Ce mesaj îi transmite Trump lui Putin după ce SUA au confiscat două petroliere în Europa și Caraibe

Forțele speciale ale Statelor Unite au capturat un petrolier suspectat că făcea parte din așa-numita „flotă din umbră” folosită de Rusia și aliații săi pentru a ocoli sancțiunile internaționale, într-o operațiune desfășurată în Atlantic, cu sprijinul armatei britanice. Intervenția, descrisă de oficiali drept una de tip comando, a avut loc în apropierea apelor britanice și a riscat un incident major între Washington și Moscova.

Petrolierul Marinera, o navă veche și degradată, este acuzat că a încălcat sancțiunile impuse de SUA asupra exporturilor de petrol ale Venezuelei. După o urmărire care a durat aproape două săptămâni, nava a fost preluată de autoritățile americane, în pofida eforturilor Rusiei de a o proteja.

Potrivit surselor militare, Rusia a mobilizat un submarin și mai multe nave de război pentru a escorta petrolierul, în timp ce acesta încerca să evite blocada impusă de administrația Trump asupra transporturilor ilegale de petrol venezuelean. Cu toate acestea, forțele americane au reușit să intervină înainte ca vasele rusești să ajungă în zonă.

Operațiunea a fost coordonată de Departamentul pentru Securitate Internă al SUA (DHS), cu sprijinul armatei americane, a anunțat Comandamentul European al SUA. La rândul său, Marea Britanie a confirmat că a oferit „sprijin operațional esențial”.

Ministerul britanic al Apărării a precizat că Regatul Unit a pus la dispoziție un avion de spionaj RC-135 Rivet Joint, capabil să intercepteze comunicații și semnale electronice. Aeronava, operată de piloți ai RAF și personal de informații al GCHQ, a avut un rol-cheie în monitorizarea navei. De asemenea, petrolierul militar RFA Tideforce și alte aeronave de supraveghere ale RAF au sprijinit misiunea.

„Forțele Armate ale Regatului Unit au oferit sprijin operațional planificat în prealabil, inclusiv facilități de bazare, la solicitarea Statelor Unite, pentru interceptarea navei Bella 1 în zona dintre Marea Britanie, Islanda și Groenlanda”, a transmis Ministerul Apărării.

Acuzații de „piraterie” și escaladare diplomatică

Moscova a reacționat dur, acuzând Statele Unite de „piraterie pe față”. Senatorul rus Andrei Klișaș a calificat capturarea petrolierului drept „un act flagrant de piraterie internațională”.

Nava, cunoscută anterior sub numele Bella 1, plecase din Iran și încercase anul trecut să spargă blocada americană asupra Venezuelei. După ce a evitat o tentativă de abordare a Pazei de Coastă americane, petrolierul și-a schimbat brusc direcția, fiind urmărit de nava USCG Cutter Munro.

La finalul anului trecut, echipajul a schimbat numele navei în Marinera și a vopsit un drapel rusesc pe coca vasului, într-o aparentă încercare de a beneficia de protecția Moscovei. Potrivit surselor occidentale, cel puțin alte trei petroliere din „flota din umbră” au recurs la tactici similare.

Temeri privind un transport militar secret

Deși Rusia susține că nava nu transporta nimic ilegal, aliații Washingtonului se tem că petrolierul ar fi putut avea la bord încărcături sensibile, inclusiv echipamente militare sau rachete destinate regimului de la Caracas. Deocamdată, autoritățile americane nu au confirmat ce anume caută la bordul navei.

Oficiali din domeniul apărării au precizat că forțele de ordine americane au urcat pe petrolier fără a întâmpina rezistență din partea echipajului, iar perchezițiile sunt în desfășurare.

Capturarea navei are loc într-un context extrem de tensionat, la scurt timp după reținerea lui Nicolas Maduro, aliat al Moscovei, eveniment care a amplificat confruntarea diplomatică dintre SUA și Rusia.

Presiune maximă asupra Venezuelei

Intervenția face parte dintr-o strategie mai amplă a Washingtonului de a sufoca exporturile de petrol ale Venezuelei. De la impunerea, pe 16 decembrie, a unei „blocade totale” asupra petrolierelor sancționate, peste o duzină de nave au încercat să părăsească țara folosind tactici de camuflaj, inclusiv schimbarea numelor, falsificarea poziției și oprirea sistemelor de localizare.

Secretarul de Stat Marco Rubio a descris această operațiune drept „una dintre cele mai mari carantine maritime din istoria modernă”, menită să paralizeze capacitatea regimului de la Caracas de a obține fonduri.

