Polițiști generați cu AI, folosiți într-o campanie de dezinformare online. Avertismentul Ministerului de Interne

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a lansat un avertisment cu privire la o campanie complexă de manipulare online care utilizează inteligența artificială pentru a induce neliniște socială.

Ministerul de Interne semnalează o campanie de influențare a populației, menită să divizeze cetățenii și să inducă teamă și neliniște socială.

„Autorii folosesc personaje create cu aplicații de inteligență artificială, cărora le atribuie în mod fals identitatea de angajați ai MAI – polițiști sau jandarmi. Deși, la prima vedere, postarea pare să promoveze acțiunile unor polițiști, în realitate scopul este altul: să antagonizeze aplicarea legii și să promoveze narativul: polițiștii care s-au făcut că nu văd o ilegalitate au făcut bine. Așa trebuie să facă toți”, potrivit unei postări pe Facebook a Ministerului Afacerilor Interne.

Reprezentanții MAI spun și care este adevărul despre respectiva manipulare.

„O astfel de interacțiune nu a existat, iar personajele prezentate nu sunt reale. În perioada următoare există riscul intensificării acestor acțiuni de manipulare, care profită de evenimentele curente și de contextul social”, mai precizează MAI.

Se recomandă populației să nu distribuie astfel de postări și să verifice atent imaginile, mai ales că inteligența artificială lasă adeseori erori vizibile.

„Provocare pentru voi: În fotografia de mai sus se văd câteva detalii care trădează utilizarea AI. Le puteți identifica? Scrieți în comentarii ce ați observat”, mai adaugă MAI.