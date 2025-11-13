search
Joi, 13 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Tinerii sunt mai singuri ca oricând. „Sunt măritată de cinci ani și nu m-am simțit niciodată mai singură”

0
0
Publicat:

Un raport global despre fericire arată că 19% dintre tinerii de pe mapamond nu au nicio persoană la care să poată apela pentru sprijin. Paradoxal, generația cea mai conectată digital trăiește una dintre cele mai mari forme de singurătate.

tânăr singur
Sursă foto: Shutterstock

Potrivit World Happiness Report 2025, în capitolul realizat de cercetătorii Rui Pei și Jamil Zaki de la Universitatea Stanford, legăturile sociale reprezintă cel mai puternic indicator al stării de bine în rândul tinerilor. 

Totuși, la ora actuală, în ciuda abundenței de mijloace de comunicare, tinerii sunt mai izolați ca niciodată. În 2023, 19% dintre tinerii de pe mapamond au declarat că nu au nicio persoană la care pot apela când au nevoie de ajutor, arată datele din sondajul Gallup World Poll, analizate în raport.

Declinul conexiunilor sociale este la nivel global, dar se manifestă diferit în funcție de regiune. Japonia, de pildă, are cele mai ridicate niveluri de izolare, acolo peste 30% dintre tineri au declarat că nu au persoane apropiate. În Nigeria, Egipt sau Filipine, proporția scade sub 10%. În schimb, tinerii din Statele Unite raportează nu doar mai puține conexiuni apropiate, ci și o calitate mai scăzută a sprijinului social, un factor care, potrivit raportului, explică parțial scăderea indicelui general al fericirii în rândul americanilor sub 30 de ani.

Deși adolescența târzie și începutul maturității au fost considerate perioadele cele mai sociabile din viață, tendința s-a inversat. „Singurătatea în rândul tinerilor adulți a crescut constant în ultimele patru decenii”, avertizează raportul. Chiar și după pandemie, nivelul singurătății nu a revenit la valorile anterioare. Jumătate dintre studenții americani declarau, în 2023, că se simt semnificativ singuri, cu aproape 5% mai mult decât înainte de perioada pandemică.

Rui Pei și Jamil Zaki susțin că rețeta pentru echilibrul emoțional nu este retragerea, ci apartenența. Conexiunile umane nu doar că oferă sprijin în fața stresului, dar modelează sănătatea și fericirea pe termen lung. „Fiecare prietenie formată în primele săptămâni de facultate reduce semnificativ probabilitatea unei deteriorări a sănătății mintale”, scriu autorii. Cu alte cuvinte, prietenii de început de drum pot influența întreaga traiectorie a vieții emoționale.

Ce spun oamenii despre singurătate

Pe Reddit, un utilizator a scris că: „Singurătatea nu înseamnă să fii singur. Înseamnă să n-ai pe nimeni.” Postarea a adunat sute de reacții și comentarii de la oameni din toată lumea, care au descris, cu sinceritate ce înseamnă absența conexiunii.

Un tânăr a spus: „Mă simt ca un personaj secundar în viața tuturor, dar preferat în viața nimănui.” Altul i-a răspuns: „Am avut aceeași senzație. Parcă toată lumea mă plăcea, dar nimeni nu mă iubea cu adevărat.” O femeie a adăugat: „Sunt măritată de cinci ani și nu m-am simțit niciodată mai singură. E cumplit să trebuiască să cerșești atenție de la cineva care spune că te iubește.”

Mulți utilizatori au descris singurătatea nu ca pe o lipsă de companie, ci ca pe o absență a vreunui sens. „Poți fi înconjurat de oameni și totuși să te simți îngrozitor de singur. E atunci când nimeni nu te mai vede cu adevărat.” Altcineva a comparat senzația cu „o casă frumoasă pe dinafară, dar pustiită pe dinăuntru”.

Pentru unii, singurătatea e și o etapă de transformare. „Uneori trebuie să fii singur ca să te regăsești. Să înveți cine ești, fără zgomotul lumii din jur.” Iar un alt utilizator a scris că „A fi singur nu e același lucru cu a fi singuratic. Una e un munte, alta e un drum drept.”

