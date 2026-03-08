De ce trăiesc unii oameni peste 100 de ani? Cele 5 lucruri pe care le fac zilnic

În lume există câteva locuri unde oamenii nu doar că trăiesc mult, ci și trăiesc bine până la vârste înaintate. Cercetătorii le-au numit Blue Zones – „Zonele Albastre” și le-au studiat intens: Ikaria (Grecia), Okinawa (Japonia), Loma Linda (California), Peninsula Nicoya (Costa Rica) și Sardinia (Italia). Toate au ceva în comun: un număr neobișnuit de mare de persoane care depășesc pragul de 100 de ani.

Genetica are, desigur, un rol, dar nu explică totul. „Dacă analizezi cu atenție centenarii din întreaga lume, (...) observi că reușeșsc să trăiască mai mult pentru că și-au creat anumite obiceiuri pe care le practică zi de zi,” spune Dan Buettner, autor de bestselleruri și producător executiv al serialului Netflix „Live to 100: Secrets of the Blue Zones”, citat de Daily Oprah.

1. Găsește-ți comunitatea

Numeroase studii arată că relațiile sociale solide și prieteniile de durată sunt asociate cu o stare de sănătate mai bună la vârste înaintate - un element comun în viața multor centenari.

„Întâlnirile regulate cu prietenii, conversațiile și râsetele, fac parte din rutina lor. Cercetările arată constant că astfel de interacțiuni sunt asociate cu niveluri mai scăzute de hormoni ai stresului și cu o sănătate mintală mai bună”, explică Dan Buettner.

În Okinawa, oamenii formează încă din copilărie grupuri strânse de prieteni - numite moai - și rămân, astfel, uniți toată viața. În Peninsula Nicoya, bunici, părinți și copii trăiesc unii lângă alții - mănâncă împreună, se ajută, nu se lasă singuri.

La polul opus, singurătatea e unul dintre cei mai serioși factori de risc pentru sănătate - cu un impact care, potrivit specialiștilor, poate fi comparabil cu cel al fumatului. „Relațiile sociale reduc stresul, susțin imunitatea și scad riscul de declin cognitiv", spune dr. Pablo Prichard, cofondator al Vincere Cancer Center, citat de Oprah Daily.

2. Grădinăritul

E o activitate care face bine inimii și minții - și apare constant în profilul centenarilor. „Oamenii din Okinawa continuă să grădinărească și după 90 de ani", spune Dan Buettner. Nu doar ca să rămână activi, ci pentru că le dă un scop. „La 90 sau 100 de ani, oamenii simt că sunt utili: fie că îngrijesc grădina, au grijă de nepoți sau contribuie la comunitate prin gesturi mici", adaugă el.

3. Găsește-ți liniștea

„În Ikaria, timpul are alt ritm. Oamenii nu trăiesc cu senzația că sunt mereu pe fugă, programul e lejer, iar orarul fix nu dictează viața de zi cu zi”, spune Dan Buettner. „Ritmul acesta ține stresul cronic la un nivel foarte scăzut - unul dintre factorii care afectează cel mai mult sănătatea pe termen lung.”

Puțini își permit stilul de viață pe care îl oferă o insulă grecească. Dar modul în care gestionezi stresul face diferența. Potrivit lui dr. Pablo Prichard, centenarii nu rămân blocați în probleme și nu le analizează la nesfârșit - tind mai degrabă să le accepte și să meargă mai departe. În plus, multe dintre obiceiurile lor zilnice (mersul pe jos, timpul petrecut cu alți oameni sau rugăciunea) țin stresul sub control în mod natural.

4. Dormi bine

Centenarii nu dorm neapărat mai mult, în schimb au un program de somn stabil. „Se culcă devreme și se trezesc la aceleași ore în fiecare zi”, completează dr. Pablo Prichard.

„Un ritm circadian stabil și expunerea la lumină naturală sunt asociate cu o viață mai lungă”, este de părere Ella Davar, nutriționist și fondatoarea metodei Gut-Brain, citată de Oprah Daily. Un motiv în plus să nu mai amâni ora de culcare.

5. Găsește-ți un scop

„În Peninsula Nicoya, oamenii trăiesc cu plan de vida puternic - un scop al vieții", adaugă Dan Buettner. „Se trezesc dimineața știind de ce sunt necesari."

Nu e doar filosofie. „Să ai un scop clar în viață - îți reduce inflamația din organism, susține imunitatea și menține funcțiile cognitive", spune dr. Pablo Prichard. Iar potrivit nutriționistei Ella Davar, să știi de ce te trezești dimineața poate adăuga până la șapte ani vieții.

Studiul „Blue Zones”

Unul dintre cele mai citate studii despre stilul de viață al centenarilor este „Blue Zones: Lessons From the World’s Longest Lived”, publicat în 2016 în revista științifică American Journal of Lifestyle Medicine. Acesta sintetizează rezultatele unei cercetări începute inițial ca expediție National Geographic, în care o echipă de demografi, antropologi și epidemiologi a analizat comunități cu o concentrație neobișnuit de mare de persoane care depășesc vârsta de 100 de ani.

Pe baza observațiilor de teren și a datelor demografice, cercetătorii au încercat să înțeleagă ce elemente de stil de viață ar putea explica această longevitate neobișnuită.

Analiza acestora a scos la iveală nouă obiceiuri comune, pe care autorii le-au numit „Power 9”. Printre acestea se numără mișcarea zilnică moderată, o dietă predominant vegetală, relații sociale puternice, impresia unui scop clar în viață și ritualuri de reducere a stresului.

Autorii subliniază că longevitatea nu este determinată doar de genetică. De pildă, studiul danez pe gemeni, citat în cercetare, arată că aproximativ 20% din durata vieții este influențată de gene, în timp ce restul depinde în mare măsură de stilul de viață și mediul în care trăim.

Cu alte cuvinte, chiar dacă unii oameni pornesc cu un avantaj genetic, majoritatea factorilor care influențează cât de mult și cât de bine trăim sunt legați de alegerile pe care le facem zi de zi. Alimentația, nivelul de activitate fizică, calitatea relațiilor sociale, modul în care gestionăm stresul sau mediul în care ne desfășurăm viața au un impact clar asupra sănătății pe termen lung.

Cercetările asupra centenarilor din Zonele Albastre sugerează că aceste obiceiuri nu funcționează izolat. Ele se suprapun și se întăresc reciproc într-un stil de viață coerent: oamenii se mișcă natural pe parcursul zilei, mănâncă în principal alimente simple, petrec mult timp cu familia și comunitatea și au un scop precis.

În loc să fie rezultatul unor diete stricte sau programe intense de exerciții, viața lungă din Zonele Albastre pare să fie legată de obiceiuri simple, repetate zilnic, integrate natural în mediul în care trăiesc oamenii.