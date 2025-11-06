search
Joi, 6 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Când viața pare să ne trimită semne: coincidențe sau destin? Ce spun specialiștii

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Uneori se întâmplă lucruri care par imposibil de planificat. Coincidențe, le numesc unii. Semne, le zic alții. Restul e felul în care alegem să le înțelegem.

femeie, mare
Marcela Lobos. Sursă foto: Facebook

„Am privit-o surprinsă. N-o mai văzusem niciodată în afara supermarketului din orășelul nostru. Era casiera care îmi zâmbea mereu, iar acum, la aeroport, o întâlneam întâmplător, în timp ce mă pregăteam să plec din țară cu copiii mei. Mi-a spus că și-a adunat bani ca să-și schimbe viața și să călătorească. Am întrebat-o, înainte să ne despărțim, cum o cheamă. «Destiny», a răspuns ea. Destin.” Scriitoarea chiliană Marcela Lobos și-a povestit această întâmplare pe platforma Four Winds.

La acea vreme, își amintește ea, era divorțată, nesigură de viitor, hotărâtă să se întoarcă în țara natală. Îndoiala o măcina, până când, în aeroport, s-a întâlnit literalmente cu... Destinul. „A fost ca un semn luminos că totul va fi bine”, scrie ea.

Astfel de momente, care par să unească lumea interioară cu cea exterioară, poartă un nume vechi de un secol: sincronicitate. Termenul a fost introdus de Carl Gustav Jung în 1952, în eseul său „Synchronicity: An Acausal Connecting Principle”. Psihologul elvețian îl definea drept „coincidența semnificativă a două sau mai multe evenimente între care nu există o legătură cauzală, dar care împărtășesc un sens comun”.

„Pentru Jung, sincronicitățile nu erau simple întâmplări, ci punți între suflet și lume. Un exemplu celebru din practica sa: o pacientă îi povestea un vis cu un scarabeu auriu: simbol al transformării în Egiptul antic”. În acel moment, Jung a auzit un zgomot în geam. Un gândac auriu, rar în Elveția, zburase în cameră. „Iată scarabeul dumneavoastră”, i-a spus el, arătându-i insecta. „Discuția a mers dincolo de raționalitatea rigidă a pacientei”, după cum explică Marcela Lobos.

Astăzi, folosim termenul de sincronicitate cu ușurință. Ne bucurăm atunci când ceasul arată 22:22 sau în momentul în care primim un mesaj exact de la persoana la care ne gândim. Dar Jung vorbea despre o altă dimensiune, una care nu ține de probabilitate, ci de semnificație. El vedea în aceste evenimente acauzale semnele unei ordini invizibile, în care lumea interioară și cea exterioară se reflectă una pe alta.

„Într-o epocă guvernată de algoritmi și raționalitate, ideea că universul comunică cu noi prin sensuri pare aproape mistică. Și totuși, fiecare dintre noi a trăit măcar o dată o astfel de rezonanță, acel moment în care viața pare să răspundă unei întrebări nerostite”, mai spune Marcela Lobos.

„Acele clipe în care ne aflăm exact acolo unde trebuie să fim”

„Ai experimentat vreodată să te gândești la o persoană și, la scurt timp, să primești un mesaj de la ea? Coincidență sau semn?”, întreabă psihoterapeutul somatic Roxana Serghe, în dialog cu „Adevărul”. „Într-o lume dominată de raționalitate și algoritmi, astfel de momente ne reamintesc că nu suntem doar ființe logice. Avem nevoie să cultivăm magia și sacrul în viața noastră.”

Psihoterapeutul explică faptul că sincronicitățile pot fi privite ca oglindiri între lumea interioară și cea exterioară: momente în care realitatea ne reflectă gândurile, emoțiile sau cele mai mari dorințe. „Carl Gustav Jung spunea că aceste momente nu au o cauzalitate logică, ci un sens subtil. Ele nu vin să explice, ci să conecteze.”

