic și șefa unui penitenciar, demascați de SBU

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat marți că a reținut trei cetățeni ucraineni suspectați că au răspândit propagandă pro-rusă cu privire la război pe rețelele sociale.

Bărbații reținuți de SBU -un mecanic auto, un călugăr și șeful unui centru de detenție - sunt acuzați că au folosit conturi de Telegram și TikTok pentru a propaga narațiuni rusești în favoarea agresiunii împotriva Ucrainei. Nu este clar dacă aceștia au acționat din proprie inițiativă sau la comanda Rusiei.

În contextul invaziei în Ucraina, anchete jurnalistice și serviciile de informații ucrainene au arătat că Moscova recrutează persoane vulnerabile din Ucraina pentru a comite spionaj și diverse acte de sabotaj - de la incendieri și asasinate -în schimbul unor sume de bani.

Mecanicul care a cerut lovirea Kievului cu rachete Oreșnik

Potrivit SBU, serviciile sale de contrainformații militare din Harkov au demascat un angajat al unui service-uri auto în vârstă de 55 de ani, care făcea apel la forțele ruse să atace Kievul cu rachete Oreșnik, despre Moscova susține că nu pot fi interceptate de apărarea antiaeriană a Ucrainei. Suspectul a distribuit larg mesajul pe canalele de Telegram, de pe un profil anonim. Anchetatorii au luat urma postărilor până la el, în pofida tentativelor sale de a-și ascunde identitatea, a informat serviciul de securitate al Ucrainei.

Călugărul care pleda pentru anexarea Harkovului

În regiunea Harkov, forțele de securitate au reținut un călugăr de la o mănăstire aparținând unei Biserici Ortodoxe subordonate Patriarhiei Moscovei. Clericul ar fi făcut apel la forțele ruse să cucerească Harkovul și să-l „anexeze” Rusiei, în cadrul unor forumuri pro-Kremlin pe rețelele de socializare. Ancheta SBU a stabilit că acesta a făcut declarații similare în timpul conversațiilor cu enoriașii din parohia sa. În urma perchezițiilor la reședința suspectului, anchetatorii au descoperit echivalentul a aproximativ 60.000 de dolari, o parte din această sumă fiind schimbată în ruble rusești.

Șeful unui centru de detenție s-a exprimat în favoarea masacrului de la Bucea

În regiunea Mikolaiv, specialiștii în domeniul cibernetic ai SBU, în colaborare cu Biroul de Investigații de Stat și Poliția Națională, au reținut-o pe șefa unui centru de detenție temporară. Aceasta a postat pe TikTok mesaje prin care găsea o justificare crimelor de război comise armata rusă la Buchea, în regiunea Kiev, în primele luni ale invaziei. Aceasta și-a creat un cont TikTok sub un nume fals.

O anchetă lingvistică a SBU a confirmat că toți cei trei suspecți s-au angajat în activități informaționale subversive în beneficiul Rusiei. Anchetatorii au confiscat smartphone-uri și echipamente informatice ce conțineau dovezi ale acestor activități pedepsite de legea ucraineană.

Aceștia au fost reținuți în temeiul a două articole din Codul Penal al Ucrainei: articolul 436-2 (justificarea, recunoașterea ca fiind legitimă sau negarea agresiunii armate rusești împotriva Ucrainei și glorificarea participanților la aceasta), respectiv articolul 161 (incitarea la dușmănie și ură națională). Suspecții se află în arest și riscă până la opt ani de închisoare, cu confiscarea proprietăților.