Printre răspunsuri, cineva a opinat: „Singurătatea e ca o rană care nu se vede. Și, cel mai adesea, doare tocmai pentru că nu o observă nimeni.”

„Fericirea este o stare pe care ţi-o creezi singur”

În cartea „Rețete pentru fericire” (Editura For You), Ken Keyes Jr. scria: „Nu aştepta ca lumea să se încadreze cât mai fidel în tiparele şi modelele tale pentru ca numai apoi să poţi făuri experienţa păcii şi a bucuriei. Fericirea este o stare pe care ţi-o creezi singur! Iar timpul trece! Să iubeşti mai mult şi să pretinzi mai puţin nu sunt numai cele mai bune lucruri pe care le poţi face pentru tine, ci sunt şi fapte bune pe care le poţi face în beneficiul întregii omeniri, arătând că îţi pasă.”

Keyes nu vorbea despre retragerea din lume, ci despre transformarea felului în care ne raportăm la ea. Fericirea nu depinde de ceilalți, ci de calitatea cu care ne deschidem către ceilalți. Într-o lume în care 19% dintre tineri spun că nu au pe nimeni la care să apeleze, mesajul lui devine o formă de igienă interioară: iubirea autentică începe când încetăm să așteptăm ca ceilalți să se potrivească proiecțiilor noastre.

Din volumul său reiese că nefericirea nu provine din absența celorlalți, ci din frica noastră de a fi răniți. În încercarea de a controla relațiile și de a evita durerea, ajungem să trăim în izolare emoțională. Ne construim mecanisme de apărare sofisticate: justificări, orgolii, exigențe morale, care ne oferă o iluzie de siguranță, dar ne răpesc capacitatea de a simți conexiunea autentică.

Citește și: Când viața pare să ne trimită semne: coincidențe sau destin? Ce spun specialiștii

Pentru Keyes, drumul către fericire nu avea legătură cu autocontrolul sau perfecțiunea morală, ci cu vulnerabilitatea asumată. El descria, de pildă, iubirea ca pe o energie care curge liber între oameni, atât timp cât nu încercăm să o condiționăm sau să o manipulăm. Când încetăm să-i schimbăm pe ceilalți și începem să-i vedem așa cum sunt, apare adevărata înțelegere.

Aceeași perspectivă se regăsește, sub altă formă, și în datele recente din World Happiness Report 2025, care arată că persoanele ce simt că pot apela la cineva apropiat atunci când trec printr-o criză au o probabilitate cu 16% mai mare să se declare satisfăcute de viața lor. Fericirea nu se construiește în singurătate, ci în oglinda relațiilor care ne arată cine suntem.

Pentru Ken Keyes, fericirea era un exercițiu zilnic de conștiență și iubire activă. Ea nu presupune transformarea radicală a propriei persoane, ci redescoperirea naturii interioare de dincolo de frică. În acest sens, mesajul său rămâne actual: adevărata eliberare apare atunci când nu mai trăim sub imperiul apărării, ci în deschiderea care permite vieții și celorlalți să ne atingă.

De ce e tot mai greu pentru Generația Z să se conecteze

„Conectarea socială este esențială pentru starea noastră de bine, dar tinerii adulți ezită tot mai mult să interacționeze unii cu alții, într-o lume online și polarizată”, explica, de curând, psihologul Jamil Zaki de la Universitatea Stanford, coautor al capitolului despre sănătatea mentală a tinerilor din World Happiness Report 2025. Conform spuselor sale, această deconectare are un cost major: tinerii raportează niveluri de fericire mai scăzute decât adulții de vârstă mijlocie sau vârstnicii.

„Unul dintre cele mai eficiente moduri de a ne îmbunătăți starea de bine este să fim împreună cu ceilalți”, spunea Zaki. „Să petrecem timp cu prietenii, să ajutăm străini, să vorbim sincer despre greutățile noastre: toate cresc fericirea, reduc stresul și atenuează simptomele depresiei.” El observă un paradox al epocii moderne: „Anii 2020 au adus o creștere spectaculoasă a conceptului de self-care, activități menite să reducă stresul, dar care se concentrează, de fapt, pe a fi singur, doar în condiții mai plăcute. Nu e nimic rău în asta, desigur. Dar starea de bine se construiește, cel mai adesea, acolo, împreună cu ceilalți.”