„Când alegem să le observăm”, continuă aceasta, „ceva în noi se deschide: intuiția, curiozitatea, capacitatea de a vedea simbolic, dincolo de palpabil. Marcela Lobos vorbește despre sincronicități ca despre momente de aliniere între suflet și viață: acele clipe în care ne aflăm exact acolo unde trebuie să fim,” declară Roxana Serghe.

Specialista subliniază că „magia” nu stă neapărat în evenimentul în sine, ci în felul în care privim: în atenția noastră, în disponibilitatea de a lăsa misterul să coexiste cu raționalul.

„Poate că nu e vorba despre coincidențe sau semne, ci despre o invitație subtilă să fim mai prezenți, mai atenți la viață, să observăm și să prețuim momentele care par să ne vorbească. Într-o lume grăbită, sincronicitățile ne amintesc că sensul există chiar și în cele mai simple întâmplări. Tot ce trebuie să facem este să ne oprim, să respirăm și să fim deschiși la subtilul care ne însoțește”, susține ea.

Poate că, așa cum spunea Jung, viața nu este un lanț de cauze, ci o țesătură de sensuri. „Iar sincronicitățile sunt momentele rare în care firul acestei țesături ni se arată pentru o clipă, ca o dovadă că, uneori, universul răspunde exact când avem mai multă nevoie să credem că nu suntem singuri”, completează Roxana Serghe.

Sincronicitatea este o fereastră între lumi

În volumul său, „Psihologia transpersonală”, autoarea Anca Munteanu descrie sincronicitatea drept „mesagerul realității de după realitate, puntea care unește lumea materiei și a sufletului, a fizicului și a psihicului.”

Ea arată că aceste momente nu se supun legilor obișnuite ale cauzei și efectului, ci „scot la suprafață o legătură invizibilă între psihic și materie, o dovadă că universul nu este rodul hazardului.”

Citește și: De ce emoțiile ne îmbolnăvesc mai mult decât mâncarea. „Când ești anxios, deprimat sau furios, creezi un tip greșit de chimie cerebrală care te îmbolnăvește grav”

De asemenea, Anca Munteanu vorbește despre fenomenul acauzal ca despre un limbaj al spiritului: o comunicare subtilă între conștiință și lume, în care evenimentele capătă sens pentru că reflectă stările lăuntrice ale celui care le trăiește.

Autoarea oferă chiar exemple concrete din terapie și viața reală: o mamă care se trezește noaptea cu sentimentul că fiica ei este în pericol, exact în clipa în care aceasta este dusă la spital; o femeie care își visează soțul cu ani înainte de a-l întâlni; o tânără care își aruncă în joacă coaja de măr și ghicește inițiala celui cu care se va căsători. „Aceste evenimente”, explică Munteanu, „nu pot fi prevăzute, nici repetate. Ele nu sunt simple întâmplări, ci puncte de rezonanță între om și cosmos. O trăire emoțională intensă deschide un canal de manifestare a conținuturilor arhetipale, iar universul răspunde.”

Pentru psihologia transpersonală, sincronicitățile nu sunt accidente, ci semne că viața are o coerență mai mare decât mintea poate percepe. „Când omul recunoaște semnificația acestor momente”, scrie autoarea, „el simte că nu este niciodată singur. În spatele lumii vizibile există o inteligență care îl ghidează.”

Așa se face că sincronicitățile sunt privite tot mai mult ca momente de aliniere între planul psihic și cel material. Ele nu pot fi măsurate, dar pot fi recunoscute prin efectul lor: un sentiment care căpătă sens, o emoție care pare să spună „asta trebuia să se întâmple”.

Poate că magia nu e în evenimentul în sine, ci în felul în care privim”, spune Roxana Serghe. „În atenția noastră. În disponibilitatea de a lăsa misterul să coexiste cu raționalul.”

