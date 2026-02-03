Capitalismul a murit deja, doar că n-am observat încă, susține Yanis Varoufakis, fost ministru de finanțe al Greciei. Lumea a intrat în epoca „tehno-feudalismului”

Capitalismul, așa cum l-am cunoscut, s-a încheiat. Nu cu un colaps spectaculos, ci pe tăcute, sub ochii noștri. Avertismentul vine de la Yanis Varoufakis, fost ministru de finanțe al Greciei, care susține că lumea a intrat într-o nouă epocă: cea a „tehno-feudalismului”.

Prezent la Web Summit Qatar, Varoufakis a vorbit fără menajamente despre transformările profunde ale economiei globale, într-un discurs care a sunat mai degrabă a diagnostic sever decât a analiză academică. „Capitalismul a luat sfârșit și nici măcar nu ne-am dat seama”, spune el, punctând că dezbaterile despre salvarea sau reformarea capitalismului sunt, de fapt, depășite.

Puterea nu mai stă în piețe, ci în platforme

În viziunea lui Varoufakis, marile companii de tehnologie nu mai sunt simple firme care concurează pe piață. Ele controlează comportamente, modelează dorințe și simulează piețe în care utilizatorii nu sunt clienți, ci materie primă, relatează Euronews.

„Cine deține această putere te poate ghida, te poate educa, îți poate câștiga încrederea și îți poate inocula dorințe”, avertizează economistul. „Asta nu mai este capitalism. Este tehno-feudalism.”

Nu mai vorbim despre producție de bunuri, ci despre controlul atenției și al deciziilor umane. Iar cheia acestui nou sistem este ceea ce Varoufakis numește „capitalul din cloud” — infrastructura digitală care permite manipularea comportamentului la scară globală.

Dolarul, pe cale să devină o marfă privată

Un alt semnal de alarmă vine din zona financiară. Varoufakis atrage atenția asupra exploziei stablecoin-urilor, monede digitale aparent stabile, dar care pot destabiliza sistemul global.

În acest context, fostul ministru lansează o acuzație dură la adresa președintelui american Donald Trump. Prin așa-numitul Genius Act, spune Varoufakis, Trump ar fi „privatizat dolarul american”, slăbind rolul Rezervei Federale și transferând putere către companii private, care primesc, practic, „licență de a tipări dolari”.

Rezultatul? Un cerc vicios periculos între datoria publică și monedele private.

„Este rețeta perfectă pentru următorul 2008”, avertizează Varoufakis, estimând că mii de miliarde de dolari ar putea migra către stablecoin-uri în lunile următoare, amplificând riscurile sistemice.

Inegalitatea se mută în cloud

Dacă în capitalismul clasic inegalitatea era generată de proprietatea asupra fabricilor și capitalului fizic, astăzi ea este alimentată de proprietatea asupra algoritmilor și platformelor.

„Întrebarea esențială nu mai este cine deține pământul sau uzinele, ci cine deține mașinile care îți pot modifica comportamentul”, spune Varoufakis.

Aceasta este esența tehno-feudalismului: o economie în care puterea nu mai circulă prin piețe, ci se concentrează în mâinile câtorva actori tehnologici care nu răspund democratic nimănui.

O soluție radicală: democratizarea banilor

Pentru a reechilibra puterea, Varoufakis propune o idee care va stârni, fără îndoială, rezistență: democratizarea băncilor centrale.

„Băncile centrale trebuie democratizate. Oricine ar trebui să aibă dreptul pe care îl au JP Morgan sau Bank of America — un cont direct la banca centrală”, spune el. „Banii ar trebui să fie un bun comun, nu un privilegiu.”

Tehnologia există deja, subliniază economistul. Ceea ce lipsește este voința politică. Nu întâmplător: o astfel de reformă ar diminua influența atât a marilor bănci, cât și a giganților tehnologici.

Mesajul lui Varoufakis este incomod, dar greu de ignorat. Dacă are dreptate, nu asistăm la o criză temporară a capitalismului, ci la sfârșitul său — și la nașterea unei ordini economice în care libertatea, competiția și democrația riscă să devină simple decoruri.

Iar întrebarea nu mai este dacă ne place această lume nouă, ci dacă vom avea curajul să o confruntăm.