Miercuri, 7 Ianuarie 2026
Adevărul
Cristian Chivu calcă totul în picioare în Italia. Inter a trecut de Parma și o așteaptă duminică pe Napoli la Milano

Echipa de fotbal Inter Milano și-a câștigat, miercuri seară, meciul din etapa a 19-a, ocazie cu care a trecut de granița celor 40 de puncte în acest sezon. Gruparea milaneză este lider în Serie A, după 2-0 cu Parma, în deplasare.

Chivu se uită de sus la adversari FOTO Facebook Inter Milano
Chivu se uită de sus la adversari FOTO Facebook Inter Milano

Partida care l-a pus pe Chivu în fața formației pe care a salvat-o în sezonul trecut, ca antrenor, de la retrogradare a fost decisă de italianul Federico Dimarco (42) și de francezul Marcus Thuram (90+8). 

Și-a învins trei foste echipe

În urma rezultatului, Inter Milano a acumulat 42 de puncte și a mărit la 4 puncte ecartul de a doua clasată, AC Milan (38 de puncte), care are meci mâine, acasă, cu Genoa lui Nicolae Stanciu.

Pe locul 3 se află Napoli (38 de puncte), care n-a fost în stare să o învingă, tot astăzi, pe codașa Verona. În meciul de pe teren propriu, campioana en-titre a remizat, scor 2-2, cu penultima clasată. Oaspeții au condus cu 2-0 la pauză.

În etapa a 20-a, duminică seară, de la ora 21:45, este programat derby-ul cu Napoli. Se joacă la Milano. În tur a fost 3-1 pentru Napoli. Între cei doi antrenori există o stare de tensiune, după ultimele declarații, pornite chiar după partida-tur.

AC Parma este a treia fostă echipă pe care Chivu o învinge. Le-a răpus înainte pe Ajax Amsterdam (Liga Campionilor, scor 2-0) și pe AS Roma (Serie A, scor 1-0). La ambele formații, Chivu a fost jucător.

