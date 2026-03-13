O țară NATO vecină cu Rusia clarifică informațiile privind „introducerea unei arme nucleare”, interpretate de Kremlin drept „amenințare”

Finlanda nu va autoriza prezenţa armelor nucleare pe teritoriul său pe timp de pace, a declarat vineri, 13 martie, preşedintele ţării nordice, Alexander Stubb, după ce guvernul de la Helsinki anunțase anterior că vrea să schimbe legislaţia pentru a permite, „în viitor”, tocmai acest lucru, relatează AFP.

La începutul lunii martie, ministrul finlandez al apărării, Antti Hakkanen, a anunţat că guvernul are în vedere modificarea legislaţiei sale pentru a permite, „în viitor, introducerea, transportul, livrarea sau deţinerea unei arme nucleare în Finlanda", dacă aceasta "ar fi legată de apărarea militară a ţării”, relatează sursa citată, potrivit Agerpres.

Rusia a reacţionat imediat, susţinând că ţara nordică începe să „ameninţe” Rusia.

„Finlanda nu are nevoie de arme nucleare pe timp de pace"

Anunţul făcut de guvernul de la Helsinki privind acest proiect de reformă a stârnit controverse în Finlanda din cauza lipsei sale de claritate.

„Finlanda nu are nevoie de arme nucleare pe timp de pace", a clarificat preşedintele Alexander Stubb după o întâlnire cu liderii partidelor în parlament.

Într-o conferinţă de presă, șeful statului a subliniat că „nimeni nu a propus ca Finlanda să aducă arme nucleare pe teritoriul său sau să asigure tranzitul acestora pe timp de pace.

„Şi acesta este principiul fundamental faţă de care vom rămâne cu siguranţă angajaţi. Nu împărtăşesc opinia că acest lucru a semănat în vreun fel confuzie în dezbaterea internaţională", a mai președintele

Pentru preşedintele finlandez, reforma prezentată de guvern îşi propune să se alinieze la politica de descurajare a NATO.

„Este vorba despre descurajarea nucleară. NATO are trei mijloace de descurajare: primul constă în forţele convenţionale, al doilea în rachete şi al treilea în arme nucleare", a argumentat el.

„Este vorba tocmai despre descurajare. O descurajare concepută astfel încât să nu fie niciodată necesar să fie folosită", a mai spus Stubb.

Amintim că Finlanda a renunţat la politica de nealiniere militară, veche de decenii, când a aderat la NATO în aprilie 2023.