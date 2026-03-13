Vineri, 13 Martie 2026
Adevărul
Ungaria: Putin îl ajută pe Orbán să câștige alegerile

Orientarea pro‑rusă a lui Viktor Orbán are o veche tradiție, iar Kremlinul pare să-l ajute acum în campania electorală. Alegerile din Ungaria devin astfel un vot privind orientarea țării către Europa sau Rusia.

Premierul Ungariei, Viktor Orban, îl vizitează pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, pe 28.11.2025

Plăcuța memorială neagră, mică, aflată pe fațada clădirii cu numărul 99 de pe bulevardul Andrássy din Budapesta amintește de un episod petrecut aici în noiembrie 1956. Atunci, trupele sovietice au invadat Ungaria și au înăbușit brutal revoluția anticomunistă. Însă câțiva soldați sovietici au refuzat să participe la masacrul împotriva luptătorilor maghiari pentru libertate - și tocmai din acest motiv au fost executați.

Vecinilor din palatul de vizavi nu le place, probabil, plăcuța. Acolo, în clădirea care pe atunci găzduia ambasada Uniunii Sovietice, au avut loc execuțiile. Iar astăzi, tot acolo se află Ambasada Federației Ruse din Ungaria. Unii oficiali ruși consideră și în prezent revoluția maghiară din 1956 drept o „răscoală fascistă”. Rusia, care se vede în multe privințe drept succesoare a Uniunii Sovietice, nu și-a cerut niciodată scuze pentru 1956.

La aproape 70 de ani distanță, se pare că aceeași clădire a ambasadei joacă din nou un rol trist. Se spune că ambasada Rusiei din Budapesta este în prezent un fel de comandament moscovit în campania electorală din Ungaria. În colaborare cu premierul Viktor Orbán, guvernul său și partidul Fidesz, de aici ar fi organizate campanii murdare împotriva candidatului opoziției, Péter Magyar. Aceasta ar rezulta din informații ale mai multor jurnaliști de investigație, cât și din scurgerile de date provenite dintr-o ședință din parlamentul ungar.

‘Polittehnologi’ la Budapesta?

De luni de zile este clar că alegerile parlamentare din 12 aprilie vor fi și un referendum privind orientarea viitoare a Ungariei către Est sau către Vest. Însă, odată cu cele mai recente evoluții, situația s-a radicalizat și mai mult: declarațiile publice ale dictatorului rus Vladimir Putin despre Ungaria, precum și ingerințele ascunse ale Rusiei arată că scrutinul maghiar a devenit definitiv o chestiune europeană și geopolitică. Este vorba despre apartenența Ungariei la Europa și la Occident sau la Rusia.

Jurnalistul Szabolcs Panyi a dezvăluit prezența unor polittehnologi ruși la Budapesta


Săptămâna trecută, jurnalistul ungar de investigație Szabolcs Panyi de la portalul Vsquare a relatat, citând surse din serviciile secrete europene, că o echipă de trei așa-numiți polittehnologi ar fi călătorit în Ungaria pentru a-l ajuta pe Orbán să obțină din nou victoria la alegerile parlamentare din 12 aprilie. „Polittehnologi” sunt numiți în Rusia acei consultanți politici care, de decenii, organizează acolo victoriile electorale ale lui Putin.

Armată de troli, algoritm manipulat

Panyi este cunoscut pentru reportajele sale de investigație credibile. El declară pentru DW că a obținut informațiile despre actualul caz de influență rusă înaintea alegerilor din Ungaria de la trei surse independente din serviciile secrete europene. Echipa rusă s-ar afla sub supravegherea lui Serghei Kirienko, adjunctul șefului administrației prezidențiale ruse. Misiunea ei ar fi să organizeze o campanie pe rețelele sociale împotriva lui Péter Magyar și a partidului său, Tisza.

„Narațiunile guvernului Orban în social media au fost până acum slabe și fără succes”, spune Panyi. „Rușii vor să-l ajute pe Orban cu armata lor de troli, cu manipularea algoritmilor și cu conținut menit să inducă frică, ridicând campania la un nou nivel.”

