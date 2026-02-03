Video Biserică prăbușită pe carosabil în Sălaj: salvatorii caută eventuale victime sub dărâmături. Mai multe mașini au fost avariate

Pompierii din Sălaj intervin după ce turla unei biserici din Cehu Silvaniei s-a prăbușit peste carosabil, avariind mai multe mașini și blocând traficul. La fața locului acționează și un echipaj canin pentru căutarea eventualelor victime.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Sălaj, echipajele de intervenție acționează în prezent pentru căutarea eventualelor victime, folosind și un câine specializat în căutarea persoanelor sub dărâmături.

La fața locului au fost mobilizate forțe din cadrul Pichetului Cehu Silvaniei și Detașamentului Zalău.

„Au intervenit pompierii cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o ambulanță SMURD și un autocamion de intervenție echipat cu un container multirisc, dotat cu echipamente de căutare-salvare. De asemenea, la misiune participă un echipaj canin specializat în căutarea persoanelor sub dărâmături”, a transmis ISU Sălaj.

Echipele acționează prioritizat pentru îndepărtarea elementelor de construcție căzute pe drum, pentru identificarea eventualelor victime surprinse atât în exterior, cât și în interiorul lăcașului de cult.

Zona este securizată pentru a permite intervenția în condiții de siguranță.