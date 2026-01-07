search
Miercuri, 7 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

8 ianuarie: Ziua în care s-a născut Elvis Presley

0
0
Publicat:

Pe 8 ianuarie, în 1873, s-a născut politicianul Iuliu Maniu, care a deținut funcția de prim-ministru al României în mai multe rânduri. În aceeași zi, în 1935, s-a născut Elvis Presley.

Elvis Presley/FOTO: Getty Images
Elvis Presley/FOTO: Getty Images

1849: Are loc masacrul de la Aiud

În contextul Revoluțiilor de la 1848-1849, autoritățile austriece au încercat să slăbească Revoluția maghiară încurajând și înarmând românii din Transilvania, pentru a deschide un nou front de conflict. După ce inițial Aiudul a fost protejat de armata maghiară, la începutul lui ianuarie 1849 orașul a rămas fără apărare.

Monumentul care marchează masacrul de la Aiud/FOTO: Wikipedia
Monumentul care marchează masacrul de la Aiud/FOTO: Wikipedia

Austriecii ar fi ordonat distrugerea Aiudului pentru a împiedica folosirea lui de către armata maghiară în asediul Alba Iuliei, iar misiunea i-a fost încredințată prefectului român Ioan Axente Sever.

La 8 ianuarie 1849, aproximativ 10.000 de insurgenți români au intrat în oraș, unde au avut loc crime, jafuri și incendieri. Ulterior, li s-au alăturat și cetele conduse de Simion Prodan și Ioan Buteanu, apropiați ai lui Avram Iancu.

Aiudul a fost grav devastat: clădiri incendiate, colegiul reformat jefuit, iar biblioteca, muzeul și arhivele distruse. Violențele au continuat până la 11 ianuarie, când majoritatea trupelor s-a retras. O parte a populației a reușit să fugă prin păduri, iar supraviețuitorii rămași în oraș au fost salvați ulterior de unități maghiare și imperiale între 11 și 16 ianuarie.

1873: Se naște Iuliu Maniu, fost prim-ministru al României

Născut pe 8 ianuarie 1873, în Șimleul Silvaniei, județul Sălaj, Iuliu Maniu a fost un politician român, deputat de Transilvania în Dieta de la Budapesta și prim-ministru al României de mai multe ori.

Iuliu Maniu/FOTO: Wikipedia
Iuliu Maniu/FOTO: Wikipedia

Iuliu Maniu și-a petrecut copilăria la Șimleu Silvaniei și Bădăcin, a urmat școala primară la Blaj și a absolvit liceul reformat din Zalău. A studiat Dreptul la Cluj, Budapesta și Viena, unde a obținut doctoratul în 1896.

Întors în Transilvania, s-a stabilit la Blaj, devenind avocat al Mitropoliei greco-catolice și profesor de drept civil la Academia Teologică greco-catolică.

Prim-ministru al României de trei ori, el s-a opus tuturor formelor de dictatură, fie imperialistă, carlistă sau comunistă. După 23 august 1944, a refuzat să accepte instaurarea regimului comunist, iar în 1947 a fost arestat în urma înscenării de la Tămădău.

Pe 11 noiembrie 1947, tribunalul comunist îl condamnă la închisoare pe viață pentru „înaltă trădare”. Iuliu Maniu a fost închis la Galați, apoi transferat la Sighet, unde și-a trăit ultimele zile.

A murit la 5 februarie 1953, la vârsta de 80 de ani, fiind îngropat în anonimat în Cimitirul Săracilor din Sighet.

1935: S-a născut Elvis Presley

Elvis Presley s-a născut pe 8 ianuarie 1935, în Tupelo, Mississipi. 

De mic cânta în corul bisericii împreună cu familia, muzica și predicile înrădăcinându-se adânc în modul de a gândi al muzicianului.

Priscilla și Elvis Preslley/FOTO: Getty Images
Priscilla și Elvis Preslley/FOTO: Getty Images
Citește și: Veganuary: 12 moduri de a prepara mâncăruri delicioase pe bază de plante, recomandate de bucătari și dieteticieni

Elvis Presley și-a făcut prima apariție pe scenă la 10 ani, cântând „Old Shep” la un concurs de tinere talente din Tupelo. La această vârstă a primit și prima chitară.

