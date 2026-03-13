PSV Eindhoven, la un pas de titlul în Eredivisie. Dennis Man ar putea fi desemnat campion chiar din acest weekend

PSV Eindhoven, echipa la care joacă românul Dennis Man, se află foarte aproape de câștigarea titlului în campionatul Olandei. Dacă se vor confirma calculele, PSV ar putea deveni echipa care obține cel mai rapid titlu din istoria Eredivisie, potrivit Reuters.

Înainte de meciurile rămase, echipa din Eindhoven are un avantaj confortabil de 19 puncte față de Feyenoord, ocupanta locului doi, cu opt partide rămase de jucat.

Sâmbătă, 14 martie, PSV poate sărbători titlul cu numărul 27 în istoria clubului, dacă:

va câștiga meciul de acasă cu NEC Nijmegen

Feyenoord va fi învinsă în derby-ul orașului Rotterdam de Excelsior

În acest caz, PSV ar câștiga campionatul pentru al treilea sezon consecutiv și ar doborî recordul anterior, stabilit în 1978, când PSV cucerea titlul pe 8 aprilie, cu patru puncte peste Ajax Amsterdam, și câștiga și Cupa UEFA.

Dacă sâmbăta aceasta nu vor îndeplini condițiile, PSV poate să-și asigure titlul săptămâna viitoare, în weekendul 21-22 martie, dacă va câștiga împotriva lui NEC și pe terenul lui Telstar, indiferent de rezultatele lui Feyenoord.

Dacă nici atunci nu va fi decis campionul, PSV mai are șansa de a sărbători titlul pe 4 aprilie, după pauza internațională, cu meciul de acasă împotriva lui FC Utrecht.