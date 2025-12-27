Accident teribil în Botoșani, între două mașini: una dintre victime a decedat, restul sunt rănite

Patru persoane au fost rănite, sâmbătă seara, 27 decembrie, în urma unui accident rutier care a avut loc la ieşirea din municipiul Botoşani spre Suceava. Ulterior, una dintre victime a murit la spital.

UPDATE Una dintre persoanele rănite a decedat la spital, potrivit şefului UPU SMURD al Spitalului Judeţean de Urgenţă Mavromati, medicul Ramona Guraliuc, scrie Agerpres.

Potrivit acesteia, persoana decedată este o tânără de 26 de ani, care a intrat în stop cardio-respirator şi nu a răspuns manevrelor de resuscitare.

Știre inițială „Patru persoane au ajuns la spital în urma unui accident rutier care s-a produs, în urmă cu puţin timp, la ieşirea din municipiul Botoşani spre Suceava. În eveniment au fost implicate două autoturisme.

La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentului Botoşani, cu o autospecială de stingere şi modul de descarcerare şi o ambulanţă SMURD, precum şi trei echipaje aparţinând Serviciului Judeţean de Ambulanţă Botoşani”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani.

Ei au precizat că echipele de intervenţie au constatat că în urma accidentului au fost patru persoane rănite, una era ieşită din autoturism, iar trei se aflau în maşini.

„Cele trei persoane au avut nevoie de ajutorul pompierilor pentru a ieşi din autoturisme. Toate cele patru victime au fost preluate de echipajele medicale şi transportate la spital pentru îngrijiri de specialitate”, au afirmat reprezentanţii ISU Botoşani.

De asemenea, pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor şi au deconectat bornele bateriilor.