După liceu, a lucrat în diverse fabrici și, în 1953, a înregistrat primul demo la Memphis Recording Service, cadou pentru mama sa. În 1954 a început să înregistreze single-uri la Sun Studio, inclusiv „That's All Right”, alături de Scotty Moore și Bill Black, cântând și în cluburi locale.

În 1955, semnează cu RCA Records, devenind rapid unul dintre cei mai mediatizați artiști. În 1956, lansează primul album „Elvis Presley”, apare la televiziune, semnează contract cu Paramount, și lansează filme precum „Love Me Tender”, iar vânzările sale ating 22 de milioane de dolari.

La începutul anului 1969, Elvis revine la Memphis și înregistrează albumele „From Elvis in Memphis” și „From Memphis to Vegas, from Vegas to Memphis”, cu hituri precum In the Ghetto, Suspicious Minds și Kentucky Rain. 

Stresul turneelor și problemele de sănătate îl fac dependent de medicamente. Pe 16 august 1977 este găsit mort la Graceland, din cauza unui infarct miocardic, șocând lumea întreagă.

1984: S-a născut dictatorul nord-coreean Kim Jong-un

Kim Jong-un al treilea copil al lui Kim Jong-il și al soției sale Ko Young-hee. A fost numit de către instituțiile politice din Coreea de Nord drept noul conducător al revoluției. 

Kim Jong-un/FOTO: AFP
Kim Jong-un/FOTO: AFP

Din septembrie 2010 este general cu patru stele. 

La 29 decembrie 2011, după încheierea perioadei de doliu național decretate în urma morții tatălui său, a fost proclamat oficial „conducătorul suprem al partidului, statului și armatei”.

În aprilie 2012 deținea toate posturile importante din Coreea de Nord, inclusiv președintele Comisiei Centrale Militare și Secretar General al Partidului Muncitoresc Coreean.

2020: Zborul Ukraine International Airlines 752 se prăbușește imediat după decolare

Zborul 752 al Ukraine International Airlines a fost un zbor internațional programat între Teheran și Kiev, operat de compania Ukraine International Airlines.

Citește și: Eșecul copilului preferat al României. Parcursul prințului de vis al Casei Regale: de la tânără speranță la mare dezamăgire
FOTO: EPA-EFE
FOTO: EPA-EFE

Pe 8 ianuarie 2020, avionul Boeing 737-800 care efectua cursa a fost doborât de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) la scurt timp după decolare, toate cele 176 de persoane aflate la bord pierzându-și viața.

Rachetele au fost trase asupra aeronavei de către IRGC în contextul tensiunilor crescute dintre Iran și Statele Unite. Incidentul a avut loc la cinci zile după ce SUA l-au asasinat pe Qasem Soleimani și la câteva ore după ce Iranul a ripostat prin Operațiunea Martir Soleimani, în cadrul căreia IRGC a lansat o duzină de rachete balistice asupra forțelor americane; atât asasinatul, cât și lansările de rachete au avut loc în Irak.

Autoritățile iraniene au negat inițial orice responsabilitate pentru distrugerea aeronavei, însă investigațiile efectuate de diferite agenții de informații occidentale, precum și anchetele publice din Iran, au arătat că avionul a fost lovit de două rachete sol-aer.

Pe 11 ianuarie 2020, guvernul iranian a recunoscut că IRGC a vizat Zborul 752 după ce l-a identificat greșit ca fiind o rachetă de croazieră americană, iar șeful IRGC și-a cerut scuze pentru această greșeală. Anunțul a declanșat un nou val de proteste împotriva guvernului iranian (parte a protestelor mai ample din Iran, 2019–2020), cerând îndepărtarea lui Ali Khamenei.

