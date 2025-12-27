Regatul Unit lansează un program pentru a atrage tineri în rândul forțelor armate

Forțele armate britanice vor lansa în martie 2026 un program ce le va permite persoanelor cu vârste sub 25 de ani să urmeze o pregătire remunerată timp de un an în rândurile lor, a anunțat sâmbătă, 27 decembrie, Ministerul Apărării britanic.

În prima etapă, programul pilot va viza 150 de persoane, dar guvernul speră ca în final această schemă să vizeze peste 1.000 de oameni, relatează Reuters și AFP, citate de Agerpres.

Programul se înscrie în „dorința noastră de a reconecta societatea şi forțele noastre armate'', a declarat ministrul apărării britanic John Healey, citat într-un comunicat.

„O nouă eră în apărare”

În condiţiile în care serviciul militar obligatoriu nu mai există în Regatul Unit din 1960, şeful Statului major al armatei britanice Rick Knighton a avertizat pe 15 decembrie că „tot mai multe persoane” ar trebui să fie „pregătite pentru luptă”, în contextul sporirii amenințărilor, în particular a celei ruse.

„Este o nouă eră în apărare”, a subliniat ministrul Healey.

Tinerii vor beneficia, în cadrul noului program, de pregătire în interiorul forțelor armate terestre, aeriene şi navale. Guvernul nu a precizat care va fi valoarea remunerației.

John Healey a mai declarat că programul le „va permite tinerilor britanici să descopere competentele şi pregătirile incredibile propuse'' de armată

La finalul perioadei de fromare, tinerii vor decide dacă rămân sau nu în cadrul armatei