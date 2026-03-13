Acuzații grave lansate de ministrul Agriculturii. Barbu spune că fermierii români își vând producția la firme offshore pentru a putea intra în supermarketuri

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, cere o investigație urgentă din partea Consiliul Concurenței după ce a analizat modul în care ajung produsele agroalimentare românești pe rafturile supermarketurilor.

Ministrul Agriculturii afirmă că a discutat cu fermieri, a analizat date din piață și a verificat personal situația din magazine. În urma acestor observații, spune că există diferențe majore între prețurile de la poarta fermei și cele din supermarketuri, dar și un număr mare de produse de import, în timp ce producția românească este mai greu de găsit pe rafturi.

Potrivit acestuia, diferența dintre prețul primit de fermieri și cel plătit de consumatori este foarte mare. Barbu spune că în prezent porcul se vinde la fermă cu aproximativ 4,3 lei pe kilogram, în timp ce în supermarketuri carnea ajunge la 20 până la 28 de lei kilogramul.

„De ce sunt nevoiți fermierii români să își vândă producția către firme offshore din Cipru pentru a putea accesa piața supermarketurilor din România? Consiliul Concurenței să investigheze urgent! Am stat de vorbă cu fermieri, am analizat date și am mers în magazine. Am intrat într-un supermarket al unui mare retailer german. Pe rafturi am găsit multă carne de porc, țara de proveniență: Spania – aproape de termenul de expirare – și foarte puțină carne românească, la prețuri mai mari decât cea de import. Astăzi, la poarta fermei, porcul se vinde cu aproximativ 4,3 lei/kg, iar în supermarket carnea ajunge să coste în medie între 20 și 28 de lei. Fermierii sunt puși în situația să vândă sub costul de producție sau să își închidă fermele, în timp ce consumatorul plătește din ce în ce mai mult pentru carne provenită din import. Pe traseul dintre fermierul român și consumator apar adaosuri care ridică multe semne de întrebare. Din cauza acestor mecanisme, fermele românești se închid, iar românii plătesc tot mai mult pentru mâncare. De aceea atrag atenția Consiliului Concurenței să verifice cine câștigă din acest lanț și de ce fermierii și consumatorii români trebuie să plătească scump”, scrie ministrul într-o postare pe Fsacebook.

Ministrul afirmă ca raionul de carne de pasăre situația este cel puțin la fel de alarmantă.

„Vă dau un exemplu: peste 60% din produse sunt etichetate sub un singur brand – Gustavi – deținut de o firmă înființată în 2024, cu 5 angajați, care la rândul ei este deținută de un offshore din Cipru.Astfel de companii doar comercializează produse ale unor mari producători români. Cu alte cuvinte, produse ale unor companii românești, precum Avicola Crevedia, Coco Rico, Morandi, Avicola Focșani sau EuroAvi, cu sute de angajați și producție reală, care nu au acces la raft. Cum ajunge o firmă din Cipru să umple rafturile supermarketurilor din România cu produse obținute de ai noștri?”, a mai precizat Florin Barbu.

Ministerul Agriculturii nu are atribuții de control, dar Florin Barbu spune că se va implica împreună cu Consiliul Concurenței și toate celelalte autorități pentru a opri aceste practici comerciale neloiale.