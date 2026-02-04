Un fost președinte CCR desființează noul proiect de lege care ar putea duce la demiterea judecătorilor constituționali pentru absențe

Liberalii Raluca Turcan și Daniel Fenechiu au depus în Parlament un proiect de lege care instituie obligația judecătorilor Curții Constituționale de a participa la ședințele plenului, prevăzând sancțiuni — inclusiv posibilitatea revocării — pentru absențele nemotivate. Augustin Zegrean, fost președinte CCR, indică mai multe probleme ale inițiativei.

Fostul președinte CCR, Augustin Zegrean, subliniază că judecătorii constituționali sunt inamovibili. „Nu pot să-i elimine, pentru judecătorii sunt inamovibili pe durata mandatului. Judecătorii Curţii Constituţionale sunt independenţi în exercitarea mandatului lor şi inamovibili pe durata acestuia”, arată Constituția României.

În cazul prevederii care le-ar permite acestora să se abțină și să formuleze în scris o declarație de abținere, dacă există un motiv de incompatibilitate sau de conflict de interese în legătură cu cauza judecată, fostul judecător indică problema cvorumului necesar pentru ședințele de plen ale Curții Constituționale. „Ei nu au voie să se abțină pentru că, dacă sunt mai puțini de șase ajung să nu poată să judece. Dacă se abțin patru, cine judecă? La instanțele judecătorești, dacă un judecător se abține, este înlocuit de un alt judecător. Aici nu are cine să-i înlocuiască. În lege scrie că nu funcționează abținerea și recuzarea. E logic să fie așa”, punctează fostul șef al Curții Constituționale Augustin Zegrean.

De altfel, dacă propunerea legislativă ar fi adoptată de Parlament, există posibilitatea ca ea însăși să fie contestată la Curtea Constituțională, iar judecătorii constituționali ar fi cei chemați să analizeze din perspectiva constituționalității, ceea ce ar situa chiar această inițiativă în sfera deciziilor pe care ei urmează să le judece.

Ce prevede proiectul

Proiectul modifică Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, introducând obligația participării judecătorilor constituționali la ședințele de plen. Absența trebuie justificată temeinic, în scris, către președintele Curții, care are datoria de a verifica „temeinic” absențele, motivele putând fi exclusiv „de natură medicală, caz fortuit sau de forță majoră”. În caz contrar, pentru fiecare absență, judecătorul riscă sancționarea, prin diminuarea cu 10% a indemnizației brute din luna respectivă.

Inițiativa modifică și articolul 67, care prevede încetarea mandatului, astfel încât acesta să se încheie, „în situațiile de incompatibilitate, la trei absente consecutive la ședințele plenului Curții, nemotivate temeinic, în scris sau dacă se află în imposibilitatea exercitării funcției de judecător mai mult de 90 de zile”.

De asemenea, constatarea încetării mandatului se face de către președintele Curții Constituționale, fără votul majorității Curții în anumite circumstanțe, așa cum prevede legea actuală, urmând ca și instituția care a numit judecătorul să constate încetarea mandatului.

Inițiativa a apărut după ce proiectul de modificare a condițiilor de pensionare a magistraților a fost amânat de mai multe ori, inclusiv din cauză că, în două rânduri, nu s‑a întrunit cvorumul după ce unii judecători au părăsit ședința și nu au mai vrut să participe.