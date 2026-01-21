Povestea Roxanei Costache: drumul de la evenimentul Dr. Joe Dispenza din 2016 la programe globale cu cei mai importanți mentori spirituali

În 2016, Roxana Costache a organizat pentru prima dată în România evenimentul Progressive al lui Dr. Joe Dispenza, din dorința de a-l vedea live, într-o perioadă în care acesta avea puține apariții în Europa. Experiența, spune ea, a depășit cu mult tot ceea ce citise în cărțile sale, iar colaborarea cu Pablo, actualul său partener internațional, a dus ulterior la lansarea younity România, în 2019. Astăzi, ea coordonează o comunitate de peste 300.000 de oameni și programe online cu speakeri precum Gregg Braden, Bruce Lipton sau Frank Kinslow.

Într-un interviu acordat „Adevărul”, Roxana Costache explică ce înseamnă să construiești o comunitate în zona dezvoltării personale și spiritualității, și cum, din perspectiva ei, diferența dintre proiectele organizate pe plan local nu ține atât de format, cât de încrederea pe care oamenii o au în cei care se află în spatele organizării.

Cum ai ajuns să fii parte din younity și ce te-a motivat să aduci această mișcare în România?

Roxana Costache: În calitate de organizator de evenimente, în 2016 am avut privilegiul de a organiza pentru prima dată în România evenimentul Progressive al Dr Joe Dispenza. Motivarea mea a venit din dorința profundă de a participa la unul dintre evenimentele lui Joe, fiind fascinată de rezultatele pe care le obțineau în viața lor cei care practicau munca lui. La acea vreme, el avea foarte puține evenimente în Europa, majoritatea fiind în America, iar participarea la un eveniment live era greu de luat în calcul. Așa că l-am invitat în România pentru a putea participa.

Evenimentul a fost organizat împreună cu actualul meu partener de la younity international, Pablo. Experiența a depășit cu mult tot ceea ce citisem în cărțile lui sau urmărisem în testimoniale. Munca sa se bazează pe meditație și pe aducerea, din infinitul de posibilități, a potențialului dorit, transformarea „energie în materie”.

Cu ocazia acestui eveniment, relația de parteneriat dintre mine și Pablo s-a sudat, iar astfel a luat naștere younity România, în 2019.

Când ai început să coordonezi comunitatea younity în România și cum ai construit primul eveniment local?

În 2019 am organizat primul eveniment, „Heal Summit 2019”. Acesta a fost primul eveniment younity care a ajuns la peste 40.000 de participanți, care au urmărit summitul și au avut acces la materiale video înregistrate de la peste 30 de speakeri internaționali, oferind sfaturi pentru o viață trăită în stare de prezență și sănătate.

Ce înseamnă pentru tine „a construi o comunitate” în contextul dezvoltării personale și spirituale?

Pentru mine, ideea de comunitate este mai degrabă o călătorie, în care fiecare se poate urca în „trenul” care merge prin viață. La fiecare stație, nu este un tren pierdut, el merge și oprește în viața fiecăruia la momentul potrivit.

Chiar dacă nu te-ai urcat atunci când era cel mai ușor, există mereu o șansă să-l iei de la următoarea stație, poate cu mai mult efort, dar există o stație pentru fiecare.

Îmi place să numesc comunitatea o gară: ea crește sau scade în funcție de câți aleg să urce sau să coboare. Mulți caută ceva într-un anumit moment, însă nu toți merg până la final. Renunță sau merg mai departe în funcție de cât de mult înțeleg că dezvoltarea personală înseamnă să transformi cunoașterea în experiență, să fii deschis la nou și să nu rămâi blocat în convingeri și percepții care nu te mai definesc, să fii perseverent.

Cum ai descrie diferența dintre modelul global younity și ceea ce ați creat voi aici, în România?

Avem o politică comună, însă diferența este dată de cultură și de „flacăra” românească. Noi suntem mult mai empatici, emoționali și trăim diferit față de alții. Diferența este una culturală și se regăsește și în țări precum Ungaria, Croația sau Spania.

Cumva, diferența vine din sângele care clocotește în noi, românii, versus cel din țările nordice - vorbim, bineînțeles, metaforic.

Ce fel de evenimente și programe organizează younity în România și cum se diferențiază ele față de alte inițiative locale?

Programele noastre sunt reprezentate de cursuri online înregistrate de vorbitori internaționali, precum Gregg Braden, Bruce Lipton, Joe Dispenza, Michael Beckwith, Frank Kinslow și mulți alții.

