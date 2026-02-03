O femeie din Iași a fost amenințată cu moartea după ce a cumpărat o vilă: „I-a spus că o va omorî pe ea și câinii din curte”

O femeie din Iași, medic veterinar, a fost terorizată de un bărbat după ce a cumpărat o vilă în cartierul Tătărași. Agresorul, identificat ca fiind Mihăiță Căldăraru, a intrat de mai multe ori în imobil fără permisiune și a amenințat-o cu moartea. Polițiștii au deschis un dosar penal, iar individul a fost condamnat la 4 ani și o lună de închisoare cu executare.

Potrivit rechizitoriului, scandalul a început după ce medicul veterinar a achiziționat vila în 2015, de la o persoană care o cumpărase anterior prin intermediul unui executor judecătoresc, în urma unei licitații. Victima s-a mutat în imobil în 2018, după finalizarea lucrărilor de construcție, și și-a deschis cabinetul veterinar la parter, scrie BZI.

Incidentul care a declanșat seria de agresiuni s-a produs pe 13 aprilie 2025.

„Când am coborât, l-am găsit pe inculpatul Mihăiță Căldăraru ieșind din cabinet, având cheile mele de la imobil, cabinet și de la porți. Țipa că el este proprietarul casei și mi-a spus să ies afară, amenințând că, dacă nu o fac, mă va lovi cu o bordură în cap”, se arată în rechizitoriuL instanței.

Agresorul a continuat să provoace scandal și să o urmărească pe femeie.

„Persoana de gen feminin, cu doi copii minori, a intrat împreună cu el în curte. Ulterior, inculpatul a mai venit să provoace scandal și a amenințat-o pe persoana vătămată cu moartea, spunându-i că are o oră la dispoziție pentru a părăsi imobilul și că, dacă nu o face, o va omorî pe dânsa, precum și pe câinii pe care îi are în curte și în cabinet”, a mai arătat rechizitoriul.

De-a lungul zilelor următoare, bărbatul a revenit în curte și a amenințat-o telefonic: „Dacă nu părăsești locuința, îți voi face rău.”

Victima a fost nevoită să apeleze la poliție și la firma de pază pentru protecție. Camerele de supraveghere instalate de medic au surprins intrările ilegale și amenințările agresorului.

Luni, 2 februarie, Judecătoria Iași l-a condamnat pe Mihăiță Căldăraru la 4 ani și o lună de închisoare cu executare, pentru șantaj, violare de domiciliu, violare de sediu profesional și furt.