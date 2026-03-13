Un avion Ryanair a fost sechestrat după ce compania a refuzat să plătească 900 de euro despăgubiri unui pasager

Un executor judecătoresc a urcat la bordul unui avion Ryanair pe aeroportul din Linz, Austria, după ce compania aeriană nu a respectat o decizie a instanței care o obliga să plătească 890 de euro despăgubiri unei pasagere pentru un zbor întârziat. Suma include compensația, dobânzile și cheltuielile de judecată.

Incidentul a avut loc luni, când aeronava, care urma să plece spre Londra, se afla pe poziție pe aeroport. Executorul a cerut echipajului să achite suma, însă acest lucru nu a fost posibil, deoarece Ryanair operează zboruri fără plăți în numerar, relatează The Guardian. În aceste condiții, oficialul a lipit în cabină un autocolant de sechestru.

Eticheta, cunoscută sub numele de „cuckoo sticker”, oferă instanței control juridic asupra aeronavei. Avionul a fost lăsat să își continue zborul, însă ar putea fi scos la licitație publică dacă datoria nu este plătită până la termenul stabilit.

Disputa a început în 2024, după ce un zbor Ryanair de la Linz către insula spaniolă Mallorca a avut o întârziere de 13 ore. O pasageră, care a fost nevoită să cumpere un alt bilet pentru a ajunge la destinație, a cerut rambursarea cheltuielilor și despăgubiri conform regulilor europene. După ce compania nu a plătit, femeia a mers în instanță și a câștigat procesul.

Un purtător de cuvânt al aeroportului din Linz a declarat: „Am fost informați că există o cerere în instanță împotriva Ryanair și că un executor judecătoresc a fost mandatat de tribunalul districtual din orașul Traun să efectueze un act oficial. L-am însoțit pe executor la aeronava unde acesta și-a îndeplinit atribuțiile”.

Ryanair a negat că avionul ar fi fost confiscat, dar nu a comentat dacă notificarea de sechestru a fost aplicată sau dacă datoria a fost plătită între timp.

Cazurile în care o aeronavă ajunge să fie pusă sub sechestru pentru neplata despăgubirilor sunt rare. În majoritatea situațiilor, companiile aeriene plătesc înainte ca autoritățile să intervină. Totuși, în 2018, autoritățile franceze au reținut un avion Ryanair cu 149 de pasageri la bord, după un conflict juridic de mai mulți ani privind subvenții considerate ilegale. Compania a plătit ulterior 525.000 de euro.