Adevărul Dezvoltare personală
  • adevarul.ro
  • Facebook
  • YouTube
  • X
  • Instagram
  • TikTok

Video Nu AI-ul te scoate din joc, ci lipsa direcției. De ce contează dezvoltarea personală acum

0
0
Publicat:

Într-o lume în care schimbările sociale și economice sunt rapide, iar inteligența artificială aduce noi provocări pe piața muncii, dezvoltarea personală sau self-leadership-ul devine o competență esențială în vremuri de criză.

Dezvoltarea personală în era inteligenței artificiale. Sursa foto: Pixabay
Dezvoltarea personală în era inteligenței artificiale. Sursa foto: Pixabay

Dezvoltarea personală: Diferența dintre a trăi pe pilot automat și a trăi conștient

„Fie tu îți conduci ziua, fie ziua te conduce pe tine” este citatul celebru al lui Jim Rohn, unul dintre promotorii timpurii ai ideii de self-leadership, care surprinde perfect esența dezvoltării personale.

Abilitatea de „a se conduce pe sine” a fost inițial asociată cu mediul profesional și cu ideea că un lider eficient trebuie mai întâi să știe să se gestioneze pe sine. Azi, dezvoltarea personală sau self-leadership-ul devine competența-cheie pentru oricine își dorește o viață trăită conștient, cu direcție și sens.

„Self-leadership-ul, dezvoltarea personală, este despre a ști cum să obțin resurse, cum să am acces la ele, cum pot să le capitalizez, cum pot să le fructific astfel încât să progresez în direcțiile pe care le doresc. Nu pot să aștept să vină cineva, organizația sau managerul să mă facă fericit. Cel puțin 50% din fericirea și progresul personal devin și responsabilitatea mea,” explică pentru „Interviurile Adevărul”, Viorel Panaite, expert leadership developement.

Indiferent dacă lucrezi la stat sau în privat, în organizații mari sau mici, oricine poate deveni mai rezilient și adaptabil prin dezvoltare personală sau self-leadership. Este o competență utilă atât în vremuri bune, cât și dificile, pentru că îți oferă claritate, autonomie și încredere în propriile forțe.

„Ca să pot progresa, trebuie să îmi cunosc punctele forte, să-mi articulez o filosofie personală, să-mi definesc niște valori. Apoi, să fiu aliniat la acestea, să-mi definesc felul în care vreau să contribui pe planeta asta, ca membru într-o comunitate, ca cetățean într-o țară, ca angajat într-o organizație, ca partener într-un ecosistem. Trebuie să îmi definesc modul în care vreau să contribui, nu doar cum vreau să consum spațiile acestea. Și pentru asta am nevoie și de o filosofie robustă, personală, de viață, pe de o parte, dar și de competențe, pentru a pune în practică filosofia respectivă. Nu se poate doar ideologie și doar o filosofie fără competențe,” explică specialistul.

Citește și: 25 Femei Relevante pentru 2025:Elisabeta Bădilă, cardiolog: "Empatia, zâmbetul și vorba bună sunt esențiale în relația cu pacientul"

Dezvoltarea pesonală în era inteligenței artificiale

Odată ce știi ce vrei, ce poți face și ce te motivează pentru a începe, îți poți gestiona mai bine reacțiile la schimbări, fie că ele vin din economie, din organizație, sau din evoluția tehnologică. Chiar dacă nu poți controla mereu contextul extern, poți decide cum reacționezi și cum alegi să te dezvolți.

„Cei care îmbrățișează această filosofie a self-leadership-ului, de a fi proactivi, de a fi constructivi, vor avea un nivel ridicat de stare de bine. Oamenii care nu sunt proactivi, găsesc mai degrabă în jur sursele nefericirii lor. Cei proactivi se uită în jur și găsesc resurse de satisfacție chiar și în situații mai dificile, precum cea pe care o avem noi azi. Dezvoltarea personală, auto-conducerea... mă ajută să învăț, să-mi adun informația ca să înțeleg contextul și să identific oportunitatea, să știu dacă fac un pas acum, conștient, asumat și bine pregătit,” argumentează Viorel Panaite.

Expertul în leadership developement subliniază pentru „Interviurile Adevărul” că dezvoltarea personală te ajută să înțelegi, pe de o parte, că schimbările aduse de inteligența artificială pe piața muncii creează nesiguranță, dar să vezi și oportunitățile care apar.

