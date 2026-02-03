Video Nu AI-ul te scoate din joc, ci lipsa direcției. De ce contează dezvoltarea personală acum

Într-o lume în care schimbările sociale și economice sunt rapide, iar inteligența artificială aduce noi provocări pe piața muncii, dezvoltarea personală sau self-leadership-ul devine o competență esențială în vremuri de criză.

Dezvoltarea personală: Diferența dintre a trăi pe pilot automat și a trăi conștient

„Fie tu îți conduci ziua, fie ziua te conduce pe tine” este citatul celebru al lui Jim Rohn, unul dintre promotorii timpurii ai ideii de self-leadership, care surprinde perfect esența dezvoltării personale.

Abilitatea de „a se conduce pe sine” a fost inițial asociată cu mediul profesional și cu ideea că un lider eficient trebuie mai întâi să știe să se gestioneze pe sine. Azi, dezvoltarea personală sau self-leadership-ul devine competența-cheie pentru oricine își dorește o viață trăită conștient, cu direcție și sens.

„Self-leadership-ul, dezvoltarea personală, este despre a ști cum să obțin resurse, cum să am acces la ele, cum pot să le capitalizez, cum pot să le fructific astfel încât să progresez în direcțiile pe care le doresc. Nu pot să aștept să vină cineva, organizația sau managerul să mă facă fericit. Cel puțin 50% din fericirea și progresul personal devin și responsabilitatea mea,” explică pentru „Interviurile Adevărul”, Viorel Panaite, expert leadership developement.

Indiferent dacă lucrezi la stat sau în privat, în organizații mari sau mici, oricine poate deveni mai rezilient și adaptabil prin dezvoltare personală sau self-leadership. Este o competență utilă atât în vremuri bune, cât și dificile, pentru că îți oferă claritate, autonomie și încredere în propriile forțe.

„Ca să pot progresa, trebuie să îmi cunosc punctele forte, să-mi articulez o filosofie personală, să-mi definesc niște valori. Apoi, să fiu aliniat la acestea, să-mi definesc felul în care vreau să contribui pe planeta asta, ca membru într-o comunitate, ca cetățean într-o țară, ca angajat într-o organizație, ca partener într-un ecosistem. Trebuie să îmi definesc modul în care vreau să contribui, nu doar cum vreau să consum spațiile acestea. Și pentru asta am nevoie și de o filosofie robustă, personală, de viață, pe de o parte, dar și de competențe, pentru a pune în practică filosofia respectivă. Nu se poate doar ideologie și doar o filosofie fără competențe,” explică specialistul.

Dezvoltarea pesonală în era inteligenței artificiale

Odată ce știi ce vrei, ce poți face și ce te motivează pentru a începe, îți poți gestiona mai bine reacțiile la schimbări, fie că ele vin din economie, din organizație, sau din evoluția tehnologică. Chiar dacă nu poți controla mereu contextul extern, poți decide cum reacționezi și cum alegi să te dezvolți.

„Cei care îmbrățișează această filosofie a self-leadership-ului, de a fi proactivi, de a fi constructivi, vor avea un nivel ridicat de stare de bine. Oamenii care nu sunt proactivi, găsesc mai degrabă în jur sursele nefericirii lor. Cei proactivi se uită în jur și găsesc resurse de satisfacție chiar și în situații mai dificile, precum cea pe care o avem noi azi. Dezvoltarea personală, auto-conducerea... mă ajută să învăț, să-mi adun informația ca să înțeleg contextul și să identific oportunitatea, să știu dacă fac un pas acum, conștient, asumat și bine pregătit,” argumentează Viorel Panaite.

Expertul în leadership developement subliniază pentru „Interviurile Adevărul” că dezvoltarea personală te ajută să înțelegi, pe de o parte, că schimbările aduse de inteligența artificială pe piața muncii creează nesiguranță, dar să vezi și oportunitățile care apar.

„Prin practicarea self-leadership-ului vei identifica modul în care îți influențează domeniul profesional AI-ul, dar și ce competențe noi trebuie dezvoltate. Vei învăța să ceri ajutor, să cauți mentori și comunități unde poți învăța despre AI, să împărtășești cunoștințele dobândite, ceea ce te ajută să consolidezi ceea ce ai învățat. Diferența dintre succes și frustrare nu stă neapărat în obiectivul ales, ci în modul în care ne-am condus pe parcursul drumului.”

Cum poți dezvolta self-leadership-ul. Pași practici pentru oricine

1. Analizează-ți valorile și definește ce înseamnă pentru tine succesul. Notează ce e important pentru tine, pe ce principii vrei să funcționezi și cum vrei să contribui la mediul din care faci parte.

2. Fii disciplinat și angajează-te cu seriozitate pentru scopurile tale Stabilește-ți rutine zilnice prin care te ții de promisiunile față de tine. Fii prezent și activ în ceea ce faci.

3. Construiește rețele sociale și parteneriate. Nu poți reuși singur. Fii deschis, schimbă idei, caută colaboratori și susținători, implică-te în comunități și comunică-ți planurile.

4. Rămâi proactiv și nu aștepta să vină șansa la tine. Propune idei, cere resurse și instruiește-te constant. Fii mereu cu un pas înainte, chiar dacă riscul de eșec există.

5. Pregătește-ți mereu opțiuni de rezervă. Contextul economic actual e instabil. Ai grijă să ai un plan B, o rețea de contacte, un CV actualizat și o listă de oportunități la care poți apela rapid.

Urmărește integral ediția din „Interviurile Adevărul" și află de la specialistul invitat că dezvoltarea personală, self-leadership-ul nu este un moft, ci o necesitate a prezentului. Investește în autocunoaștere, angajament, alianțe și proactivitate, iar adaptarea la orice val al schimbării va deveni mult mai ușoară.