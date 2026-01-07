8 ianuarie: Ziua în care s-a născut Elvis Presley

Pe 8 ianuarie, în 1873, s-a născut politicianul Iuliu Maniu, care a deținut funcția de prim-ministru al României în mai multe rânduri. În aceeași zi, în 1935, s-a născut Elvis Presley.

1849: Are loc masacrul de la Aiud

În contextul Revoluțiilor de la 1848-1849, autoritățile austriece au încercat să slăbească Revoluția maghiară încurajând și înarmând românii din Transilvania, pentru a deschide un nou front de conflict. După ce inițial Aiudul a fost protejat de armata maghiară, la începutul lui ianuarie 1849 orașul a rămas fără apărare.

Austriecii ar fi ordonat distrugerea Aiudului pentru a împiedica folosirea lui de către armata maghiară în asediul Alba Iuliei, iar misiunea i-a fost încredințată prefectului român Ioan Axente Sever.

La 8 ianuarie 1849, aproximativ 10.000 de insurgenți români au intrat în oraș, unde au avut loc crime, jafuri și incendieri. Ulterior, li s-au alăturat și cetele conduse de Simion Prodan și Ioan Buteanu, apropiați ai lui Avram Iancu.

Aiudul a fost grav devastat: clădiri incendiate, colegiul reformat jefuit, iar biblioteca, muzeul și arhivele distruse. Violențele au continuat până la 11 ianuarie, când majoritatea trupelor s-a retras. O parte a populației a reușit să fugă prin păduri, iar supraviețuitorii rămași în oraș au fost salvați ulterior de unități maghiare și imperiale între 11 și 16 ianuarie.

1873: Se naște Iuliu Maniu, fost prim-ministru al României

Născut pe 8 ianuarie 1873, în Șimleul Silvaniei, județul Sălaj, Iuliu Maniu a fost un politician român, deputat de Transilvania în Dieta de la Budapesta și prim-ministru al României de mai multe ori.

Iuliu Maniu și-a petrecut copilăria la Șimleu Silvaniei și Bădăcin, a urmat școala primară la Blaj și a absolvit liceul reformat din Zalău. A studiat Dreptul la Cluj, Budapesta și Viena, unde a obținut doctoratul în 1896.

Întors în Transilvania, s-a stabilit la Blaj, devenind avocat al Mitropoliei greco-catolice și profesor de drept civil la Academia Teologică greco-catolică.

Prim-ministru al României de trei ori, el s-a opus tuturor formelor de dictatură, fie imperialistă, carlistă sau comunistă. După 23 august 1944, a refuzat să accepte instaurarea regimului comunist, iar în 1947 a fost arestat în urma înscenării de la Tămădău.

Pe 11 noiembrie 1947, tribunalul comunist îl condamnă la închisoare pe viață pentru „înaltă trădare”. Iuliu Maniu a fost închis la Galați, apoi transferat la Sighet, unde și-a trăit ultimele zile.

A murit la 5 februarie 1953, la vârsta de 80 de ani, fiind îngropat în anonimat în Cimitirul Săracilor din Sighet.

1935: S-a născut Elvis Presley

Elvis Presley s-a născut pe 8 ianuarie 1935, în Tupelo, Mississipi.

De mic cânta în corul bisericii împreună cu familia, muzica și predicile înrădăcinându-se adânc în modul de a gândi al muzicianului.

Elvis Presley și-a făcut prima apariție pe scenă la 10 ani, cântând „Old Shep” la un concurs de tinere talente din Tupelo. La această vârstă a primit și prima chitară.

După liceu, a lucrat în diverse fabrici și, în 1953, a înregistrat primul demo la Memphis Recording Service, cadou pentru mama sa. În 1954 a început să înregistreze single-uri la Sun Studio, inclusiv „That's All Right”, alături de Scotty Moore și Bill Black, cântând și în cluburi locale.

În 1955, semnează cu RCA Records, devenind rapid unul dintre cei mai mediatizați artiști. În 1956, lansează primul album „Elvis Presley”, apare la televiziune, semnează contract cu Paramount, și lansează filme precum „Love Me Tender”, iar vânzările sale ating 22 de milioane de dolari.

La începutul anului 1969, Elvis revine la Memphis și înregistrează albumele „From Elvis in Memphis” și „From Memphis to Vegas, from Vegas to Memphis”, cu hituri precum In the Ghetto, Suspicious Minds și Kentucky Rain.

Stresul turneelor și problemele de sănătate îl fac dependent de medicamente. Pe 16 august 1977 este găsit mort la Graceland, din cauza unui infarct miocardic, șocând lumea întreagă.

1984: S-a născut dictatorul nord-coreean Kim Jong-un

Kim Jong-un al treilea copil al lui Kim Jong-il și al soției sale Ko Young-hee. A fost numit de către instituțiile politice din Coreea de Nord drept noul conducător al revoluției.

Din septembrie 2010 este general cu patru stele.

La 29 decembrie 2011, după încheierea perioadei de doliu național decretate în urma morții tatălui său, a fost proclamat oficial „conducătorul suprem al partidului, statului și armatei”.

În aprilie 2012 deținea toate posturile importante din Coreea de Nord, inclusiv președintele Comisiei Centrale Militare și Secretar General al Partidului Muncitoresc Coreean.

2020: Zborul Ukraine International Airlines 752 se prăbușește imediat după decolare

Zborul 752 al Ukraine International Airlines a fost un zbor internațional programat între Teheran și Kiev, operat de compania Ukraine International Airlines.

Pe 8 ianuarie 2020, avionul Boeing 737-800 care efectua cursa a fost doborât de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) la scurt timp după decolare, toate cele 176 de persoane aflate la bord pierzându-și viața.

Rachetele au fost trase asupra aeronavei de către IRGC în contextul tensiunilor crescute dintre Iran și Statele Unite. Incidentul a avut loc la cinci zile după ce SUA l-au asasinat pe Qasem Soleimani și la câteva ore după ce Iranul a ripostat prin Operațiunea Martir Soleimani, în cadrul căreia IRGC a lansat o duzină de rachete balistice asupra forțelor americane; atât asasinatul, cât și lansările de rachete au avut loc în Irak.

Autoritățile iraniene au negat inițial orice responsabilitate pentru distrugerea aeronavei, însă investigațiile efectuate de diferite agenții de informații occidentale, precum și anchetele publice din Iran, au arătat că avionul a fost lovit de două rachete sol-aer.

Pe 11 ianuarie 2020, guvernul iranian a recunoscut că IRGC a vizat Zborul 752 după ce l-a identificat greșit ca fiind o rachetă de croazieră americană, iar șeful IRGC și-a cerut scuze pentru această greșeală. Anunțul a declanșat un nou val de proteste împotriva guvernului iranian (parte a protestelor mai ample din Iran, 2019–2020), cerând îndepărtarea lui Ali Khamenei.