Trump vrea ca americanii să „treacă mai departe” de dosarele Epstein. „Nu a ieşit la iveală nimic despre mine”

Președintele Donald Trump a sugerat americanilor marți, 3 februarie, să nu se blocheze în dezbaterea noilor dezvăluiri din dosarele Epstein şi să „treacă mai departe”.

Departamentul Justiţiei a publicat la finalul lunii trecute circa trei milioane de noi documente referitoare la pedofilului miliardar cu conexiuni politice Jeffrey Epstein, inclusiv circa 180.000 de noi imagini necenzurate.

Procurorul general adjunct Todd Blanche a precizat că noile dezvăluiri includ peste 2.000 de videoclipuri şi aproximativ 180.000 de imagini, în mare parte „pornografie".

„Cred că poate este momentul să trecem mai departe”, a declarat Donald Trump jurnaliştilor la Casa Albă, scrie News.ro.

La anunţarea publicării acestor documente, pe 30 ianuarie, Departamentul Justiţiei a afirmat că a respectat astfel obligaţia impusă de Congres administraţiei Trump de a asigura transparenţa totală în acest dosar politic exploziv.

„Cred că este timpul ca ţara să treacă la altceva”, a declarat Trump.

„Acum că nu a ieşit la iveală nimic despre mine, în afară de faptul că a fost o conspiraţie împotriva mea, literalmente, din partea lui Epstein şi a altor persoane, cred că este timpul ca ţara să treacă la altceva”, a repetat preşedintele american.

Preşedintele a părut să ignore, de asemenea, dezvăluirile potrivit cărora în dosare au apărut menţiuni despre aliaţi precum Elon Musk şi secretarul comerţului Howard Lutnick.

„Sunt sigur că sunt în regulă”, a spus Trump. „Altfel, ar fi fost ştiri importante”, a adăugat el.

Pe de altă parte, Donald Trump a declarat că „este păcat” că fostul ambasador britanic Peter Mandelson a demisionat din Camera Lorzilor din cauza legăturilor sale cu Jeffrey Epstein.

„Nu ştiam despre asta. Dar... chiar nu ştiu prea multe despre asta. Ştiu cine este. Este păcat”, a spus Trump în timp ce răspundea la întrebările reporterilor în Biroul Oval.

Mandelson se confruntă cu o anchetă penală care decurge din cea mai recentă publicare a materialelor referitoare la Epstein. În vârstă de 72 de ani, el este acuzat că a transmis informaţii sensibile pentru piaţă, care prezentau un interes financiar clar pentru Epstein, în urma crizei financiare din 2008.

Lordul speaker al camerei superioare a parlamentului britanic a anunţat, marţi, demisia lui Peter Mandelson, chiar dacă nu are efect imediat.