Cercetările lui Zaki arată că oamenii tind să subestimeze cât de prietenoși, deschiși și empatici sunt ceilalți. „Facem presupuneri sumbre despre oameni în general, dar când interacționăm cu persoane reale, ne dăm seama că majoritatea sunt calde și rezonabile.” Această percepție greșită duce la izolare: evităm exact relațiile care ne-ar putea face mai fericiți. Pe de altă parte, spune Zaki, atunci când depășim inerția și avem curajul să ne apropiem de alții, „surprizele plăcute sunt peste tot”.

Citește și: Unde se termină dezvoltarea personală și începe narcisismul spiritual

Antidotul pentru singurătate: să recunoaștem cât de mult le pasă celorlalți

Într-un studiu publicat în Nature Human Behavior în octombrie 2025, echipa condusă de Rui Pei și Jamil Zaki a identificat un alt obstacol major: tinerii nu cred că altora le pasă de ei. Dar datele arată contrariul.

Analizând peste 5.000 de studenți de la Stanford, cercetătorii au descoperit un fenomen numit empathy perception gap „decalajul percepției empatiei”. Cu alte cuvinte, studenții îi considerau pe colegii lor mai puțin empatici și mai puțin dispuși să ajute decât erau, în realitate. Cei care îi percepeau pe ceilalți ca fiind mai empatici aveau o stare psihologică mai bună și mai mulți prieteni.

Pentru a corecta această percepție, cercetătorii au desfășurat o intervenție simplă: o campanie de postere în cămine, bazată pe date reale. Mesajele afișate încurajau studenții să aibă încredere în dorința celorlalți de a se conecta. Rezultatul? Studenții care au văzut posterele i-au perceput pe ceilalți ca fiind mai empatici și au început mai des conversații spontane, chiar și atunci când nu știau dacă vor fi bine primite.

Un alt experiment, derulat printr-o aplicație mobilă, trimitea mesaje cu sugestii practice: „Trimite un compliment unui necunoscut” sau „Scrie unui prieten cu care n-ai mai vorbit de mult.” După trei săptămâni, participanții erau cu aproape 90% mai dispuși să iasă din zona de confort și să se conecteze cu ceilalți.

„Atunci când vreun student ezită dacă să scrie unui vechi prieten sau să salute pe cineva nou, sper ca acest studiu să-i vină în minte și să-l încurajeze să-și asume acel mic risc social”, spunea Rui Pei. „În jurul fiecăruia dintre noi există o lume plină de oameni care vor, de fapt, să fie prietenoși.”

Notă: articolul include linkuri afiliate. Comisioanele obținute ajută la susținerea acestui site.