Nu aș putea spune că ne diferențiem în mod direct, pentru că nu ne uităm la ce și cum fac alții. Focusul nostru este pe ceea ce vrem să facem și să fim noi și pe colaborarea cu toți cei care își doresc acest lucru. Ne menținem atenția pe visul nostru, pentru care lucrăm în fiecare zi.

Din experiența ta, ce fel de transformări observă participanții la programele younity?

Poate aici ar fi bine să întrebați chiar participanții care au parcurs programele younity. Transformările se văd în viața de zi cu zi, prin crearea unei realități diferite față de cea trăită înainte de a parcurge aceste programe.

Care au fost principalele provocări când ai început să coordonezi activitatea younity în România? Cum le-ai depășit?

Nu aș putea spune că am avut provocări majore. Când am debutat, în 2019, nu știam că va urma pandemia, care, prin restricții, a creat pentru younity un moment de oportunitate. Oamenii au putut avea acces online la evenimente care au fost blocate prin interzicerea întrunirilor de orice fel.

Cum răspunde publicul român la evenimentele de spiritualitate și dezvoltare personală, comparativ cu alte piețe din Europa?

Sunt interesați de spiritualitate, însă sentimentul meu este că românii își pierd mai ușor interesul față de munca cu propria persoană decât cei din Europa. Aș spune că nu au aceeași perseverență în a lucra cu ei înșiși.

Ce înseamnă pentru tine comunitatea younity „ca familie” în România?

Mă definește. Este materializarea unui vis sau, așa cum spune Dr Joe, am reușit să transform energia în materie. Este locul unde, împreună cu peste 300.000 de oameni, creăm din imposibil, posibil.

Ai vreo poveste memorabilă despre impactul younity asupra vreunui participant sau grup?

Sunt multe de spus: oameni care se simțeau pierduți și care și-au regăsit drumul, oameni care nu mai aveau la ce să spere și care și-au găsit o nouă motivație.

Ce planuri ai pentru younity România în 2026 și în anii următori?

Pregătim o serie de noi cursuri online. Vom pune în valoare și speakeri locali care au multe de spus și care pot transforma teoria în practică. Avem la noi oameni care chiar fac lucruri bune. Vom avea întâlniri live cu Frank Kinslow, Maria Clara Castaneda și mulți alții.

Într-o lume post-pandemică, cum vezi evoluția cererii pentru evenimente live versus programe online de conștientizare și creștere personală?

Există o nevoie reală de evenimente live. Provocările apar atunci când există un număr mare de nume și de evenimente disponibile, iar oamenii ajung să se simtă derutați și să nu mai știe ce să aleagă.

Din experiența mea ca organizator, am observat că diferența nu este dată atât de tipul evenimentului, cât de încrederea pe care oamenii o au în cei care se află în spatele organizării. Această încredere se construiește în timp, prin consecvență, asumare și responsabilitate, nu apare peste noapte.

Indiferent de forma evenimentului, oamenii care aleg să participe au nevoie de siguranță, claritate și suport din partea organizatorilor. Cred că aici se face, de fapt, diferența.

Care sunt cele mai interesante tendințe din zona spiritualității practice și dezvoltării personale pe care le observi în ultima perioadă?

Nu știu dacă există tendințe clare. Există nevoi diferite, în momente diferite. Probabil nevoia de abundență financiară este, în această perioadă, cea mai căutată.

Cum selectați mentorii și speakerii care participă la programe și summituri? Ce criterii sunt cele mai importante? Ce nume sonore au participat până acum în România?

În primul rând, autenticitatea, studiul și cercetarea, îmbinarea științei cu spiritualitatea. Criteriile sunt foarte stricte. Lista este lungă, însă pot da câteva nume din țară și din afara ei: Andra Ivanov, Crina Vereș, Patricia Cihodaru, Alina Roman, Gregg Braden, Alberto Villoldo, Bruce Lipton, Andreas Goldemann - lista este mult mai lungă.

Și...cum integrați artiști locali în evenimente?

Ne-am dori să îi integrăm, însă ne dorim autenticitate și creștere personală. Nu ne dorim imagine, ne dorim oameni ca noi, care să meargă în călătorie și în care participanții să se poată recunoaște, oameni care au fost acolo sau au trecut prin aceleași etape.

Ai un eveniment preferat dintre cele organizate până acum? Ce îl face memorabil pentru tine?

Fiecare eveniment a avut ceva special, însă unul aparte este cel cu Frank Kinslow, unde înveți că este atât de ușor „să nu faci nimic”, deși, în realitate, este extrem de complicat. Nu am fost învățați să nu facem nimic, și totuși tehnica lui se bazează pe „nimic”.