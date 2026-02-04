search
Miercuri, 4 Februarie 2026
Voucherul pentru gaze: posibil câștig bugetar pentru stat, dar neeficient pentru consumatori, susține un expert în energie

Publicat:

Consumatorii cu venituri sub 2.500 de lei ar putea beneficia de sprijin financiar în sezonul rece, urmând să primească o bonificație de 100 de lei lunar. Mecanismul riscă să fie mai degrabă o operațiune de imagine decât o politică publică eficientă, după cum susține expertul în energie Dumitru Chisăliță, precizând că România are deja un instrument dedicat – Legea consumatorului vulnerabil –, iar crearea unei scheme paralele adaugă confuzie, birocrație și costuri administrative.

Cineva se uită la factura de gaze
Acordarea unor vouchere pentru gaze ar aduce statului mult mai mulți bani decât ar cheltui

Potrivit specialistului în energie, voucherul ar putea fi, de fapt, finanțat indirect chiar de către cei care îl primesc.

„Aşa cum arată ofertele de preţ de astăzi la gaze, un consumator care locuiește într-o casă va plăti suplimentar pe gaze 200 lei/lună și va primi un voucher de 100 lei/lună. Adică își va plăti propriul voucher! În altă ordine de idei, dacă există o Lege a consumatorului vulnerabil, de ce să inventăm altă lege cu același scop?”, consideră expertul în energie Dumitru Chisăliță.

Asociației Energia Inteligentă solicită public, să se adapteze Legea consumatorului Vulnerabil, astfel încât acesta să fie realmente protejat. „Să nu se vină cu ideea unui voucher care să fie de fapt plătit tot de consumatorul care-l primește. Suntem pentru vouchere dar finanțate din fonduri private. Ajutorul social trebuie să fie o formă de protecție reală, nu o măsură populistă sau o povară redistribuită pe ascuns", subliniază Dumitru Chisăliţă.

Voucherele ar costa 300 de milioane de lei, dar statul ar încasa 500 de milioane lei

Expertul în energie apreciază că aproximativ 500.000 de români s-ar încadra să primească aceste vouchere, aspect care ar determina necesitatea unei resurse financiare de 300 milioane de lei (având în vedere că maxim 6 luni pe an se folosește încălzirea în România),

Potrivit acestuia, dacă se ia în considerare că viitorul preț mediu al gazelor în România la consumatorul final se va găsi la un nivel de 360 lei/MWh cu TVA inclus (media prețului ofertat), se va constata o creștere a veniturilor din TVA ca urmare a creșterii prețului gazelor cu cca 800 milioane de lei/an.

Scăzând cele 300 milioane de lei pentru vouchere statul ar beneficia de 500 milioane de lei la bugetul de stat. Cu alte cuvinte creșeterea prețului gazelor ar aduce posibilitatea oferiririi voucherelor și obținerea unui câștig important la bugetul de stat (la cele 500 milioane de lei se mai adaugă încă cca 2,8 mld de lei din taxe, suprataxe, accize, impozite etc.)”, explică Dumitru Chisăliţă.

Concret, spune acesta, statul va da vouchere din banii pe care îi vor plăti consumatorii suplimentar (un consumator care locuiește într o casă va plăti suplimentar pe gaze 200 lei/lună și va primi un voucher de 100 lei/lună). „În altă ordine de idei, este injust să acorzi tuturor aceeași sumă de bani, fără a ține seama de venituri și consum", subliniază preşedintele AEI.

Ar putea fi îmbunătățit sistemul existent

Însă, susține specialistul, statul ar putea să „repare” sistemul de beneficii existent, în loc să se creeze unul nou, pentru că orice nouă schemă care se suprapune peste una deja existentă înseamnă mai multă confuzie pentru cetățeni, mai multe costuri administrative și, în final, mai mult loc pentru ineficiență și risipă.

Este important să oferim sprijin consumatorilor vulnerabili prin vouchere și ajutoare la plata gazelor, însă aceste măsuri trebuie construite pe criterii corecte și transparente, punctează Chisăliță, adăugând că ajutorul nu ar trebui acordat tuturor, ci în funcție de venituri, averi, consum și eficiența consumului, astfel încât să ajungă exact la cei care au nevoie reală de sprijin.

În același timp, orice schemă de compensare trebuie să evite transferarea costurilor către ceilalți consumatori.

„Nu este echitabil ca populația sau firmele care își plătesc integral facturile să suporte, prin tarife mai mari, cheltuielile generate de un ajutor prost gândit. Soluția corectă este un sistem finanțat clar, responsabil și sustenabil, care nu generează efecte în lanț asupra întregii piețe”, a adăugat președintele AEI, amintind că propunerea Asociației Energia Inteligentă, este ca voucherul să nu fie finanțat tot de consumatorul care-l primește, să fie finanțat din fonduri private, dar „trebuie explicat transparent ce înseamnă acest lucru și cum este implementat, pentru ca sprijinul să nu se transforme într-o taxă ascunsă care, în final, tot în facturile consumatorilor ajunge”.

Ajutorul social trebuie să fie o formă de protecție reală, nu o măsură populistă sau o povară redistribuită pe ascuns, mai adaugă el. „Voucherul la gaze poate fi prezentat ca sprijin social, dar, în forma în care este propus astăzi, riscă să devină doar un exercițiu de imagine. Dacă statul dorește cu adevărat să protejeze populația, soluția nu este să inventeze încă un program, ci să consolideze unul deja existent și să gândească politici coerente, nu campanii de moment, concomitent cu vouchere din fonduri private. Iar oamenii nu mai au nevoie de promisiuni frumoase, ci de măsuri corecte, eficiente și sustenabile”, explică Dumitru Chisăliță, președintele Asociaţiei Energia Inteligentă.