Relații

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni într-o localitate exclusivistă, apoi a fugit lângă Napoli
digi24.ro
image
Tragedie la o clinică stomatologică din Capitală. O fetiță de doi ani a murit după o anestezie
stirileprotv.ro
image
Topul orașelor din România unde poți cumpăra cel mai ușor o locuință. Bucureștiul conduce clasamentul
gandul.ro
image
Atac brutal asupra unui livrator străin, în București. VIDEO
mediafax.ro
image
Cât trebuie să plătească tinerii care vor să înoate alături de David Popovici. Anunțul făcut de marele campion
fanatik.ro
image
Arme nucleare americane din Germania ar putea fi relocate în România sau Polonia, spune un expert militar de top: „Cine trage primul, moare al doilea”
libertatea.ro
image
Vladimir Putin pregătește o invazie pe scară largă în Europa în 2029-2030, avertizează Volodimir Zelenski
digi24.ro
image
Eternul Gino Iorgulescu, de neclintit » Surprize uriașe: doar două echipe i s-au opus! Granzii, „domesticiți” de șeful LPF
gsp.ro
image
Imagini neverosimile: Cristiano Ronaldo, roșu direct pentru un gest golănesc! A urmat un întreg "show"
digisport.ro
image
Pensiile magistraților, în aer: ce s-a întâmplat cu adevărat la întâlnirea secretă de la Cotroceni (surse)
stiripesurse.ro
image
Trump l-a întrebat pe preşedintele sirian, la Casa Albă, câte soţii are: „Cu voi, băieţi, niciodată nu știu”
antena3.ro
image
10 lei litrul de motorină, scenariul negru al specialiştilor. Preţul creşte aproape zilnic
observatornews.ro
image
O fetiță de aproape 2 ani a murit la o clinică stomatologică din Capitală. Ce s-a întâmplat cu ea
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
prosport.ro
image
Minivacanţă de sărbători: câte zile libere vor avea românii de Crăciun şi începutul anului 2026
playtech.ro
image
Ce afaceri are cel mai nou deputat PSD ajuns în Parlament. Contracte de milioane de lei cu statul pentru Vasilică Priceputu
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Italienii au făcut anunțul: "Chivu nu e Inzaghi. La revedere în ianuarie"
digisport.ro
image
DOCUMENT | 'Doamna achizițiilor' pleacă din Guvern, în urma unui scandal de mari proporții
stiripesurse.ro
image
Ies la lumină detalii surprinzătoare despre deflagrația de la blocul din Balș. Majoritatea locatarilor foloseau butelii, chiar dacă erau racordați la rețeaua de gaz
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
SE ÎNTÂMPLĂ ACUM cu Dr. Flavia Groșan. Este adevărat. Medicii au confirmat, în urmă cu puțin timp
wowbiz.ro
image
Vlăduța Lupău, veste SUPERBĂ. Artista este cum nu se poate mai fericită! Toate vedetele și toți fanii i-au felicitat pe ea și pe soțul ei
romaniatv.net
image
Sprijin pentru mii de familii din România. Ministerul Muncii anunță că vin banii de la Uniunea Europeană
mediaflux.ro
image
Eternul Gino Iorgulescu, de neclintit » Surprize uriașe: doar două echipe i s-au opus! Granzii, „domesticiți” de șeful LPF
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
VIDEO Informații înfiorătoare despre unul dintre cele mai scandaloase cazuri din istorie. Safari uman la 70.000 de lire sterline. Mai mulți bogați au ucis cu cruzime copii și femei, familii întregi. Cum s-au organizat excursiile de vânătoare umană
actualitate.net
image
Gestul șocant al Marianei Moculescu față de Horia Moculescu, chiar când acesta se afla pe patul de moarte: „Solicit să fie interzis!”
click.ro
image
O primă victorie în instanță pentru Georgică Cornu în războiul pentru bani împotriva Marinei Almășan! Ce au decis judecătorii? „Nu suntem multumiți!”
click.ro
image
Cum a fost atacată Alexandra Velniciuc după moartea lui Horia Moculescu. Are o relație de 25 de ani cu un regizor cunoscut, iar trecutul ei ascunde mari drame
click.ro
Gwyneth Paltrow foto profimedia jpg
„M-a lovit atât de puternic”! Celebra vedetă face dezvăluiri cutremurătoare la 53 de ani
okmagazine.ro
LeAnn Rimes foto Profimedia jpg
După ce și-a pierdut dinții pe scenă, LeAnn Rimes rupe acum tăcerea despre... sânii ei! „Nu-mi vine să cred că vă spun asta!...”
clickpentrufemei.ro
Regina Maria Antoaneta, în 1783. Pictură de Élisabeth Vigée Le Brun (© Google Art Project)
De ce a fost atât de detestată Maria Antoaneta, „cea mai controversată regină din istorie”?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Nu-l iartă nici după moarte?! Mariana Moculescu refuză să meargă la înmormântarea fostului soț! Unde și când va fi înmormântat maestrul?
image
Gestul șocant al Marianei Moculescu față de Horia Moculescu, chiar când acesta se afla pe patul de moarte: „Solicit să fie interzis!”

OK! Magazine

image
Cum a rupt Prințesa Charlotte un „blestem istoric regal”. Fiica mijlocie a lui William are un rol cheie

Click! Pentru femei

image
A dormit în pat cu mama ei timp de două luni, după ce tragedia le-a lovit crunt familia

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor