search
Marți, 3 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Capitalismul a murit deja, doar că n-am observat încă, susține Yanis Varoufakis, fost ministru de finanțe al Greciei. Lumea a intrat în epoca „tehno-feudalismului”

0
0
Publicat:

Capitalismul, așa cum l-am cunoscut, s-a încheiat. Nu cu un colaps spectaculos, ci pe tăcute, sub ochii noștri. Avertismentul vine de la Yanis Varoufakis, fost ministru de finanțe al Greciei, care susține că lumea a intrat într-o nouă epocă: cea a „tehno-feudalismului”.

Yanis Varoufakis, fost ministru grec de finanțe/FOTO:EPA/EFE
Yanis Varoufakis, fost ministru grec de finanțe/FOTO:EPA/EFE

Prezent la Web Summit Qatar, Varoufakis a vorbit fără menajamente despre transformările profunde ale economiei globale, într-un discurs care a sunat mai degrabă a diagnostic sever decât a analiză academică. „Capitalismul a luat sfârșit și nici măcar nu ne-am dat seama”, spune el, punctând că dezbaterile despre salvarea sau reformarea capitalismului sunt, de fapt, depășite.

Puterea nu mai stă în piețe, ci în platforme

În viziunea lui Varoufakis, marile companii de tehnologie nu mai sunt simple firme care concurează pe piață. Ele controlează comportamente, modelează dorințe și simulează piețe în care utilizatorii nu sunt clienți, ci materie primă, relatează Euronews.

„Cine deține această putere te poate ghida, te poate educa, îți poate câștiga încrederea și îți poate inocula dorințe”, avertizează economistul. „Asta nu mai este capitalism. Este tehno-feudalism.”

Nu mai vorbim despre producție de bunuri, ci despre controlul atenției și al deciziilor umane. Iar cheia acestui nou sistem este ceea ce Varoufakis numește „capitalul din cloud” — infrastructura digitală care permite manipularea comportamentului la scară globală.

Dolarul, pe cale să devină o marfă privată

Un alt semnal de alarmă vine din zona financiară. Varoufakis atrage atenția asupra exploziei stablecoin-urilor, monede digitale aparent stabile, dar care pot destabiliza sistemul global.

În acest context, fostul ministru lansează o acuzație dură la adresa președintelui american Donald Trump. Prin așa-numitul Genius Act, spune Varoufakis, Trump ar fi „privatizat dolarul american”, slăbind rolul Rezervei Federale și transferând putere către companii private, care primesc, practic, „licență de a tipări dolari”.

Rezultatul? Un cerc vicios periculos între datoria publică și monedele private.

„Este rețeta perfectă pentru următorul 2008”, avertizează Varoufakis, estimând că mii de miliarde de dolari ar putea migra către stablecoin-uri în lunile următoare, amplificând riscurile sistemice.

Inegalitatea se mută în cloud

Dacă în capitalismul clasic inegalitatea era generată de proprietatea asupra fabricilor și capitalului fizic, astăzi ea este alimentată de proprietatea asupra algoritmilor și platformelor.

„Întrebarea esențială nu mai este cine deține pământul sau uzinele, ci cine deține mașinile care îți pot modifica comportamentul”, spune Varoufakis.

Aceasta este esența tehno-feudalismului: o economie în care puterea nu mai circulă prin piețe, ci se concentrează în mâinile câtorva actori tehnologici care nu răspund democratic nimănui.

O soluție radicală: democratizarea banilor

Pentru a reechilibra puterea, Varoufakis propune o idee care va stârni, fără îndoială, rezistență: democratizarea băncilor centrale.

„Băncile centrale trebuie democratizate. Oricine ar trebui să aibă dreptul pe care îl au JP Morgan sau Bank of America — un cont direct la banca centrală”, spune el. „Banii ar trebui să fie un bun comun, nu un privilegiu.”

Tehnologia există deja, subliniază economistul. Ceea ce lipsește este voința politică. Nu întâmplător: o astfel de reformă ar diminua influența atât a marilor bănci, cât și a giganților tehnologici.

Mesajul lui Varoufakis este incomod, dar greu de ignorat. Dacă are dreptate, nu asistăm la o criză temporară a capitalismului, ci la sfârșitul său — și la nașterea unei ordini economice în care libertatea, competiția și democrația riscă să devină simple decoruri.

