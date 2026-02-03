Cătălin Botezatu, jefuit la Londra de un ceas care valorează două milioane de lire sterline

Creatorul de modă Cătălin Botezatu ar fi fost jefuit la Londra, săptămâna trecută, rămânând fără un ceas extrem de rar, a cărui valoare se ridică la 2 milioane de lire sterline, potrivit The Daily Mail, care informează că poliţia a arestat un suspect, dat tabloidul nu precizează dacă valoroasa bijuterie a fost recuperată.

Furtul a avut loc joi, 29 ianuarie, la ora locală 23:50, în Berkeley Square, în cartierul exclusivist Mayfair din Londra, vizat cu precădere de hoţi.

Ceasul furat este un Richard Mille, din seria Sapphire, considerată una dintre cele mai rare colecţii de ceasuri din lume, scrie News.

Aceste ceasuri frumoase sunt toate sculptate în blocuri de cristal de safir. Există patru tipuri: RM 56-02 Tourbillon, RM 56-01, RM 27-04 şi RM 52-05.

Sunt foarte căutate în lumea vedetelor. Legenda tenisului Rafael Nadal este cunoscut pentru faptul că deţine unul, la fel şi pilotul de F1 Charles Leclerc. Jay Z are, de asemenea, un Richard Mille RM 056 Blueprint în valoare de 2 milioane de lire sterline, o versiune prototip.

Cătălin Botezatu, în vârstă de 59 de ani, a lucrat pentru Vogue şi Versace, menţionează The Daily Mail.

Poliţia a prins un suspect, pe nume Younes Djoudim, în vârstă de 33 de ani, din Slough, Berkshire, care a fost acuzat de furt şi a fost arestat preventiv sâmbătă printr-o decizie a Curţii de Magistraţi de la Westminster.

Un purtător de cuvânt al Poliţiei Metropolitane a declarat că vineri, la ora locală 00:14, agenţii au răspuns la apeluri care semnalau un jaf în Berkeley Square, Mayfair. Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului şi au vorbit cu victima, un bărbat în vârstă de 59 de ani. Mai târziu în aceeaşi zi, un individ în vârstă de 30 de ani a fost arestat sub suspiciunea de jaf.

Următoarea înfăţişare a lui Djoudi este programată pentru vineri, 27 februarie, la Tribunalul Coroanei din Southwark.

Botezatu şi-a fondat propria marcă de modă - casa de modă Delphi - în anii 1990, deschizând primul său butic în România, ţara sa natală. A urcat treptele carierei, ajungând să studieze şi să lucreze cu legenda modei italiene Gianni Versace. Acum, Botezatu lucrează cu clienţi importanţi din lumea showbiz-ului, printre care se numără cântăreaţa şi actriţa americană Vanessa Williams. Pe lângă catalogul său de îmbrăcăminte, el creează şi parfumuri şi bijuterii. În 2000, a devenit primul designer de modă din lume căruia i s-a permis să realizeze o şedinţă foto de modă în perimetrul unor situri antice, scrie Daily Mail.