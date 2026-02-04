search
Miercuri, 4 Februarie 2026
Ucraina prezintă drona subacvatică „Maricika”, un nou sistem dezvoltat pentru operațiuni navale. Fără GPS, fără semnal, fără urme

Război în Ucraina
Publicat:

Ucraina a prezentat un nou vehicul subacvatic fără pilot, denumit „Maricika”, conceput pentru a lovi nave militare, porturi și infrastructură critică. Potrivit publicației ucrainene Militarnîi, sistemul are o autonomie de până la 1.000 de kilometri și ar putea extinde semnificativ capacitățile maritime ale Kievului.

Drona subacvatică Maricika/FOTO:X
Drona subacvatică Maricika/FOTO:X

Dezvoltatorii spun că drona reprezintă un pas important în evoluția tehnologiilor navale fără pilot utilizate de Ucraina în conflictul cu Rusia, în special în zona Mării Negre.

Capacități tehnice și autonomie extinsă

„Maricika” este un vehicul submersibil de mari dimensiuni, proiectat să opereze complet autonom. Una dintre caracteristicile sale principale este raza de acțiune, care, potrivit producătorilor, permite atingerea unor obiective aflate oriunde în Marea Neagră.

Pentru comparație, distanța de la coasta Ucrainei până la Sevastopol este de aproximativ 200 de kilometri, iar până la portul rus Novorossiisk de circa 400 de kilometri.

Încărcătură mare, semnătură redusă

Drona poate transporta o încărcătură utilă de peste o tonă, ceea ce îi permite să fie configurată pentru diferite tipuri de misiuni. Această capacitate ar face-o potrivită atât pentru atacarea navelor de război de mari dimensiuni, cât și a infrastructurii portuare sau a unor obiective strategice, precum podurile.

Viteza de deplasare este estimată la aproximativ 10 kilometri pe oră. Deși relativ redusă, aceasta este considerată un avantaj din punct de vedere al discreției, deoarece motoarele silențioase reduc semnătura acustică și îngreunează detectarea prin sisteme sonar.

Navigație fără semnal radio

Spre deosebire de multe sisteme fără pilot care se bazează pe GPS, „Maricika” utilizează un sistem de navigație inerțial. Aceasta îi permite să se deplaseze fără a emite semnale radio, care ar putea fi interceptate sau bruiate.

Potrivit dezvoltatorilor, drona este capabilă să își urmeze traiectoria chiar și în condiții de război electronic intens, ceea ce îi oferă un grad ridicat de autonomie operațională.

Capacitatea de a aștepta momentul potrivit

O altă caracteristică menționată este posibilitatea ca drona să se oprească într-un punct prestabilit și să rămână acolo perioade îndelungate — zile sau chiar săptămâni — înainte de a-și continua misiunea.

Această funcție ar permite poziționarea prealabilă a sistemului în zone strategice, atacul putând fi declanșat într-un moment ales, dificil de anticipat de adversar.

Materialele utilizate pentru construcția carcasei ar fi alese astfel încât să reducă detectabilitatea radar, magnetică și vizuală, potrivit informațiilor făcute publice la prezentare.

Dezvoltatorii afirmă că „Maricika” a trecut toate etapele de testare, însă, până în prezent, nu există informații publice care să confirme utilizarea sa în operațiuni de luptă. Sistemul ar fi pregătit pentru producția de serie.

Impact potențial asupra securității maritime

Analiștii militari spun că introducerea unor drone subacvatice de acest tip ar putea complica semnificativ apărarea navală rusă în Marea Neagră. Până acum, Ucraina a demonstrat eficiența dronelor maritime de suprafață, iar un sistem submersibil ar adăuga o nouă dimensiune amenințărilor existente.

Porturi, zone de ancorare și infrastructură costieră ar necesita măsuri suplimentare de protecție, întrucât mijloacele tradiționale de apărare împotriva dronelor de suprafață nu sunt întotdeauna eficiente împotriva amenințărilor subacvatice.

Raza mare de acțiune ar însemna că obiective considerate anterior relativ sigure — inclusiv porturi rusești de la Marea Neagră — ar putea intra în aria potențială de risc.

Anterior, autoritățile de la Kiev au anunțat că Ucraina a trecut la producția de serie a dronelor maritime și intenționează să extindă gama de sisteme fără pilot utilizate în operațiuni navale.

