La ce temperatură să setezi centrala dimineța, când pleci de acasă

Daca deții o centrală termică pe gaze ar fi bine să știi că odată cu încălzirea vremii aceasta trebuie folosită diferit în sezonul cald față de sezonul rece pentru a evita consumul inutil de gaze și implicit evitarea unei facturi mai mari decât este nevoie.

Specialiștii în energie au emis serie de sfaturi menite să aducă mai mult confort în casă, fără a încărca facturile peste măsură, dar și greșelile pe care le fac frecvent utilizatorii:

Greșeli de încălzire care îți cresc factura la energie

Pornirea excesivă a căldurii atunci când îți este frig

Mulți aleargă la termostat și îl ridică cu 5 sau 10 grade de fiecare dată când le este frig, crezând în mod greșit că locuința se va încălzi mai repede. Acest lucru nu este adevărat, dar vei face sistemul să muncească mai mult și probabil vei crește factura la încălzire. Când simți un fior de frig, încearcă să ridici temperatura cu doar 1 sau 2 grade.

Nu uita să reduci temperatura atunci când ești plecat

Reducerea temperaturii atunci când ești la serviciu poate reduce semnificativ factura la energie. Imaginează-ți economiile pe care le-ai avea scăzând termostatul în timp ce ești plecat într-o croazieră însorită. Nu face greșeala de a lăsa acești bani pe masă. Departamentul de Energie al SUA recomandă reducerea temperaturii din locuință cu 7 până la 10 grade atunci când ești plecat, ceea ce ar putea economisi 10% din factura de energie, potrivit southernliving.com. Acest sfat se aplică doar sistemelor tradiționale pe bază de aer, deoarece pompele de căldură și încălzirea radiantă au nevoie de prea mult timp pentru a încălzi din nou casa. Poți instala termostate specializate pentru a gestiona această problemă.

Neutilizarea draperiilor

Lumina soarelui este o sursă gratuită de căldură pe care majoritatea dintre noi o ignoră iarna. De fapt, un studiu a constatat că 75% dintre oameni nu deschid și nu închid draperiile pe parcursul zilei. Este păcat, deoarece poți încălzi în mod natural o cameră trăgând draperiile atunci când soarele bate în geam. În același timp, ar trebui să închizi întotdeauna draperiile când soarele apune. Draperiile cu eficiență energetică vor menține camerele calde, dar chiar și perdelele obișnuite pot reduce pierderea de căldură cu 10%.

Ignorarea curenților de aer

Ferestrele, ușile și chiar și șemineele permit circularea curenților de aer și pot face ca locuința ta să se încălzească mai greu iarna și să se răcească mai greu vara. O cameră cu curent de aer este și foarte inconfortabilă. Potrivit Departamentului de Energie al SUA, proprietarii pot economisi între 5 și 30% la facturile de energie prin etanșarea fisurilor cu silicon, spumă și benzi izolante. Toate aceste materiale sunt ieftine și ușor de găsit la magazinele de bricolaj. De asemenea, este o idee bună să verifici izolația și să o repari sau înlocuiești acolo unde este nevoie.

Greșeli de încălzire care reduc confortul

Neprogramarea întreținerii

Nu ai prefera să repari eventualele probleme înainte să vină frigul? Un sistem HVAC bine întreținut funcționează mai eficient și are șanse mai mici să se defecteze atunci când vine frigul. Programează un tehnician pentru a inspecta componentele, a verifica eventualele scurgeri și a curăța zona din jurul instalației.

Blocarea gurilor de ventilație

Sistemul tău HVAC este reglat fin și se bazează pe un anumit număr de guri de ventilație pentru a încălzi fiecare cameră. Dacă blochezi una, vei simți frig. Dacă blochezi o priză de aer, sistemul se va „sufoca”. În cele din urmă, vei avea încălzire inegală în casă. Dacă observi că o cameră este mai rece, verifică dacă nu ai închis sau acoperit o gură de ventilație cu mobilier.

Neschimbarea filtrelor

Un filtru înfundat reduce fluxul de aer și eficiența sistemului de încălzire. În plus, filtrele înfundate fac ca locuința să fie mai prăfuită și agravează alergiile. Pentru a menține aerul cald în mișcare și a filtra contaminanții, schimbă filtrele cel puțin în fiecare sezon. Dacă ai animale de companie sau folosești constant încălzirea, verifică filtrul lunar.

Greșeli de încălzire care îți pun siguranța în pericol

Folosirea excesivă a radiatoarelor electrice

Unii încearcă să economisească la încălzire folosind un radiator electric. Dar acestea sunt un risc cunoscut pentru incendii și arsuri. Citește cele 10 sfaturi de siguranță pentru utilizarea unui radiator electric înainte de a alege această variantă. Cel mai important: nu lăsa niciodată un radiator nesupravegheat sau conectat când nu ești acasă.

Lăsarea focului nesupravegheat

Aceeași regulă se aplică și șemineelor: niciodată să nu lași focul nesupravegheat. Acest lucru este valabil atât pentru șemineele pe lemne, cât și pentru cele pe gaz sau pentru orice alt tip de sobă. De asemenea, nu folosi un șemineu fără a-l inspecta și curăța înainte. Și nu folosi niciodată un grătar cu cărbuni sau un aragaz de camping pentru a încălzi locuința — monoxidul de carbon este mortal.

Utilizarea păturilor electrice vechi

Păturile electrice pot fi un pericol de incendiu, mai ales după ce depășesc 10 ani de utilizare. Nu te baza pe o pătură electrică veche sau deteriorată pentru a te încălzi. Urmele de arsuri, topirea materialului sau firele expuse indică faptul că trebuie să o înlocuiești.