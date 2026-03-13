O nouă alertă la granița României. Două aeronave Eurofighter Typhoon au decolat de la Kogălniceanu după ce s-au semnalat atacuri ale porturilor ucrainene de la Dunăre

Autoritățile române au anunțat, vineri seară, că două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane au fost ridicate de la sol, în contextul atacurilor rusești cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.

„Continuă atacurile cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre fiind detectate alte ținte, vineri, 13 martie, în jurul orei 17.45”, a transmis Inspectoratul General pentru Situații de Urgență printr-un comunicat.

Potrivit sursei citate, apărarea antiaeriană a fost alertata si au fost ridicate două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită.

Aeronavele au decolat din Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”.

Totodată, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis, în jurul orei 18, un nou mesaj de avertizare a populației prin sistemul RO-ALERT, pentru nordul județului Tulcea.

Acesta este cel de-al treilea mesaj de avertizare emis în cursul zilei de vineri.

„Situația este în dinamică și vom reveni cu informații pe măsură ce vor fi disponibile”, se mai arată în comunicat.