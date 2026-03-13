Papa Leon îl trimite pe Trump la spovedanie: „Să se gândească dacă urmează învățăturile lui Iisus”

Papa Leon a sugerat vineri că liderii politici creștini care inițiază războaie ar trebui să meargă la spovedanie și să se gândească dacă urmează învățăturile lui Iisus, fără a menționa vreun lider sau conflict concret.

„Au acei creștini care poartă o responsabilitate gravă în conflictele armate umilința și curajul să facă o serioasă examinare a conștiinței și să meargă la spovedanie?” a întrebat papa într-un discurs adresat preoților.

Deși Leon nu a numit pe nimeni vineri, în ultimele zile a intensificat apelurile pentru încheierea războiului actual din Iran, care a început cu lovituri aeriene comune ale SUA și Israel pe 28 februarie, potrivit Reuters.

Președintele SUA, Donald Trump, a fost crescut în credința creștin-presbiteriană. Mai mulți dintre colaboratorii săi apropiați, inclusiv vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio, sunt catolici.

De secole, Biserica evaluează conflictele conform tradiției războiului drept, care folosește o serie de criterii pentru a stabili dacă un conflict poate fi considerat moral justificabil, de exemplu, pentru respingerea unei invazii nedrepte.

Cardinalul Robert McElroy din Washington, D.C., a declarat la începutul acestei săptămâni că loviturile aeriene SUA-Israel împotriva Iranului „nu sunt moral justificate” pentru că nu respectă criteriile Bisericii privind războiul drept.

Leon a vorbit vineri la o conferință a Vaticanului despre practica spovedaniei, în cadrul căreia catolicii își mărturisesc păcatele unui preot și cer iertarea lui Dumnezeu.

Papa a spus că acest ritual ajută credincioșii și promovează pacea și unitatea în societate.