„Prin practicarea self-leadership-ului vei identifica modul în care îți influențează domeniul profesional AI-ul, dar și ce competențe noi trebuie dezvoltate. Vei învăța să ceri ajutor, să cauți mentori și comunități unde poți învăța despre AI, să împărtășești cunoștințele dobândite, ceea ce te ajută să consolidezi ceea ce ai învățat. Diferența dintre succes și frustrare nu stă neapărat în obiectivul ales, ci în modul în care ne-am condus pe parcursul drumului.”

Cum poți dezvolta self-leadership-ul. Pași practici pentru oricine

1. Analizează-ți valorile și definește ce înseamnă pentru tine succesul. Notează ce e important pentru tine, pe ce principii vrei să funcționezi și cum vrei să contribui la mediul din care faci parte.

2. Fii disciplinat și angajează-te cu seriozitate pentru scopurile tale Stabilește-ți rutine zilnice prin care te ții de promisiunile față de tine. Fii prezent și activ în ceea ce faci.

3. Construiește rețele sociale și parteneriate. Nu poți reuși singur. Fii deschis, schimbă idei, caută colaboratori și susținători, implică-te în comunități și comunică-ți planurile.

 4. Rămâi proactiv și nu aștepta să vină șansa la tine. Propune idei, cere resurse și instruiește-te constant. Fii mereu cu un pas înainte, chiar dacă riscul de eșec există.

5. Pregătește-ți mereu opțiuni de rezervă. Contextul economic actual e instabil. Ai grijă să ai un plan B, o rețea de contacte, un CV actualizat și o listă de oportunități la care poți apela rapid.

Urmărește integral ediția din „Interviurile Adevărul” și află de la specialistul invitat că dezvoltarea personală, self-leadership-ul nu este un moft, ci o necesitate a prezentului. Investește în autocunoaștere, angajament, alianțe și proactivitate, iar adaptarea la orice val al schimbării va deveni mult mai ușoară.

Leadership

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii ar fi distrus temutul „topitor de soare” chiar pe teritoriul Rusiei
digi24.ro
image
O mică biserică din Munții Dolomiți, protejată de UNESCO, a ajuns „invadată” de turiști. Accesul va fi restricționat
stirileprotv.ro
image
Zodia care își va rezolva toate problemele în februarie 2026, potrivit numerologului Mihai Voropchievici: „Runa Uruz vine în viața nativilor exact cu ce aveau nevoie”
gandul.ro
image
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu / Ministrul Muncii: Trebuie să o mărim
mediafax.ro
image
Cum a mascat ASF-ul primele acordate angajaților în anul 2025. Reformele lui Bolojan, ignorate și atacate în instanță
fanatik.ro
image
Alexandru Nazare: „Am salvat ratingul României”. Marea promisiune pentru autostrada Moldovei
libertatea.ro
image
VIDEO Un băiat de 13 ani a înotat în ocean timp de patru ore pentru a-și salva mama și frații
digi24.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
Lovitură uriașă: Cristiano Ronaldo a plecat din Arabia Saudită!
digisport.ro
image
Rectorul Politehnicii București îl atenționează pe Bolojan: În cercetare soluția nu este tăierea. Trebuie să stimulăm investițiile pe termen lung în infrastructura de profil
stiripesurse.ro
image
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Grammy 2026
antena3.ro
image
Laura din România i-a dat unui "prinţ" nigerian 2,5 milioane de euro. Şi-a ipotecat proprietăţile
observatornews.ro
image
Cu cât se vinde 1 kg de ficat de pui BRAZILIAN, în supermarketurile din București. Clienții au crezut că este o eroare
cancan.ro
image
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
prosport.ro
image
Noi detalii ies la iveală despre moartea kinetoterapeutului de 33 de ani din Pitești găsit mort în cabinetul său. Cu ce boală se lupta tânărul
playtech.ro
image
Cristi Chivu, alungat din Milano! Decizia luată înaintea meciului Inter – Torino din Cupa Italiei
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Extraterestrul!”. O mașină cu un design cum nu s-a mai văzut a apărut în România! Poliția a dat cea mai dură sancțiune
digisport.ro
image
Șeful Statului Major al Apărării atrage atenția cu privire la pensiile militare: 'Nu este ok'
stiripesurse.ro
image
El este primarul care a murit în tragedia de pe DN1, după ce a in... Vezi mai mult
kanald.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Wooooow! Ce transformare! Cum a reușit Luminița Anghel să scape de 30 de kg! Artista este superbă! Dieta pe care a ținut-o e la îndemâna oricui!
romaniatv.net
image
Statul român începe să caute aur. Apele din Maramureș unde s-ar putea ascunde o comoară
mediaflux.ro
image
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”
click.ro
image
Ce urmează după frigul siberian: meteorologii anunță evoluția vremii până pe 2 martie
click.ro
image
Rețeta inedită de mic dejun a unui medic. Este sățioasă, rapidă și ideală pentru dimineți: „O prepar o singură dată, o feliez pentru toată săptămâna și mănânc trei-patru felii"
click.ro
Sydney Sweeney, GettyImages (2) jpg
Sydney Sweeney, una dintre cele mai HOT actrițe ale momentului, a înnebunit Internetul cu apariția sa în lenjerie intimă. De ce s-a afișat astfel
okmagazine.ro
Prințesa Mette Marit în doliu și Prințul Haakon GettyImages 1783682474 jpg
Efectul de domino al scandalului Epstein: viitoarea regină a Norvegiei e persona non grata și a fost exclusă
okmagazine.ro
Budinca de varza cu carne Sursa foto shutterstock 413481091 jpg
Budincă de varză cu carne, care te face să uiți de dietă!
clickpentrufemei.ro
Wabash jpg
Bătălia de la Wabash, povestea celei mai mari înfrângeri din Istoria Armatei S.U.A
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...