Istoria zilei

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
digi24.ro
image
De ce Katy Perry îl consideră pe Justin Trudeau „irezistibil de atrăgător”. Cum arată alesul inimii ei. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan a aterizat la București. A fost ajutat de Elveția: „Gest de apreciere pentru ajutorul acordat victimelor incendiului din Crans-Montana
gandul.ro
image
Școli închise din cauza vremii nefavorabile, Cursuri suspendate joi și vineri
mediafax.ro
image
Ion Țiriac, aprecieri uriașe din partea lui Codin Maticiuc: ”A fost dispus să îi folosim imaginea în campaniile noastre”
fanatik.ro
image
Sebastian Bodu, șocat: Impozitul pentru mașina mea hibridă a crescut cu 2.443%!
libertatea.ro
image
„Întâi tragem, apoi punem întrebări”. Vechea regulă a Armatei daneze valabilă și în cazul unei invazii armate a SUA în Groenlanda
digi24.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
La 12 ani de la accidentul lui Michael Schumacher, a publicat imaginile și internetul a ”explodat”: ”Nu se poate” / ”O nebunie”
digisport.ro
image
Afaceristul timișorean Dan Dinu se ia de Ilie Bolojan și anunță primele concedieri: Și la 1989 credeam că nu se poate mai rău
stiripesurse.ro
image
Cum am rămas blocat cu Nicușor Dan pe aeroport, în Paris. Francezii: "Nu am mai văzut de mult așa ceva". Eu: "Niciodată"
antena3.ro
image
Românii simt din plin costul ridicat al traiului în 2026: "În vacanţe nici nu mai mergem"
observatornews.ro
image
Răsturnare de situație în cazul bărbaților din Arad care au sărit de pe bloc! Vecinii lor rup tăcerea: 'Avea bănişori, dar da...
cancan.ro
image
Simona Halep, apariție într-un Lamborghini la Dubai după întâlnirea cu fiul miliardarului din Topul Forbes! Românca a început noul an în stil mare. FOTO
prosport.ro
image
Vin ninsorile şi în Bucureşti. Data la care va ninge în Capitală
playtech.ro
image
Jucătoarea de la Arsenal care a atras atenția asupra sa, imediat după transfer. Ce au comentat oamenii
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Revenire spectaculoasă: Denis Drăguș semnează și poate debuta cu FC Argeș!
digisport.ro
image
Cine deține, de fapt, cele mai mari rezerve de petrol din lume
stiripesurse.ro
image
Tânăra din Buzău care și-a pierdut iubitul în urma unui incident rutier face declarații tulburătoare! Acuzațiile pe care le aduce medicilor: „Mereu am știut că ești în pericol”
kanald.ro
image
Gmail nu mai funcționează ca punct principal pentru conturi...
playtech.ro
image
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
wowbiz.ro
image
ULTIMA ORĂ! Școli ÎNCHISE joi şi vineri! Nu se fac ore! Anunțul făcut de ministerul Educației!
romaniatv.net
image
Alocații ianuarie 2026. Când primesc banii părinții, în prima lună a anului
mediaflux.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Horoscop joi, 8 ianuarie. Leii primesc vești apăsătoare, Scorpionii află secrete
click.ro
image
Cum să faci un lichid de parbriz de casă care nu îngheață iarna. Miroase bine și este excelent și vara
click.ro
image
Cele mai eficiente 3 zodii. Acești nativi reușesc să facă orice și-ar propune la finalul lunii ianuarie
click.ro
Prințul William și legătura lui cu Anne Boleyn jpg
Istoria își ia revanșa! Când William va deveni rege, o va răzbuna pe nefericita soție decapitată a lui Henric al VIII-lea
okmagazine.ro
front view young modern woman colorful coat orange t shirt with black earphones sunglasses posing jpg
8 obiceiuri de zi cu zi din anii ’80 care ți-ar face viața mai ușoară și azi
clickpentrufemei.ro
Bijuteria Alfred, văzută din față și din spate (© Wikimedia Commons)
O bijuterie spectaculoasă, veche de 1.100 de ani, din vremea primului rege al Angliei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
image
Horoscop joi, 8 ianuarie. Leii primesc vești apăsătoare, Scorpionii află secrete

OK! Magazine

image
William a dat buzna în încăpere și i-a spus soției sale un singur cuvânt, atunci când a văzut-o pe Kate tremurând de emoție

Click! Pentru femei

image
Actorul din „Adolescence”, Stephen Graham, salvat de la moarte de soție! Cum îi mulțumește?

Click! Sănătate

image
Suplimentele și cancerul: când pot face mai mult rău decât bine