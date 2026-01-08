search
Joi, 8 Ianuarie 2026
Ce este „miracolul mov” și cum ne poate salva viața. Alimentele care trebuie consumate zilnic pentru a ne feri de cele mai grave boli

Publicat:

Specialiștii au descoperit că legumele și fructele de culoare mov sau albastru închis, cu nuanțe mov, sunt un adevărat miracol pentru sănătate. Consumate zilnic acestea duc la o protecție sporită împotriva cancerului, au efect antioxidant și antiinflamator dar protejează și creierul sau inima.

Legume și fructe mov FOTO getty images
Legume și fructe mov FOTO getty images

Numărul cazurilor de cancer, de obezitate, diabet tip II și boli cardiovasculare este în creștere la nivel mondial. Problema este că toate aceste afecțiuni - caracteristice acum câteva decenii în urmă persoanelor de vârsta a treia - au început să afecteze tot mai mulți tineri. Asta în condițiile în care sunt prevenibile printr-un stil de viață adecvat, în care alimentația joacă un rol cheie. Pur și simplu oamenii au la îndemână o mulțime de alimente miraculoase care, consumate regulat, pot preveni toate aceste boli extrem de grave.

Noile studii arată că se poate vorbi de un adevărat „miracol mov” în domeniul alimentației. Adică fructele și legumele de culoare mov sau albastru închis cu nuanțe mov, au efecte deosebit de benefice asupra sănătății și, consumate zilnic, ne pot proteja de numeroase boli extrem de periculoase, precum cele enunțate la începutul articolului. Cea mai mare parte a acestor legume și fructe sunt destul de comune în România și pot fi găsite la orice aprozar, piață sau supermarket. De exemplu, varza roșie, ceapa roșie, prunele, guliile mov, vinetele și multe altele. 

O populație tot mai îmbătrânită și mai bolnavă

Din cauza stresului, a alimentației nesănătoase, a poluării și a lipsei de mișcare, o parte importantă a populației globului este tot mai predispusă la îmbătrânire precoce și la afecțiuni grave, precum diabetul de tip II, cancerul sau afecțiunile cardio-vasculare. Specialiștii spun că stresul oxidativ al celulelor dar și inflamația cronică în organism provoacă cele mai grave probleme. În acest context, cercetarea medicală este concentrată tot mai mult pentru a găsi remedii pentru reducerea stresului oxidativ dar și a inflamației în organism.

„Stresul oxidativ și inflamația cronică de grad scăzut sunt recunoscute pe scară largă ca factori fundamentali care contribuie la fiziopatologia numeroaselor boli cronice, inclusiv obezitatea, sindromul metabolic, diabetul de tip 2 și tulburările cardiovasculare. Perturbarea homeostaziei redox declanșează activarea cascadelor de semnalizare redox-sensibile, cum ar fi factorul nuclear kappa B (NF-κB), kinaza c-Jun N-terminală (JNK) și proteina kinaza activată de mitogen p38 (p38 MAPK), care amplifică răspunsurile inflamatorii, afectează funcția mitocondrială și alterează reglarea metabolică. Aceste procese formează un cerc vicios care accelerează deteriorarea țesuturilor și progresia bolii. Drept urmare, ele au devenit ținte cheie pentru strategiile dietetice preventive care vizează restabilirea echilibrului redox și modularea inflamației”, precizează specialiștii polonezi Jarosław Nuszkiewicz, Joanna Wróblewska, Marcin Wróblewski și Alina Woźniak în „Anthocyanin-Rich Purple Plant Foods: Bioavailability, Antioxidant Mechanisms, and Functional Roles in Redox Regulation and Exercise Recovery” pentru National Library of Medicine.

În acest context a fost desoperită o categorie de plante cu efecte miraculoase.

Este vorba despre cele care conțin o cantitate mare de antocianine, un antioxidant alimentar puternic. „În acest context, compușii bioactivi din plante cu proprietăți antioxidante și antiinflamatorii, cum ar fi antocianinele, au primit o atenție tot mai mare. Capacitatea lor de a influența căile moleculare implicate în stresul oxidativ și inflamație sugerează un rol potențial în susținerea sănătății metabolice, reducerea riscului de boli și creșterea rezistenței fiziologice. Ca antioxidanți alimentari, antocianinele pot ajuta la prevenirea bolilor precum cancerul, diabetul, inflamația și diverse afecțiuni neurologice și cardiovasculare”, susțin specialiștii polonezi în aceeași lucrare. 