Ultimele noutăți

8 obiceiuri pe care trebuie să le eviți înainte de culcare. Cum îți sabotezi somnul fără să-ți dai seama
Somn - bărbat care doarme FOTO Shutterstock
Sport și Nutriție
Ce se întâmplă în corp după doar 7 zile de meditație: rezultate care i-au surprins și pe cercetători
Zen -relaxare - meditatie FOTO Shutterstock
Mindfulness
Dr. David Perlmutter: Care sunt cele 5 bacterii care susțin sănătatea creierului și imunitatea
Iaurt FOTO Shutterstock
Sport și Nutriție
Recuperarea începe din farfurie: ce să mănânci după ce ai alergat, potrivit experților
Jogging Shutterstock
Sport și Nutriție
Interviu A predat yoga gratuit timp de un an. Astăzi, deține una dintre cele mai cunoscute școli de fitness din București
Veronica Miona jpeg
Sport și Nutriție
Cum o practică budistă simplă îți poate îmbunătăți starea de sănătate
meditatie in miscare pixabay jpg
Spiritualitate

Știrile adevarul.ro

Primul premiu important pentru Honua Music si Global Records
Honua Music si Global Records png
Muzică 21:19
Video Biserică prăbușită pe carosabil în Sălaj: salvatorii caută eventuale victime sub dărâmături. Mai multe mașini au fost avariate
626417859 33783185694661729 7227086495795442143 n jpg
Evenimente 21:15
Fostul soț al lui Jill Biden, acuzat că și-a omorât nevasta
JILL BIDEN CARMEN IOHANIIS 005 INQUAM Photos Octav Ganea jpg
SUA 21:02
Paradoxul cursei Chinei pentru dominație în domeniul inteligenței artificiale
cursa tehnologica SUA China cipuri FOTO SHUTTERSTOCK jpg
China 20:54
Video George Simion cheamă românii la protest: „Verificați cât aveți de plătit pentru casă și manifestați-vă nemulțumirea”
GEorge Simion Foto Inquam Alex Nechez (1) jpg
Politică 20:54
O mare companie olandeză își vinde fabrica, utilajele și terenurile din România: 800 de hectare disponibile pentru investitori
484137707 1051126313705846 2933852267420683373 n jpg
Economie 20:40
Primarul general al Capitalei a cerut șefilor STB să vină cu un plan clar de reducere a cheltuielilor. „Nu am ce face, îmi suflec mânecile”
ciprian ciucu STB jpg
București 20:38
FRF a lămurit situația medicală a selecționerului Mircea Lucescu. De ce a ajuns de fapt în spital
Mircea Lucescu (Sportpictures) jpg
Sport 20:31
Oana Ţoiu, discuţii la Washington cu preşedintele Comisiei pentru Apărare din Camera Reprezentanţilor SUA
oana toiu in sua foto x @oana toiu jfif
Politică 20:25
Cătălin Botezatu, jefuit la Londra de un ceas care valorează două milioane de lire sterline
catalin botezatu jpg
Vedete 20:18
Departamentul de Justiție al SUA a eliminat mii de documente despre Epstein. Victimele reclamă că identitatea lor a fost compromisă
Jeffrey Epstein
SUA 19:55