Și poate că, așa cum scria Anca Munteanu, „trăim într-o dublă realitate: una care se supune cauzalității și alta, transpersonală, care ascultă de vocea sincronicității.” Și, în rarele momente în care aceste două lumi se intersectează, viața ne arată că nu suntem separați de ea, ci parte dintr-o rețea vie de sensuri.

image

Sincronicitatea, văzută pe forumuri

Pe Reddit (r/Jung), unde mii de oameni discută și despre psihologie și arhetipuri, un utilizator a scris: „Cum explici sincronicitatea cu o altă persoană? Nu mă refer la a o explica unei persoane, ci la acele momente care par generate de cineva: de parcă sincronicitatea ar fi fost creată de acel om. Cu evenimente, simboluri, animale, înțeleg: universul îți reflectă ceva. Dar cum e posibil ca o altă persoană, cu propria conștiință și liber arbitru, să acționeze exact ca o oglindă a ta?” Postarea sa a devenit una dintre cele mai comentate discuții de pe forum. Autorul continuă: „Sincronicitățile între oameni se întâmplă tot timpul, dar dacă fiecare are propria poveste, propriul univers, cum e posibil ca realitățile noastre să se alinieze atât de precis? Statistic, ar fi imposibil. Totuși, se întâmplă.”

Citește și: Microplantele, de șase ori mai nutritive decât legumele mature. Cum să-ți transformi bucătăria în laborator

După ce respinge ipotezele raționale: pura coincidență, lipsa liberului arbitru sau o „simulare cosmică”, el ajunge la o explicație care amintește de Jung și de mistica orientală: „Atunci când trăim o sincronicitate în legătură cu o altă persoană, în esență devenim unul cu celălalt. Psihicul tău și al celuilalt se contopesc, chiar dacă inconștient. Poate că ați fost mereu conectați energetic pentru ca asta să fie posibil.” Altcineva i-a comentat: „Ceea ce descrii seamănă cu participation mystique: acea stare magică în care subiectul și obiectul se contopesc. Jung a scris puțin despre ea, dar cred că e esența fenomenului.”

Un alt user a comentat: „Sincronicitatea cu o persoană nu înseamnă neapărat că te place sau că trebuie să rămână în viața ta. Înseamnă că are ceva să te învețe. Dacă cineva îți captează atenția într-un mod inexplicabil, e posibil ca acea persoană să reflecte o parte din tine pe care n-o accepți sau n-o iubești încă. Sincronicitatea e o invitație la integrare.”

Altcineva observă că: „Am avut astfel de coincidențe cu alte persoane, dar nu au fost semne că eram pe drumul corect. Uneori, doar m-au făcut să privesc mai atent în mine.”

Discuția continuă cu: „Poate că universul este o rețea infinită de sincronicități, dar noi observăm doar câteva. Poate că nu noi creăm sincronicitățile, ci le recunoaștem atunci când frecvența noastră interioară se acordă cu cea a altei persoane. Poate că, în adânc, suntem făcuți din aceeași materie psihică, aceeași geometrie divină.”

Iar cineva încheie cu un amestec de scepticism: „Am încercat să le analizez. Nu duce nicăieri. Cred că unele lucruri nu sunt menite să fie digerate logic. Când universul vrea să-ți transmită ceva, o face clar. Restul e doar mintea care încearcă să scrie scenariul.”

Ceea ce fascinează e că, de la Jung și până la comunitățile digitale de azi, întrebarea rămâne aceeași: cum poate universul să „ne vorbească”? Așa cum spunea Anca Munteanu, „nu există coincidențe pure, ci doar rezonanțe între planuri ale realității”.

Notă: articolul include linkuri afiliate. Comisioanele obținute ajută la susținerea acestui site.