Noua culoare a sănătății și longevității

Cele mai bogate alimente în antocianine sunt fructele și legumele de culoare mov. Adică coacăzele negre, afinele, cartofii dulci mov, varza roșie, guliile mov, prunele, strugurii, murele, vinetele, roșiile mov, ceapa roșie, fasolea mov. Mare parte din ele pot fi găsite ușor la orice aprozar, piață sau supermarket. În special varza roșie, ceapa roșie, strugurii, prunele, afinele și vinetele. 

De fapt movul, albastrul și roșul sunt culorile sănătății. Și asta în contextul în care antocianinele sunt pigmenți flavonoizi responsabili pentru nuanțele roșii, albastre și violete ale fructelor de pădure, strugurilor, verzei și altor alimente vegetale. Acești pigmenți dau culoarea roșie în medii acide și se schimbă spre albastru la un pH mai ridicat, aceste tonuri amestecându-se în plantele care produc nuanțele violet intens caracteristice afinelor, orezului negru și cartofilor dulci. Alimentele bogate în antocianine conțin diverși pigmenți funcționali, cunoscuți sub numele de antocianidine, precum cianidina, delfinidina, pelargonidina, peonidina, petunidina și malvidina. Fructele de pădure se numără printre cele mai bogate surse naturale de antocianine, cu niveluri care ajung până la 611 mg/100 g. Afinele, murele, coacăzele negre și socul oferă cantități deosebit de mari de compuși cheie transformându-le în adevărate miracole pentru sănătate.

La rândul lor, strugurii mov și sucurile lor, precum și soiurile de struguri închiși la culoare utilizate în vinul roșu, conțin niveluri ridicate de glicozide malvidinice, peonidină și petunidină. Prunele oferă contribuții suplimentare bogate în cianidină, în timp ce coaja de vinete conține nasunină, o antocianină acilată. Dintre legume și cereale, varza mov oferă până la 75 mg/100 g, în timp ce cartofii dulci mov conțin antocianine acilate stabile, dominați de formele de cianidină și peonidină. Alimentele de bază pigmentate, cum ar fi orezul negru și porumbul mov, furnizează antocianine în alimente de bază bogate în nutrienți și fibre. Toți acești compuși cu denumiri complicate pentru cei care nu sunt specialiști în chimie și inginerie alimentară sunt foarte utili pentru organismul uman. În special au rol important antioxidant și antiinflamator care previne cancerul, diabetul de tip II și bolile cardiovasculare. Au un efect extraordinar inclusiv asupra sănătății creierului, indică studiile, prevenind boli precum Alzheimer. „Fructele și legumele mov bogate în antocianine - cum ar fi coacăzele negre, afinele, cartofii dulci mov și varza roșie - sunt din ce în ce mai recunoscute pentru proprietățile lor benefice pentru sănătate. Acești pigmenți naturali exercită efecte antioxidante și antiinflamatorii, ceea ce îi face relevanți atât pentru prevenirea bolilor cronice, cât și pentru recuperarea după exerciții fizice”, precizează  Jarosław Nuszkiewicz, Joanna Wróblewska, Marcin Wróblewski și Alina Woźniak, în lucrarea menționată.

Așa cum arată specialiștii polonezi aceste alimente extrem de bogate în „forță mov” dată de antocianine și derivați, ajută inclusiv la îmbunătățirea performanței sportive dar și a recuperării după efort. „Sinteza descoperirilor preclinice și clinice susține potențialul alimentelor bogate în antocianine ca și componente funcționale în optimizarea sănătății, performanța atletică și strategiile de recuperare”, se arată în „Anthocyanin-Rich Purple Plant Foods: Bioavailability, Antioxidant Mechanisms, and Functional Roles in Redox Regulation and Exercise Recovery”.

Care este doza optimă pentru ca „magia mov” să se întâmple

Numeroase studii realizate pe eșantioane umane ne arată ce cantitate de antocianine ar trebuie să consumăm pe zi, pentru a avea efectul scontat pentru sănătatea noastră. Specialiștii spun că dozele variază de la un individ la altul, dar și de alimentul consumat. Cu toate acestea experții de la Organizația pentru Alimentație și Agricultură(FAO) și Organizația Mondială a Sănătății(OMS) au stabilit o doză zilnică universal acceptată care poate avea beneficii extraordinare asupra sănătății unui individ. Este vorba despre 2.5 mg/kg pe zi. 

