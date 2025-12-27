Oana Țoiu reafirmă sprijinul României pentru Ucraina și condamnă atacurile Rusiei: „Este o campanie de teroare împotriva populației civile din Ucraina”

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a transmis sâmbătă, 27 decembrie, un mesaj în care subliniază solidaritatea României cu Ucraina. Aceasta a declarat că, „în timp ce liderii din SUA, UE și Ucraina lucrează pentru pace, Moscova răspunde prin uciderea și terorizarea femeilor, copiilor și familiilor întregi.

„Ne exprimăm solidaritatea cu Ucraina, care se confruntă în continuare cu atacuri rusești asupra infrastructurii energetice, unităților de învățământ și zonelor rezidențiale din Kiev. Zeci de civili și-au pierdut viața, iar mari porțiuni din capitală au rămas fără încălzire în mijlocul iernii și în perioada Crăciunului.

Aceasta este o campanie de teroare împotriva populației civile din Ucraina și a făcut parte, încă de la început, din strategia brutală a Rusiei”, a trasmis ministrul de Externe într-o postare pe X.

Oana Țoiu adaugă că România sprijină ferm Ucraina în ceea ce privește suveranitatea, independența și integritatea teritorială și subliniază importanța respectării dreptului internațional și a protecției civililor.

„În timp ce liderii din SUA, UE și Ucraina lucrează pentru pace, Moscova răspunde prin uciderea și terorizarea femeilor, copiilor și familiilor întregi. Oprirea unei asemenea distrugeri nejustificate este tocmai motivul pentru care suntem uniți în sprijinirea unei păci durabile și drepte în Ucraina”, a mai transmis aceasta.

Recent, Kievul a fost ținta unui nou atac masiv cu rachete și drone rusești, în noaptea de vineri spre sâmbătă, la scurt timp după ce președintele Volodimir Zelenski și-a anunțat vizita în Statele Unite.

Exploziile au fost auzite în mai multe cartiere ale Kievului, iar autoritățile au confirmat lovituri în cel puțin șapte districte ale orașului.

Bilanțul provizoriu indică 19 persoane rănite, dintre care 11 au fost spitalizate. Printre victime se află și doi copii, unul având 16 ani. Restul răniților au primit îngrijiri medicale la fața locului sau în regim ambulatoriu.