Stil de viață

Top articole

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în biroul său. Edilul spune că sunt făcute cu AI
digi24.ro
image
CTP: „Georgescu spune că el este Lupul – cel care sfâșie Mielul. Lupul lui Dumnezeu!”
stirileprotv.ro
image
Programul Rabla 2025 începe de joi, 6 noiembrie 2025, pentru persoanele fizice. Până când se pot face înscrierile
gandul.ro
image
Aproape 19.000 de consumatori rămân joi fără gaze în sectorul 4 din București
mediafax.ro
image
Mircea Sandu s-a mutat cu familia în Franța și a spus de ce preferă să trăiască acolo: „Utilitățile sunt mai ieftine”. De câte ori pe an mai vine în România
fanatik.ro
image
„Escrocul cu pedigri” a lovit din nou. Prefectul păcălit pentru o înșelăciune comisă în numele vicepremierului Marian Neacșu: „Omul e cu stofă, nu jucărie”
libertatea.ro
image
Nume noi în anturajul lui Călin Georgescu. Rețeaua de influență care s-ar fi lăudat că încearcă să îl scoată din țară
digi24.ro
image
Mircea Sandu s-a mutat definitiv în Franța » Comparație cu România: „Nu este gaz acolo. Știți cât costă hrana?”
gsp.ro
image
David Beckham a reacționat, după ce Victoria și-a schimbat numele, la 51 de ani
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
O furtună geomagnetică puternică ar putea lovi planeta în următoarele ore. La ce să ne așteptăm
antena3.ro
image
Probleme pentru clienţi după fuziunea First Bank - Intesa Sanpaolo. Au rămas fără acces la bani
observatornews.ro
image
De ce a murit Emeric Ienei? Boala grea care l-a măcinat pe fostul mare antrenor
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
prosport.ro
image
Genuflexiuni sau genoflexiuni? Care este forma corectă, de fapt
playtech.ro
image
Gigi Becali, decizie radicală la FCSB: „Nu mai aduc asemenea jucători și nu e vorba despre discriminare”. Ce s-a întâmplat cu amenda de 20.000 de euro. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-a aflat! Salariul propus lui Lionel Messi, pentru revenirea spectaculoasă în Europa
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Doliu în Familia Regală Britanică! A MURIT după ce a căzut de la o înălțime de 30 de metri
kanald.ro
image
Telefoanele mobile vor dispărea. Când spune Elon Musk că se va întampla și...
playtech.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre starea lui Horia Moculescu, la scurt timp după ce a ajuns pe secția ATI: „Problemele, din păcate, își spun cuvântul...”
wowbiz.ro
image
COLOSAL! Văduva lui Costel Corduneanu, fostul lider al celui de temut clan din România, înfiinţează Clubul femeilor interlope!
romaniatv.net
image
Noua platformă informatică a CNAS. Anunț important pentru pacienți și medici
mediaflux.ro
image
Mircea Sandu s-a mutat definitiv în Franța » Comparație cu România: „Nu este gaz acolo. Știți cât costă hrana?”
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Răsturnare de situație în cazul morții Andreei Cuciuc. Ce ascundea familia? Acuzații și dezvăluiri incredibile despre moartea adolescentei la Balul Bobocilor. La ce presiuni a fost supusă familia
actualitate.net
image
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
click.ro
image
Dezvăluirile lui Rică Răducanu despre regretatul antrenor Emeric Ienei: „Nu era de-ai noștri, cu femeile și cu paharul”. Cum o răsfăța pe Vasilica Tastaman, prima lui soție?
click.ro
image
Zodiile care vor înflori înainte de Crăciun. Vor avea noroc la bani, noroc în dragoste și oportunități la locul de muncă
click.ro
Kate și William în negru 1, Getty jpg
Moartea fulgerătoare a lovit la doar 45 de ani, Prințul William e în doliu! Detalii tulburătoare
okmagazine.ro
Vinete in sos de rosii picant Sursa foto shutterstock 1783803362 jpg
Vinete în sos de roșii picant. Reţeta care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici (© Shutterstock)
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”

OK! Magazine

image
Vedeta care nu s-a putut abține și a făcut sex cu soțul ei când era în travaliu, cu dilatare de 3 cm. „Ajută câteodată…”

Click! Pentru femei

image
Lună plină în zodia Taur. Cum te afectează Superluna Castorului în funcție de zodie

Click! Sănătate

image
Cancer gastric: 5 simptome „inofensive” care nu trebuie ignorate