Video Momentul în care are loc o încăierare generală între femei la un festival celebru din Marea Britanie

O înregistrare video a surprins momentul are loc o bătaie violentă, cu păruială în toată regula, în toaletele femeilor de la Festivalul de la Cheltenham.

Bătaia violentă a izbucnit joi, de Sfântul Patrick, în fața spectatorilor îngroziți, în spatele celebrei scene Guinness Village.

Șase femei sunt implicate în încăierare, după ce s-au înjurat una pe alta, trăgându-se de păr și luptându-se cu îndârjire.

În imagini se poate vedea o femeie îmbrăcată într-o jachetă în carouri împinsă într-o cabină, în timp ce o trage cu putere de păr pe o roșcată îmbrăcată în fustă mini și cizme.

Mai multe femei s-au implicat apoi în bătaie, toate căzute la pământ după ce s-au împins de ușa deschisă a cabinei, scrie Daily Mail.

Un scurt schimb de lovituri cu picioarele între două femei a reaprins lupta, în timp ce roșcata este târâtă la pământ de femeia cu jacheta în carouri.

S-au auzit spectatori șocați spunând „Oh, Doamne” în timp ce femeia a început să-i dea o serie de pumni în cap, țipând: „Ia-ți părul ăla roșu de rahat.”

Paza a alergat repede spre toalete, unde două dintre femei se încuiaseră într-o cabină și au fost scoase din incintă. Roșcata a rămas la festival și a fost văzută mai târziu, în timp ce discuta cu prietenii.

Un martor a declarat pentru The Sun: „Eram pe scena Guinness și dansam puțin. M-am dus la toaletă și, când am intrat, a izbucnit o bătaie uriașă. Cineva a chemat paza, iar aceștia au intrat și le-au scos pe fete din toalete, apoi le-au escortat afară. Femeia mai în vârstă tot vorbea despre ceva legat de fiica ei.”

Un purtător de cuvânt al Hipodromului Cheltenham a declarat: „În ceea ce privește orice formă de comportament antisocial, aplicăm o politică strictă de toleranță zero. Acesta a fost un incident izolat, care a implicat un număr mic de spectatori, a fost rezolvat rapid de echipa noastră de securitate și a dus la expulzarea a doi spectatori de pe hipodrom”.

Totuși, aceasta nu a fost prima bătaie a evenimentului, o încăierare haotică izbucnind în interior între un grup de bărbați.

Un alt incident a avut loc marți după-amiază, în timpul unei curse. Un bărbat a fost văzut fiind transportat pe o targă de către paramedici.