Serviciile secrete occidentale avertizează

La scurt timp după publicarea informațiilor lui Panyi, presa ungară a relatat că, în timpul unei ședințe confidențiale a Comisiei pentru Securitate Națională din parlamentul Ungariei, s-ar fi discutat despre avertismente ale serviciilor secrete occidentale privind prezența în Budapesta a polittehnologilor ruși. Din partea guvernului s-a afirmat însă că nu s-ar fi putut constata prezența acestora.

În această săptămână, ziarul Financial Times a relatat, la rândul său, că Kremlinul ar fi însărcinat firma moscovită de IT și dezinformare „Agenția pentru Design Social” (ASP) să-l sprijine pe Orban în campania electorală. Agenția este cunoscută în Rusia pentru campanii de dezinformare și se află sub sancțiuni ale UE, ale SUA și ale altor organisme internaționale.

Ambasadorul Rusiei polemizează împotriva lui Magyar

După apariția informațiilor, ambasada Rusiei la Budapesta a alimentat și mai mult speculațiile, anunțând că îl „cunoaștem bine” pe jurnalistul Panyi și că acesta „răspândește în mod deschis informații false”. În ambasadă nu ar lucra nicio delegație aflată sub conducerea lui Kirienko. De asemenea, serviciul de presă al ambasadei, dar și ambasadorul rus la Budapesta, Evgheni Stanislavov, au polemizat personal împotriva liderului opoziției ungare, acuzându-l că ar răspândi informații false.

Liderul opoziției din Ungaria, Péter Magyar, la 15.03.2025, de Ziua Națională a Ungariei


Péter Magyar criticase ingerința Rusiei în alegeri și îi scrisese ambasadorului: „Noi, ungurii, suntem moștenitorii luptătorilor pentru libertate din 1956. Nimeni nu ne poate amenința și șantaja”. Majoritatea ungurilor va vota pe 12 aprilie pentru ca locul Ungariei să fie în structurile alianțelor europene, a spus Magyar. Liderul opoziției îi ceruse premierului Orban să convoace Consiliul Național de Securitate și să informeze populația Ungariei „cu privire la ceea ce se întâmplă”.

Partenerii de nădejde ai lui Putin

Orban și guvernul său, la fel ca și Kremlinul, neagă vehement că Rusia ar influența campania electorală din Ungaria. Pe de altă parte, guvernul Orban nu întreține relații politice mai strânse cu aproape niciun alt stat decât cu Rusia. De la preluarea puterii de către Orbán, în 2010, acesta și Putin s-au întâlnit aproape în fiecare an. Premierul Ungariei insistă cu încăpățânare, în ciuda tuturor sancțiunilor UE și SUA împotriva Moscovei, asupra livrărilor de petrol și gaze rusești și asupra cooperării nucleare cu Rusia.

La sfârșitul anului trecut, Putin l-a lăudat pe Orbán drept „un lider care reprezintă interesele naționale” și a spus că, datorită unor politicieni ca el, Europa „va renaște”.

La începutul lunii martie, ministrul ungar de Externe Péter Szijjártó a călătorit la Moscova pentru o întâlnire cu Putin. Ca gest de prietenie, dictatorul rus i-a predat Ungariei doi prizonieri de război ucraineni de origine maghiară, care anterior se exprimaseră favorabil Rusiei în materiale de propagandă difuzate inclusiv de presa publică ungară.

Săptămâna trecută, Putin a amenințat cu întreruperea livrărilor de energie către Europa - dar a făcut o excepție, subliniind că Rusia livrează către parteneri „de încredere”, iar Ungaria și Slovacia ar fi astfel de parteneri.

Jurnalistul de investigație Szabolcs Panyi vede în această amenințare încă un ajutor electoral al lui Putin pentru Orbán. „Le transmite ungurilor că izvoarele de benzină vor seca și economia se va opri dacă nu votează pentru tovarășul său”, spune Panyi.

Keno Verseck - DW