La rândul său, ministrul britanic al Apărării, John Healey, a declarat că operațiunea demonstrează soliditatea parteneriatului strategic dintre Londra și Washington și angajamentul comun de a combate rețelele de eludare a sancțiunilor, care „alimentează conflicte și instabilitate de la Orientul Mijlociu până în Ucraina”.

Moscova cere SUA să permită returnarea rapidă a echipajului rusesc al petrolierului confiscat

Rusia a îndemnat Statele Unite să permită întoarcerea rapidă a membrilor echipajului rus de pe un petrolier confiscat de Washington în Atlanticul de Nord.

„Având în vedere informațiile primite despre prezența cetățenilor ruși în rândul echipajului, cerem Statelor Unite să asigure un tratament uman și demn, să respecte cu strictețe drepturile și interesele lor și să nu le împiedice întoarcerea rapidă în patria lor”, a declarat Ministerul rus de Externe într-un comunicat difuzat de presa de stat.

Nu a precizat câți cetățeni ruși se aflau la bordul petrolierului sub pavilion rusesc, pe care forțele Washingtonului îl urmăriseră de pe coasta Venezuelei.

Oficialii americani spun că petrolierul face parte dintr-o așa-numită flotă fantomă

Operațiunea din Atlanticul de Nord a avut loc în ciuda faptului că Rusia a trimis un submarin pentru a escorta petrolierul gol, susținând că nava naviga sub pavilion rusesc și se afla departe de coasta SUA.

„Din motive neclare pentru noi, nava rusă se bucură de o atenție sporită din partea armatelor SUA și NATO - o atenție care este în mod clar disproporționată față de statutul său pașnic”, a declarat Ministerul rus de Externe înainte de confiscare. care transportă petrol pentru țări precum Venezuela, Rusia și Iran, încălcând sancțiunile americane.

Nava dejucase o tentativă anterioară de abordare luna trecută în apropiere de Venezuela, unde un raid american de sâmbătă l-a răsturnat de la putere pe președintele autoritar al țării, Nicolás Maduro.

„Nava a fost confiscată în Atlanticul de Nord în urma unui mandat emis de o instanță federală americană”, a declarat Comandamentul European al SUA, care supraveghează forțele americane din regiune, într-un comunicat publicat pe X.

După operațiune, șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a anunțat că blocada americană asupra petrolului venezuelean era în vigoare „oriunde în lume”.

La scurt timp după confirmarea cu succes a captării din Atlanticul de Nord, armata americană a anunțat că o a doua navă-cisternă sancționată a fost confiscată în Marea Caraibelor.

Forțele speciale americane i-au capturat în weekend pe Maduro și soția sa din Caracas și i-au dus cu avionul la New York pentru a fi judecați pentru acuzații legate de droguri.

Nava, cunoscută anterior sub numele de Bella-1, și-a schimbat înmatricularea în Rusia, și-a schimbat numele în Marinera, iar echipajul petrolierului ar fi pictat un steag rusesc pe aceasta.

Petrolierul se îndrepta spre țara sud-americană, dar nu transporta marfă înainte de a evita blocada americană. Acesta se află sub sancțiuni americane din 2024 din cauza presupuselor legături cu Iranul și Hezbollah.

Trump a declarat marți că Venezuela va preda Statelor Unite zeci de milioane de barili de petrol după ce Maduro a fost confiscat.

Trump a declarat că 30-50 de milioane de barili de țiței venezuelean „de înaltă calitate, sancționat” vor fi transportați către porturile americane, iar veniturile - probabil peste 2 miliarde de dolari la prețurile actuale ale pieței - vor fi plasate sub controlul său personal.

Nu era clar dacă noua președintă interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, a fost de acord să predea petrolul, cum va funcționa planul sau care va fi temeiul său juridic.

Președintele interimar Rodríguez - un membru de lungă durată al cercului apropiat al lui Maduro, în calitate de vicepreședinte și ministru al energiei - a promis cooperare cu Statele Unite, pe fondul temerilor că Trump ar putea urmări o schimbare de regim mai amplă.

Trump a declarat că Washingtonul este acum „responsabil” de națiunea sud-americană și a promis o nouă doctrină de dominație a SUA în emisfera vestică.

De atunci, Trump a declarat că Statele Unite vor „conduce” Venezuela, iar companiile americane vor controla industria sa petrolieră, o țară esențială.

Acțiunea împotriva petrolierelor din flota fantomă rusă ar putea fi un mesaj al lui Trump și în contextul tergiversărilor negocierilor de pace privind războiul din Ucraina.