Iar întrebarea nu mai este dacă ne place această lume nouă, ci dacă vom avea curajul să o confruntăm.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii ar fi distrus temutul „topitor de soare” chiar pe teritoriul Rusiei
digi24.ro
image
O mică biserică din Munții Dolomiți, protejată de UNESCO, a ajuns „invadată” de turiști. Accesul va fi restricționat
stirileprotv.ro
image
Zodia care își va rezolva toate problemele în februarie 2026, potrivit numerologului Mihai Voropchievici: „Runa Uruz vine în viața nativilor exact cu ce aveau nevoie”
gandul.ro
image
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu / Ministrul Muncii: Trebuie să o mărim
mediafax.ro
image
Avocata care se lăuda că intervine la președinte și la premier, prinsă în flagrant, acuzată de o firmă că i-a dat țeapă. Ce sumă este solicitată în instanță
fanatik.ro
image
Cine este Andrei Gabriel Benghea Mălăieș, românul cu 11 venituri pe lună: șase la stat și cinci la privat
libertatea.ro
image
VIDEO Un băiat de 13 ani a înotat în ocean timp de patru ore pentru a-și salva mama și frații
digi24.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
"Divorțează de mine de 6 ori pe zi!" Jelena Djokovic "rupe" tăcerea
digisport.ro
image
Rectorul Politehnicii București îl atenționează pe Bolojan: În cercetare soluția nu este tăierea. Trebuie să stimulăm investițiile pe termen lung în infrastructura de profil
stiripesurse.ro
image
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Grammy 2026
antena3.ro
image
A căzut în mrejele "prințului Dubaiului". O femeie de afaceri din Satu Mare a pierdut 2.5 milioane de dolari
observatornews.ro
image
Ce boală avea medicul din Pitești care a fost găsit mort în cabinetul său. Cu ce probleme se confrunta Alin, de fapt
cancan.ro
image
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
prosport.ro
image
Documentul fără de care nu poți vinde o locuință: cum se obține și cât durează
playtech.ro
image
Un scenariu „bolnav”: fără Mircea Lucescu la barajul decisiv România-Turcia! Ce le-a transmis selecționerul apropiaţilor şi numele celui care ar putea să-l înlocuiască. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură uriașă: Cristiano Ronaldo a plecat din Arabia Saudită!
digisport.ro
image
Șeful Statului Major al Apărării atrage atenția cu privire la pensiile militare: 'Nu este ok'
stiripesurse.ro
image
El este primarul care a murit în tragedia de pe DN1, după ce a in... Vezi mai mult
kanald.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Wooooow! Ce transformare! Cum a reușit Luminița Anghel să scape de 30 de kg! Artista este superbă! Dieta pe care a ținut-o e la îndemâna oricui!
romaniatv.net
image
Copiii cu handicap ar putea primi o indemnizație mai mare. Anunțul Ministrului Muncii
mediaflux.ro
image
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care renasc din propria cenușă, începând cu 5 februarie. Soarta dă cu ele de pământ, dar devin și mai puternice
click.ro
image
Cum se prepară desertul „Durere” prăjitura preferată a Andrei: „Cea mai bună prăjitură pe care am mâncat-o”
click.ro
image
Rețeta inedită de mic dejun a unui medic. Este sățioasă, rapidă și ideală pentru dimineți: „O prepar o singură dată, o feliez pentru toată săptămâna și mănânc trei-patru felii"
click.ro
Sydney Sweeney, GettyImages (2) jpg
Sydney Sweeney, una dintre cele mai HOT actrițe ale momentului, a înnebunit Internetul cu apariția sa în lenjerie intimă. De ce s-a afișat astfel
okmagazine.ro
Prințesa Mette Marit în doliu și Prințul Haakon GettyImages 1783682474 jpg
Efectul de domino al scandalului Epstein: viitoarea regină a Norvegiei e persona non grata și a fost exclusă
okmagazine.ro
Budinca de varza cu carne Sursa foto shutterstock 413481091 jpg
Budincă de varză cu carne, care te face să uiți de dietă!
clickpentrufemei.ro
Wabash jpg
Bătălia de la Wabash, povestea celei mai mari înfrângeri din Istoria Armatei S.U.A
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta clasică de pâine din anul 1930. Cum o preparau bunicile noastre fără drojdie: era simplă, hrănitoare și gustoasă!
image
Cele 3 zodii care renasc din propria cenușă, începând cu 5 februarie. Soarta dă cu ele de pământ, dar devin și mai puternice

OK! Magazine

image
Sarah Ferguson le-a dus pe Beatrice și Eugenie „să-l cunoască pe Epstein” după eliberarea acestuia din închisoare. Detaliul șocant zguduie monarhia din temelii

Click! Pentru femei

image
Ce tragedie! Snoop Dog, în lacrimi după ce și-a pierdut nepoțica de numai 10 luni!

Click! Sănătate

image
Testul cu „mingea de tenis” poate fi un indicator util al demenței